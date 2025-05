À procura do melhor carro eletrificado? No Ecar Show tem muito por onde escolher!

É já esta sexta-feira, a partir das 11h00, que é dado o tiro de partida para o Ecar Show 2025 na Feira Internacional de Lisboa com a estreia e apresentação de mais de 100 modelos eletrificados das insígnias presentes no nosso país.

Já na sétima edição, o Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico acontece num ano em que as vendas de modelos com estas tecnologias estão em franco crescimento no nosso país.

Os puros eléctricos representaram mais de 20% nas 77.297 unidades vendidas neste primeiro quadrimestre, com os 100% híbridos a elevarem a fasquia para quase 25%.

Os visitantes terão ainda a possibilidade de testarem diferentes modelos, com a exposição a ser complementada com seminários temáticos para ajudar a esclarecer dúvidas e questões sobre o sector.

Estreias sem parar

São várias as estreias nacionais que irão acontecer no Ecar Show 2025, com o primeiro avanço a ser dado logo de manhã pela MG Motor com o novíssimo MG S5 EV.

Segue-se a apresentação dos comerciais da chinesa Foton, com o destaque a ser dado às pick-ups Tunland G7 e Tunland V9, sem esquecer a 100% eléctrica eTunland.

Já a parte da tarde ficará a "cargo" das marcas do grupo Stellantis, com o primeiro destaque a ser dado aos novíssimos N.º 4 e N.º 8 da DS Automobiles.

Do lado da Leapmotor será o C10 Reev realçado, logo seguido pelos Opel Frontera, Fiat Grande Panda e Citroën C3 Aircross, sem esquecer a estreia dos Avenger 4xe e Compass da Jeep.

A BYD tem no crossover Atto 2 e no citadino Dolphin Surf os protagonistas mais recentes duma gama eletrificada composta por uma dezena de modelos, com o dia a encerrar com a primeira apresentação pública do Smart #5.

Sábado será dada a primazia às gamas electrificadas da BMW e da Mini, com a Hyundai a destacar o renovado Ioniq 5 e o futurista Inster adaptado ao trânsito urbano.

Chineses em alta

Outras marcas, mais ou menos bem conhecidas do público nacional, levarão ao Ecar Show 2025 as suas novidades híbridas e eléctricas.

É o caso do grupo Astara com o renovado Kia EV6 e o novo Mitsubishi Outlander híbrido plug-in, com o Kia EV4 a fazer a primeira "aparição" nacional.

Em estreia no evento estão mais cinco marcas chinesas: a Dongfeng com o citadino Box, a Voyah com o SUV premium Courage, a Forthing com a berlina S7 e o SUV Friday, a Xpeng com o coupé P7 e os SUV G6 e G9, e a ChangAn com o Deepal S07.

A "estrela polar" sino-sueca celebra o terceiro aniversário em Portugal com os Polestar 3 e Polestar 4 enquanto do lado da Honda poderá contar com a apresentação do renovado HR-V Hybrid.

O grupo Renault terá os R4 e R5 E-Tech Electric em plano de evidência, sem esquecer os Alpine A290 e o Dacia Bigster, com a Ford a realçar o Capri, e o grupo Volkswagen com os modelos VW, Skoda, Cupra, Audi e Seat.

