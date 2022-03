Abarth já tem um 'crossover' mas só para o Brasil

Chama-se Pulse Abarth e é a variante mais desportiva do crossover Fiat Pulse que marca o regresso da insígnia do escorpião ao mercado brasileiro.

Produzido localmente, o visual mais agressivo está patente na nova grelha do radiador em malha e nas entradas de ar verticais.

A área inferior é ainda distinguida por um filete a vermelho a toda a largura do pára-choques.

Toda a lateral ganha um gráfico a vermelho com o nome da marca, a que se somam os logótipos sobre os arcos das rodas dianteiras.

As jantes em liga leve, que podem ser de 18 polegadas, estão pintadas em preto brilhante com detalhes a vermelho e, no centro das rodas, está de novo o símbolo do escorpião.

Atrás está um novo pára-choques com um falso difusor e um escape duplo, com o nome Abarth e a designação do modelo em evidência na porta da bagageira.

Nada se sabe sobre a mecânica do Pulse Abarth mas a fabricante sempre adiantou que irá combinar desempenho com uma condução provocante.

A imprensa especializada brasileira indica que o motor poderá ser um bloco turbo Firefly Flex de 1.3 litros, capaz de desenvolver até 185 cv.

Já a plataforma digital exclusiva que será montada no crossover irá ligar o aficionado ao universo Abarth.

O modelo tem lançamento previsto no Brasil no terceiro trimestre mas desconhece-se se chegará à Europa.

