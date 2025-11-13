Abarth 600e e Fiat 600 mais especiais nos Jogos Olímpicos de Inverno

Há novas edições especiais a enriquecer as gamas do Abarth 600e e do Fiat 600: os Competizione e Sport Edizione Milano Cortina 2026 resultam da parceria das marcas com os próximos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno.

Na génese do Abarth 600e está a recuperação do conceito Competizione num visual ainda mais desportivo, como "explica" a cor Shock Orange a contrastar com o tejadilho, e rematado pelo emblema Milano Cortina 2026.

A bordo soma-se um maior refinamento dado pelo Alcantara premium, a que se somam tecnologias de última geração, como os sensores de estacionamento a 360°, detecção de ponto cego e velocidade de cruzeiro adaptativa.

Nada foi "mexido" no sistema motriz e na mecânica, o que significa que é alimentado pelo mesmo propulsor eléctrico do Scorpionissima, com os seus 207 kW (281 cv) e 345 Nm a acelerá-lo em 5,9 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Mais distinto

Do lado da Fiat, é o especial 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 a encarnar o espírito dos jogos olímpicos e paralímpicos de Inverno.

Às sete cores exteriores que compõem a gama, junta-se a exclusiva Verde Mediterraneo em contraste com o tejadilho em preto e as jantes em liga leve de 18 polegadas com acabamento escurecido.

A grelha frontal, assim como os puxadores das portas e outros elementos da carroçaria ganham novos detalhes em preto, com o símbolo Milano Cortina 2026 nos pilares B a confirmar a parceria desportiva.

O espírito mais dinâmico prossegue num interior totalmente em preto, onde sobressai o tabliê redesenhado e os novos bancos desportivos.

Apresentado na versão 600 Hybrid de 145 cv, esta série especial está igualmente disponível nas variantes 600 Hybrid de 110 cv e no 600e eléctrico de 156 cv.

Único senão para o Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 é estar dedicado apenas ao mercado italiano, o mesmo acontecendo para os 50 exemplares da série Abarth 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026.

