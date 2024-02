As fichas de aposta estão todas no Abarth 500e e no futuro 600e mas a marca do escorpião não esquece o fantástico Abarth 695 antes de sair de produção.

Abarth 695: edição especial festeja 75 anos do escorpião

Saiu agora para a rua a edição especial 75.º Anniversario para celebrar as bodas de diamante da insígnia transalpina.

A série está reservada a 1.368 afortunados, numa referência simbólica aos 1.368 centímetro cúbicos do bloco T-Jet de 1.4 litros.

A sobrealimentá-lo está o reconhecido turbocompressor Garrett GT 1446, com a caixa manual de cinco relações a passar 180 cv e 225 Nm às rodas dianteiras.

A velocidade de ponta atinge os 225 km/hora mas são os 6,7 segundos que demora dos zero aos 100 km/hora que entusiasmam.

E com o condutor sempre envolto pelo som do escape Record Monza com válvula activa, enquanto ataca as curvas sem medo à conta dos amortecedores Koni FSD.

Especial, muito especial

A compor por fora e por dentro o Abarth 695 75.º Anniversario está um logótipo próprio a assinalar quão especial é este desportivo.

Um escorpião em ouro a cobrir todo o tejadilho destaca-se na pintura a negro, em perfeito contraste com o dourado das jantes exclusivas de 17 polegadas.



A somar aos vidros escurecidos estão os logótipos Abarth dourados de ambos os lados e os adesivos 75.º Anniversario em forma de cabeça de pistão.

Os discos perfurados e ventilados de 305 x 28 mm, fixados por pinças Brembo em alumínio pintado a preto confirmam o alto desempenho nas travagens.

Vida a bordo exclusiva

A exclusividade prossegue a bordo, bem presente no painel de instrumentos em Alcantara preta e nos novos bancos Sabelt com estrutura em fibra de carbono.

As inserções em Alcantara reforçam o ambiente desportivo, assim como os pespontos em amarelo e o logótipo 75.º Anniversario reinterpretado nos bancos.



O posto de condução é decorado com um painel de instrumentos de sete polegadas e um ecrã multimédia do mesmo tamanho compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

Dispõe ainda de ar condicionado automático, assim como os sistemas de navegação e de Audio Beats.

E, graças às funções Mopar Connect, inclui os sistemas My:Assistant, My:Remote Control, My:Car e My:Journey.

O Abarth 695 75.º Anniversario está aberto às encomendas com um preço de partida de 38.800 euros.

