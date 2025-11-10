A290 estreia-se no Atelier Alpine com decorações originais

A Alpine segue os passos de outras insígnias reconhecidas pelos seus super carros, com um programa de personalização próprio para os seus desportivos.

E nada melhor do que inaugurar o ateliê com o novíssimo Alpine A290: para o "eléctrico" são propostos os pacotes decorativos Signatures e French Signature nesta primeira fase.

Disponível em todas as versões, o pacote Signature inclui detalhes em vermelho ou azul aplicados desde o tejadilho até à parte inferior das saias laterais, sem esquecer o difusor traseiro.

A personalização inclui jantes Snowflake de 19 polegadas em preto brilhante com acabamento exclusivo, e pinças de travão em vermelho ou azul. Tapetes especiais com o logótipo "A" nas cores da assinatura completam a oferta.

Já o pacote French Signature distingue o desportivo 100% eléctrico com uma faixa tricolor que percorre o capô e o tejadilho.

Soma-se ainda o motivo triangular Snowflakes, emblemático da construtora francesa na Fórmula 1 e no Mundial de Resistência, sem esquecer o tejadilho com o icónico logótipo "A" em destaque.

A Signature custa por 900 euros nas versões A290 GT, GT Premium e GT Performance, e 500 euros no A290 GTS, enquanto a French Signature é proposta por 450 euros; a configuração pode ser feita no portal Atelier Alpine.

Versão Preço A290 Desde 39.000 euros A290 GT Performance Desde 42.200 euros A290 GT Premium Desde 42.200 euros A290 GTS Desde 45.200 euros

