Comprar eléctrico ou híbrido? No ECAR Show tem 400 modelos à escolha

Nada como uma boa crise petrolífera, como a que está a acontecer no Golfo Pérsico, para redespertar com vigor o interesse pelos carros eléctricos e electrificados face ao delirante aumento dos preços da gasolina e gasóleo.

A oitava edição do ECAR Show, que arranca esta sexta-feira às 10h00 na Feira Internacional de Lisboa, será a maior das sete já realizadas, contando ainda com a estreia da ECAR COM dedicada aos veículos comerciais híbridos e eléctricos.

Em "palco" irão estar 85 expositores a destacar mais de 400 modelos, dos quais centena e meia irão estar disponíveis para ensaio no local, sem esquecer a apresentação nacional de seis marcas automóveis.

Claro que num evento deste calibre, são as estreias de novos modelos a chamarem a atenção dos visitantes: na calha estão 24 novidades nacionais, com a "cereja em cima do bolo" a ser protagonizada pela apresentação mundial do renovado Jeep Avenger.

Incluídos no programa estão ainda apresentações práticas de várias soluções tecnológicas dedicadas ao veículo eletrificado, assim como seminários dedicados à electromobilidade.

O bilhete diário custa dez euros, com as crianças até aos 12 anos de idade a terem entrada gratuita desde que acompanhadas por um adulto.

Texto: P.R.S.

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