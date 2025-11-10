A290 estreia-se no Atelier Alpine com decorações originais

A Alpine segue os passos de outras insígnias reconhecidas pelos seus super carros, com um programa de personalização próprio para os seus desportivos.
E nada melhor do que inaugurar o ateliê com o novíssimo Alpine A290: para o "eléctrico" são propostos os pacotes decorativos Signatures e French Signature nesta primeira fase.
Disponível em todas as versões, o pacote Signature inclui detalhes em vermelho ou azul aplicados desde o tejadilho até à parte inferior das saias laterais, sem esquecer o difusor traseiro.
A personalização inclui jantes Snowflake de 19 polegadas em preto brilhante com acabamento exclusivo, e pinças de travão em vermelho ou azul. Tapetes especiais com o logótipo "A" nas cores da assinatura completam a oferta.
Já o pacote French Signature distingue o desportivo 100% eléctrico com uma faixa tricolor que percorre o capô e o tejadilho.
Soma-se ainda o motivo triangular Snowflakes, emblemático da construtora francesa na Fórmula 1 e no Mundial de Resistência, sem esquecer o tejadilho com o icónico logótipo "A" em destaque.
A Signature custa por 900 euros nas versões A290 GT, GT Premium e GT Performance, e 500 euros no A290 GTS, enquanto a French Signature é proposta por 450 euros; a configuração pode ser feita no portal Atelier Alpine.
|Versão
|Preço
|A290
|Desde 39.000 euros
|A290 GT Performance
|Desde 42.200 euros
|A290 GT Premium
|Desde 42.200 euros
|A290 GTS
|Desde 45.200 euros
Já segue o Aquela Máquina no Instagram?