Abasteceu o carro com o combustível errado? Saiba o que fazer!

Já alguma vez caiu no erro de abastecer o seu automóvel com o combustível errado?

Não é uma situação que ocorra muitas vezes, mesmo para os condutores mais distraídos, mas não é assim tão rara como possa pensar… principalmente se costuma guiar com frequência carros a gasolina e a gasóleo.

Há uma série de dispositivos de "segurança" para evitar estes casos, quer nas viaturas, quer nos próprios postos de abastecimento.

Gasóleo num veículo a gasolina

O bocal do depósito de uma viatura a gasolina é mais pequeno do que um a gasóleo, exactamente para evitar que abasteça o veículo com o combustível errado.

Mesmo assim, e se por engano abastecer o automóvel com gasóleo, o caso pode não ser demasiado grave… caso tenha dado conta do erro a tempo!

Se encheu o depósito com uma pequena quantidade deste combustível, basta atestá-lo com gasolina.

À partida, o único problema que irá detectar é um menor rendimento do motor mas talvez consiga evitar uma ida à oficina.

Agora, se a quantidade de gasóleo abastecido for superior à de gasolina, a regra é não ligar o motor.

A única solução para resolver o problema está bem à vista: chamar um reboque e levar o carro à oficina para esvaziar o depósito.

Se tiver ligado o motor sem ter dado conta do erro, prepare a carteira para uma reparação bem cara, caso o gasóleo já tenha passado pelo catalisador sem ter sido queimado.

Um dos "problemas" de uma viatura a gasóleo é o facto de o bocal do depósito de combustível ser maior, permitindo a entrada da mangueira de gasolina.

Se isto acontecer, a primeira regra é não pôr o motor a trabalhar, nem mesmo ligar a ignição.

Basta chamar o reboque e levar o carro à oficina para esvaziar o depósito, para o problema ficar resolvido.

Se a ignição ou o motor tiverem sido ligados, prepare-se para uma série de despesas, mesmo que o tenha desligado de imediato

E não, atestar a viatura com gasóleo depois de ter dado conta do erro não vai resolver a questão.

Devido à extrema afinação dos modernos motores ‘diesel’, será preciso fazer uma purga completa do circuito de alimentação de combustível.

A operação passa ainda pela substituição do filtro de gasóleo e, nos casos mais graves, pelas reparações da bomba injectora e dos próprios injectores!