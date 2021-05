Abarth 1000 SP: um 'roadster' especial que é peça única

A Abarth levantou o véu do novo descapotável 1000 SP, numa bela homenagem ao roadster de competição que construiu em meados dos anos 60.

Desenhado por Mario Colucci, o Abarth 1000 Sport Prototipo vinha equipado com um bloco de 1.0 litros, derivado do Fiat 600.

Parece coisa pouca, mas o que ninguém "ensina" à Abarth é como tirar partido dos motores que vão parar às mãos dos seus técnicos, por mais "fracos" que possam parecer.

O motor original de 767 centímetros cúbicos (cc) foi elevado para 982 cc, e os 25 cv de potência subiram para uns fantásticos 105 cv às 8.000 rotações por minuto.

Para a época, o pequeno desportivo tinha uma potência generosa, a que se somavam as linhas simples e a leveza do chassis tubular. Com apenas 480 quilos de peso, atingia uns fulgurantes 230 km/hora de velocidade máxima.

Com esta combinação vantajosa, o Abarth 1000 SP logo se destacou nas rampas de velocidade e nas corridas de resistência.

Em Setembro de 1966, ganha os 500 Quilómetros de Nürburgring, sucesso que dá o tiro de partida para a marca construir a sua sólida reputação.

Nada de admirar que, passados 55 anos sobre essa conquista, em jeito de homenagem lance o novo Abarth 1000 SP, baseado no Alfa Romeo 4C Spider.





O novo modelo, de qual só será feito este exemplar, dá uma nova interpretação à filosofia do roadster original, mas com soluções técnicas próprias do novo milénio.

Assim, o chassis tubular deu lugar a uma célula em fibra de carbono, à qual foram adicionados elementos em alumínio à frente e atrás. As suspensões são de triângulo sobrepostos no eixo dianteiro e do tipo McPherson no eixo traseiro.

O motor de quatro cilindros, mas agora de 1.742 cc, está montado em posição central, e a potência subiu para os 240 cv com o apoio de um turbo-alimentador.

Escusado será dizer que se trata do mesmo bloco que equipa o Alfa Romeo 4C Spider, entretanto descontinuado no ano passado, e que poderá apreciar no final da fotogaleria deste artigo.

Quanto ao visual, há muitos pormenores que foram "roubados ao 1000 SP original, como os faróis minimalistas, as múltiplas aberturas no capô dianteiro e os arcos das rodas.





O novo Abarth 1000 SP nunca chegará ao mercado por está limitado a um único exemplar. E é o próprio grupo Stellantis a afirmar que o roadster apenas poderá ser visto e apreciado em exposições dedicadas a automóveis clássicos, já a partir deste Outono.

