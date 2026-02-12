Alguma vez lhe passou pela cabeça que iria ver Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma eRayan Cherki a "preferirem" estar ao volante dum BYD em vez dum super desportivo de excepção?

Abaixo a combustão: Haaland e Donnarumma vão guiar ''eléctricos'' da BYD

Pois agora estão "obrigados" a fazê-lo depois da marca chinesa ter assumido o patrocínio do Manchester City num Reino Unido que é exemplar da maneira como ela continua a alargar a sua posição automóvel na Europa.

Desde quarta-feira que o logótipo da BYD passa a estampar as mangas dos equipamentos de treino da equipa masculina da Premier League, seguindo-se na próxima época o uniforme oficial da congénere feminina.

A presença da BYD não se resume apenas àqueles vestuários: também irá estender-se a todo o Etihad Stadium ao ponto de decorar os encostos de cabeça dos bancos de suplentes.

O acordo prevê ainda que um dos modelos da construtores irá sempre "abrir" a estrada para o autocarro oficial da equipa de Pep Guardiola até ao estádio para os desafios na Premier League e na Liga dos Campeões.

A parceria é o mais recente passo estratégico da BYD para reforçar a notoriedade da marca, como já aconteceu com o patrocínio do Inter Milão na temporada em curso, assim como do Euro 2024 e o Europeu Sub-21 de 2025.

