É a enésima variação do Abarth 695, agora como Tributo 131 Rally, mas talvez esta variante vá ao encontro dos mais entusiastas pelos carros que marcaram os ralis dos anos 80.

Abarth 695: Tributo 131 Rally celebra lenda dos ralis

A série especial celebra os 40 anos da última corrida oficial em que participou o inesquecível Abarth 131 Rally, estreado em 1976 no Grupo 4.

No currículo estão seis presenças em mundiais de rali e 18 vitórias, a que se somam três campeonatos de construtores, dois títulos FIA Cup para Markku Alén e o título de campeão mundial para Walter Röhrl.

Limitada a 695 unidades em todo o mundo, o Abarth 695 Tributo 131 Rally é uma autêntica concentração de tecnologia, apoiada nos valores fundadores da marca: desempenho e estilo.

Ao nível do motor, não há qualquer alteração: mantém-se o bloco 1.4 T-jet de 180 cv e 250 Nm, para uma velocidade máxima de 225 km/hora e 6,7 segundos para acelerar dos zero aos 100 km/hora.

Ambos os eixos contam com amortecedores Koni FSD e um sistema de travagem dedicado, com discos de travão ventilados de 305 mm à frente, com pinças de alumínio Brembo de 4 pistões, e de 240 mm atrás.

Completam o equipamento as jantes em liga leve de 17 polegadas em preto com acabamento adiamantado, e o sistema de escape Record Monza Sovrapposto com as quatro ponteiras sobrepostas na vertical.

Imperdível é o Spoiler ad Assetto Variabile, regulável em 12 posições com inclinações de 0° a 60° para melhorar a estabilidade em curva e proporcionar maior reactividade em estradas cheias de curvas.

No ângulo máximo de 60° e a uma velocidade de 200 km/h, a asa traseira aumenta a carga aerodinâmica até 42 quilos.

Edição especial como é, o Abarth 695 Tributo 131 Rally é o primeiro modelo da marca do escorpião a ter easter eggs, pequenas brincadeiras de estilo escondidas no desportivo para surpreender o condutor.

A silhueta do Abarth 131 Rally original, por exemplo, está gravada na parte inferior das portas, no tabliê em Alcantara e nos apoios de cabeça dos novos bancos.

Especificamente para esta série limitada, as pinturas Blue Rally e Record Grey são embelezadas pelo tejadilho e pelos pilares em Scorpion Black.

O espírito desportivo a bordo é reflectido nos bancos Sabelt em tecido com pespontos e inserções a azul, inspiradas no histórico carro de ralis.

