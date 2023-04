A290_β: Alpine anuncia estreia de desportivo "eléctrico" em Maio

É já a 9 de Maio que a Alpine revela aquele que será o seu primeiro desportivo 100% eléctrico.

Baptizado Alpine A290_β, o protótipo segue a estratégia de nomenclatura da marca ao recorrer a um A seguido de três dígitos.

O primeiro número corresponde ao tamanho do veículo enquanto o "90" é específico para os veículos desportivos polivalentes da Alpine.

Acrescenta-se o número "10" para os modelos puramente desportivos, com o "β" a referir-se à versão de teste beta usado no mundo informático.

Antes da apresentação do Alpine A290_β no Reino Unido, no entanto, os fãs terão a oportunidade de poder vê-lo em primeira mão até domingo.

Para tal, só têm de conseguir capturar o código QR inscrito nos Alpine A523 que irão disputar o Grande Prémio do Azerbaijão em Fórmula 1 este fim-de-semana.

Se não o conseguirem, poderão sempre tentar capturá-lo nos Alpine A470 que participam este sábado nas 6 Horas de Spa-Francorchamps do Mundial de Resistência.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?