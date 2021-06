A3 faz 100 anos e Aston Martin celebra com Vantage especial

O Aston Martin Vantage Roadster ganhou uma edição muito especial limitada apenas a três exemplares.

O descapotável homenageia os 100 anos do lendário A3, terceiro dos cinco protótipos construídos pela casa britânica nos anos 20 do século passado, que é também o único "sobrevivente".

A HWM, o mais antigo concessionário da marca localizada em Walton on Thames, encomendou três unidades para celebrar o "monstro" de 1.5 litros e 11 cv de potência!

A edição A3 do Vantage Roadster tem uma grelha exclusiva em malha preta com uma moldura em alumínio.

O emblema da herança da Aston Martin está discretamente fixada no lado esquerdo da grelha e os painéis laterais exibem as correias em couro, numa alusão à fita que segura o capô do A3.

As jantes forjadas de 20 polegadas têm acabamento em preto brilhante, enquanto as pinças de travão são pintadas em bronze.

O interior é igualmente distinto, com os bancos e os painéis revestidos em pele preta canelada com acentos bronzeados.

Os pequenos mostradores na consola central também foram fundidos em latão para homenagear o interior do A3.

Não há quaisquer alterações mecânicas no Vantage Roadster, o que significa que a alimentá-lo está um V8 biturbo de 4.0 litros.

Os 510 cv e 685 Nm por ele debitados são passados às rodas traseiras através de uma caixa automática ZF de oito velocidades.

Em estrada aberta faz 3,8 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 306 km/hora.

