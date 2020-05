A SEAT Portugal quer dar-nos música e criou quatro playlists no Spotify

Durante estes tempos de confinamento, os utilizadores ouvem menos música no automóvel e ficam mais tempo em casa, os hábitos mudaram. No entanto, pouco a pouco já se começa a retomar a normalidade, as rotinas e a música que, onde quer que se esteja, faz sempre parte da vida de cada um.No seguimento da campanha #SEAThome a SEAT Portugal desenvolveu várias listas de música para incentivar o momento de ficar em casa e ouvir música. A SEAT Portugal disponibiliza quatro playlists no Spotify e dedica a 4 temas: "Roadtrip em casa", "Músicas para te vestires impecavelmente", "Hits de varanda" e "Miúdos, estou a trabalhar".O primeiro tema "Roadtrip em casa", a marca propõe as melhores músicas para se conduzir sem sair de casa, e que inclui por exemplo músicas de Arcade Fire, St. Vincent, Pet Shop Boys, Lorde, Billie Eilish, Tame Impala.Para aceder em: https://open.spotify.com/playlist/55kyOw6PGXgqJddnHs8ZwT?si=6kv86bESQfGKA_bXACcNlQ O segundo tema "Músicas para te vestires impecavelmente", porque não se deve estar sempre de pijama, a SEAT Portugal sugere The Smiths, Alabama Shakes, Van Morrison, Lloyd Cole e Beyoncé, entre muitos outros.Para aceder em: https://open.spotify.com/playlist/4uX4BQSYgHvcETiHxgPDam?si=gGMipz5PTbC408XpkjN1vA O terceiro tema "Hits de varanda", esta playlist inclui músicas para se ouvir a alto e bom som, com muitos clássicos de bandas como Tears for Fears, The Police, The Cure, Eurythmics, Queen, mas também música nova, como músicas dos Of Monsters and Man, Coldplay, Katy Perry. Para aceder em: https://open.spotify.com/playlist/0My1XUGO1sX82KL9sBrHU0?si=Fof5imSVRpS7UTp-ceISvQ O último tema " Miúdos, estou a trabalhar ", são as músicas que os pais adoram e que os filhos não sabem de cor. O alinhamento inclui músicas de Lenny Kravitz, David Bowie, Fatboy Slim, Jack White, Jimi Hendrix, Lou Reed, U2 ou Pink Floyd.Para aceder em: https://open.spotify.com/playlist/0zAC5SXUVh6m8UITmudAfV?si=C-obyBhcS6OSDz58JYu1Hw



É caso para dizer: A SEAT Portugal quer dar-nos música! E nós vamos ouvir. Aliás, já estamos!