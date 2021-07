Um hatchback com a performance de um verdadeiro monolugar de competição? Sim, é possível, e o Abarth F595 é o mais recente exemplo.





Abarth F595: mais adrenalina com espírito de Fórmula 4

Revelado pela marca do escorpião na quinta-feira, o desportivo equipa o motor de um Fórmula 4, em tributo aos 50 anos do campeonato Fórmula Itália.

São 165 cv de potência e 230 Nm de binário debitados pelo bloco de 1.4 litros T-Jet F.4 de quatro cilindros montado no Tatuus que corre nos campeonatos italiano e alemão de Fórmula 4.

O motor usa um super compressor Garrett com uma taxa de compressão geométrica de 9:1, com o binário máximo a ser conseguido às 2.250 rotações por minuto.

Para chegar aos 100 km/hora a partir do zero bastam-lhe 7,3 segundos com a caixa manual de cinco velocidades.

Com a transmissão sequencial com o mesmo número de relações "demora" apenas mais uma décima de segundo, para uma velocidade de ponta de 218 km/hora.

As emoções ao volante são reforçadas pelo troar emitido pelo escape activo Record Monza Sovrapposto, com os tubos duplos montados um por cima do outro.

E, se seleccionar o modo Scorpion, a banda sonora ganha mais decibéis, coma a resposta do acelerador a ser bem mais agressiva e a direcção hidráulica mais pesada.

A estabilidade em estrada é assegurada por amortecedores Koni no eixo traseiro e telescópicos no dianteiro, com válvulas de amortecimento selectivo de frequência.

E, para travá-lo em segurança, dispõe de discos de travão ventilados projectados pela marca, com 284 mm à frente e 240 mm atrás.

Proposto nas versões hatchback e descapotável, o Abarth F595 pode ser pintado a branco, preto e cinzento, disponível em três tonalidades.

Os detalhes Rally Blue estão bem visíveis nas molduras dos espelhos retrovisores e nas partes inferiores dos pára-choques.

O toque desportivo é reforçado pelas jantes Sport em liga leve Sport em preto baço de 17 polegadas, pelo logótipo F595 na traseira, e pelos faróis de nevoeiro.

