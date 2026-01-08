Depois do Fiat 600 ganhar uma série Sport nas variantes micro híbrida e eléctrica, é agora a vez da Abarth avançar com uma edição Competizione para o 600e alimentado a electrões.

Abarth 600e transforma-se em Competizione; saiba quanto custa

A insígnia do escorpião "explica" que esta proposta foi concebida para forçar os limites do desempenho, tecnologia e da pura competição... e não há razões para duvidar face aos 207 kW (281 cv) e 345 Nm que debita.

Concebido e desenvolvido em estreita colaboração com a Stellantis Motorsport, o 600e Competizione é construído com componentes derivados das corridas para proporcionar a mais pura adrenalina ao volante.

Discos de travão ventilados à frente com pinças monobloco Alcon, para melhor resistir à fadiga e dar maior estabilidade na travagem, "colaboram" com o diferencial autoblocante Torsen para um controlo de trajetória mais preciso.

Já os pneus Michelin derivados da Fórmula E, que "calçam" as jantes de 20 polegadas, apresentam uma banda de rodagem de composto duplo para a máxima aderência ao piso, mantendo um ruído de rolamento mais reduzido.

Detalhes especiais

A estética foi devidamente revigorada no Abarth 600e Competizione com detalhes que reinterpretam o legado da marca, patente na nova cor Shock Orange contrastada pelo tejadilho em preto e nos gráficos laterais.

Os acabamentos premium em Alcantara que envolvem o cockpit realçam o ambiente desportivo a bordo a que se somam tecnologias de última geração na assistência à condução.

E depois são os bancos Sabelt específicos com apoio lateral reforçado impedem o movimento dos corpos do piloto e respectivo "pendura" para um estilo de condução ainda mais emocionante.

Apontado aos "adultos eternamente jovens", como elogia a Abarth, o 600e Competizione é proposto no nosso país a partir dos 45.700 euros e as reservas já estão abertas.

