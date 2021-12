Abarth 1000 SP passa de protótipo a série limitada

Vai ser produzida uma série limitada do Abarth 1000 Sport Prototipo, anunciado como uma edição única inspirada no original que competiu na década de 60.

Segundo a Auto Italia, serão construídos cinco exemplares do roadster, baseado na estrutura do agora descontinuado Alfa Romeo 4C Spider.

A novidade foi confirmada em entrevista à publicação transalpina por Roberto Giolito, responsável do FCA Heritage e ex-director do Centro Stile Fiat e Abarth.

Bem maior do que a sua fonte de inspiração, a célula em fibra de carbono tem uma estrutura tubular de protecção. A ela foram adicionados elementos em alumínio à frente e atrás para reforçar a estrutura.



A linhagem é assegurada pelas aberturas semelhantes no capô e pelos faróis sobre os guarda-lamas salientes, sem esquecer os farolins redondos.

As suspensões são de triângulos sobrepostos no eixo dianteiro e do tipo McPherson no eixo traseiro.

O motor de quatro cilindros, mas agora de 1.742 cc, é o mesmo que equipa o Alfa Romeo 4C Spider. Está montado em posição central, e a potência passada às rodas traseiras subiu para os 240 cv com o apoio de um turbo-alimentador.

Não deixa de ser uma surpresa a produção do Abarth 1000 SP, com a própria Stellantis a dizer que o roadster apenas seria exibido em eventos de "clássicos".

