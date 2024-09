Apresentado que foi o eléctrico A6 e-tron no último dia de Julho, como Sportback e Avant, é agora tempo de realçar o coeficiente aerodinâmico que oferece.

A6 Sportback e-tron é o Audi mais aerodinâmico de sempre

Nada mais, nada menos do que um Cd 0,21, que se torna igualmente um recorde na actual oferta da marca dos quatro anéis, com a carrinha a apresentar um Cd 0,24.

"Desde o início do projecto que demos grande importância à eficiência e à autonomia, e, para o A6 e-tron, estabelecemos metas muito ambiciosas", explica Andreas Lauterbach, especialista em aerodinâmica.

"Os designers partilharam os esboços para que pudéssemos dar as primeiras avaliações aerodinâmicas e, num processo interactivo, fomos optimizando a estrutura básica do veículo".

Essas proporções assentam, em particular, na fina superfície envidraçada e na linha de tejadilho inclinada para conseguir aquele resultado.

"Realizámos cerca de 2.800 simulações, com inúmeras horas no túnel de vento e em reuniões a colaborar com especialistas em superfícies e designers", destaca Matteo Ghelfi, também da área de aerodinâmica.

As optimizações aerodinâmicas presentes em algumas das rodas de diferentes diâmetros completam o conceito aerodinâmico do Audi A6 e-tron.

O modelo possui jantes aero especiais de 19 polegadas, sendo ainda dadas duas opções com 20 polegadas.

As jantes tiveram de ser um pouco planas, para que o fluxo de ar à frente seja direccionado lateralmente em redor da carroçaria sem causar muita turbulência.

"Queremos que o vento flua ao longo duma parede, e não dum conjunto de formas geométricas", acrescenta Andreas Pollex, responsável pela equipa que desenvolveu as rodas.

E, para reforçar o aerodinamismo do modelo, também foram desenvolvidas jantes de 21 polegadas com lâminas aero feitas num plástico especial.

Até 750 km de autonomia

São propostos duas motorizações para o Audi A6 e S6 nesta primeira fase de lançamento, sempre aliadas a uma bateria de 100 kWh brutos.

O A6 e-tron Performance adopta um propulsor de 270 kW (367 cv) e 565 Nm passados às rodas traseiras, com o Sportback a permitir até 756 quilómetros de autonomia, baixando para mais de 720 na Avant.

Já a berlina e a carrinha S6 e-tron equipam dois motores a assegurarem a tracção integral quattro, com os 370 kW (503 cv) a serem elevados aos 405 kW (551 cv) e 855 Nm quando activado o Launch Control.

A Audi anuncia um tempo dos zero aos 100 km/h de 3,9 segundos para uma velocidade máxima de 240 km/hora, com a autonomia a ultrapassar os 670 quilómetros no Sportback e os 640 na Avant.

Graças à arquitectura eléctrica de 800 volts para um carregamento máximo de 270 kW em corrente contínua, o A6 e-tron Performance demora 21 minutos a carregar a bateria de dez a 80%.

Em corrente alternada, o carregamento faz-se a 11 kW, estando prevista a opção de 22 kW para uma data a anunciar em breve.

O Audi A6 e-tron Performance Sportback e Avant, assim como as respectivas variantes desportivas S6 e-tron, estarão disponíveis para encomenda no nosso país a partir de Setembro.

