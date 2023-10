Abasteça só na segunda-feira: espera-se uma descida no preços dos combustíveis

Depois do "abate" no preço dos combustíveis na última segunda-feira, o litro da gasolina e do gasóleo deverá voltar a baixar no início da próxima semana.

Fontes do sector avançam com uma descida de três cêntimos por litro na gasolina, e até 2,5 cêntimos/litro no gasóleo.

Se assim se confirmarem estas quedas, significa que a gasolina simples 95 deverá fixar-se nos 1,754 euros/litro.

Já o gasóleo simples, prevê-se que o preço médio seja fixado, em média, nos 1,704 euros por litro.

Refira-se que estes valores ainda poderão sofrer alterações por as cotações do petróleo Brent só fecharem esta sexta-feira, sem esquecer o sobe e desce do mercado cambial.

Ambos os valores já incluem os descontos aplicados pelas gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

Todavia, é necessário ter em atenção que estes preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?