Abarth 600e: um 'crossover' sensual com o poder diabólico do escorpião

Não, afinal não terá 240 cv como primeiro tinha sido anunciado, mas antes vê todo o seu poder eléctrico elevado a uns fabulosos 281 cv para levá-lo em menos de seis segundos dos zero aos 100 km/hora.

São estes os números do Abarth 600e Scorpionissima, exemplar na transferência tecnológica para as estradas públicas, do "saber fazer" da Abarth e da Stellantis Motorsport no desporto automóvel.

Construído sobre a plataforma Perfo eCMP, a sua essência selvagem percebe-se no visual musculado, distinguido pela asa traseira e pelo difusor nada discreto, e pela reduzida distância ao solo.

A calçar as jantes de 20 polegadas estão pneus Pilot Sport EV com uma concepção específica da Michelin para a melhor aderência em pisos secos ou molhados.

Esta edição limitada é proposta com a pintura Acid Green ou o exclusivo Hypnotic Purple, com o Abarth 600e Turismo de 240 cv a ser pintado em Antidote White, Shock Orange, Venom Black ou Acid Green.

Afinações de competição

Os travões desenvolvidos com a Alcon derivam do mundo da competição, com os discos de 380 mm de diâmetro, mais resistentes à fadiga e ao calor, a serem seguros por pinças monobloco de quatro pistões.

O diferencial mecânico Torsen montado no eixo dianteiro assegura melhores trajectórias e tracção superior nas curvas, mesmo quando o piso está escorregadio.

A rigidez da suspensão foi reforçada, assim como o chassis, com a barra estabilizadora traseira a travar o rolamento da carroçaria.

O sistema de arrefecimento, alinhado com uma bomba de refrigeração de alta capacidade, supera os limites da descarga da bateria, para evitar limitações no seu desempenho.

Sobriedade enganadora

Se por fora poucos reparos há a fazer à brutalidade estética do Abarth 600e, o interior exibe uma atmosfera mais contida, mesmo com os bancos Sabelt de competição na variante Scorpionissima.

O ambiente misterioso a bordo é conseguido pelo escorpião ao centro do volante com inserções em pele e Alcantara, contrastados com pespontos esverdeados.

Inclui ainda pedais em alumínio, tapetes com o símbolo da Abarth, protectores em metal nas soleiras das portas e vários outros logótipos que remetem tanto para a insígnia como para o crossover.

O interior é ainda enriquecido pelo painel de instrumentos de sete polegadas e pelo ecrã multimédia de 10,25 polegadas, com gráficos específicos sobre o rendimento do carro, estreando ainda o ChatGPT.

E, para não se dizer que a bordo dum "eléctrico" impera o silêncio, o especial Scorpionissima possui o gerador de som, mais elevado na condução desportiva ou mais confortável a uma velocidade constante.

Quanto aos apoios à condução, contam-se o cruise control adaptativo, travagem autónoma de emergência, manutenção de faixa e, para a versão mais potente, condução semi-autónoma de nível 2.

Rápido, muito rápido

Como já antes referido, a gama do Abarth 600e é composta pela variante Turismo, com 175 kW (238 cv), e pelo Scorpionissima com 207 kW (281 cv), com ambos a desenvolverem 345 Nm de binário.

A velocidade máxima está limitada a 200 km/hora, com os zero aos 100 km/hora a cumprirem-se em 6,2 segundos no primeiro, com os 5,9 segundos a serem conseguidos pelo segundo.

Três modos de condução – Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track – estabelecem vários níveis de potência do motor eléctrico, além de ajustarem o acelerador, a direcção e o controlo de estabilidade.

A bateria de 54 kWh brutos, recarregável a 100 kW em corrente contínua, oferece uma autonomia até 334 quilómetros entre cargas, com o consumo a cifrar-se nos 18 kWh100 km.

As encomendas estão abertas para entregas no início de 2025, com a versão Turismo a ser proposta por 45 mil euros com todos os encargos fiscais e administrativos incluídos.

Limitado a 1.949 exemplares está o Scorpionissima, em homenagem ao ano em que a Abarth foi fundado, com um preço "chave na mão" de 49 mil euros.

