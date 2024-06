À procura de um familiar com sete lugares? Peugeot 5008 já tem preços

Só chega em Setembro aos concessionários mas as encomendas já foram abertas para o novo Peugeot 5008 e os preços revelados.

Proposto como híbrido plug-in e micro híbrido, é em modo 100% eléctrico que realça as suas qualidades, ao oferecer uma autonomia a bater nos 660 quilómetros entre carregamentos.

A acompanhar o lançamento do SUV de sete lugares, nos acabamentos Allure e GT, a marca do leão avança com uma campanha promocional em vigor até ao final de Julho.

Grande e compacto

Lançado que está o Peugeot 3008, era uma questão de tempo para a chegada do "irmão" 5008 alimentado por motorizações híbridas e eléctricas.

Visto de frente, o SUV segue as premissas dos modelos mais recentes da marca do leão, com os faróis delgados Pixel LED sobre o pára-choques e a grelha rodeada por "garras" luminosas.

Atrás, são os elementos estilísticos nas laterais a realçarem a inclinação do óculo traseiro, com as jantes em liga leve de 19 ou 20 polegadas a conferirem dinamismo ao conjunto.

O SUV estica-se até aos 4,79 metros de comprimento por 1,89 de largura e 1,69 de altura, mas são os 2,90 metros a separarem os dois eixos a definirem o amplo espaço interior.

A arquitectura dos bancos eleva a modularidade a bordo com múltiplas configurações para dispor as duas filas traseiras, com evidente reflexo na capacidade do porta-bagagens.



São 916 litros na configuração de cinco lugares, baixando para os 348 com a terceira fila de bancos elevados, atingindo os 2.32 litros máximos com ambas as filas rebatidas.

Interior tecnológico

O ambiente tecnológico tem na nova geração do Panoramic i-Cockpit da Peugeot um dos pontos altos, com o visor curvo de 21 polegadas a combinar as funcionalidades da instrumentação com o multimédia.

O volante compacto foi redesenhado enquanto o selector de marchas passou para o painel de bordo, mesmo ao lado dos i-Toggles virtuais, que podem ser personalizados até 10 widgets.

O novo sistema de infoentretenimento i-Connect Advanced e os serviços conectados de última geração permitem o acesso a funcionalidades como a navegação com EV Routing ou a actualizações remotas.



Também o reconhecimento de voz em linguagem natural OK Peugeot, combinável com a inteligência artificial ChatGPT, dá acesso às funções do infoentretenimento, climatização e telefone.

As principais opções estão agrupadas nos pacotes Vision & Drive Assist, Navegação Panorâmica e Tecto de Abrir no acabamento Allure, e nos pacotes Visão 360º & Drive Assist Plus, e Tecto de Abrir no nível GT

Autonomia até 500 km…

Nesta primeira fase de lançamento, o SUV é proposto com três soluções motrizes distribuído pelos campos 100% eléctrico, híbrido plug-in e micro híbrido com tecnologia 48 volts.

O Peugeot e-5008 equipa um propulsor com 157 kW (213 cv) e 345 Nm, com a bateria de iões de lítio de 73 kWh úteis, recarregável a 160 kW em corrente contínua, a dar uma autonomia até 502 quilómetros.



Em 2025 chegará a versão Long Range de 170 kW (231 cv) e 345 Nm, com a bateria de 98 kWh a dar uma autonomia até 660 quilómetros.

Já a variante Dual Motor, com os dois propulsores a darem tracção integral, propõe 237 kW (322 cv) de potência e até 525 quilómetros de autonomia com a bateria de 73 kWh.

… mas também há híbridos

Para os não adeptos das motorizações 100% eléctricas, a insígnia francesa propõe opções mild hybrid e híbrida plug-in.

O Peugeot 5008 Hybrid 136 e-DCS6 combina o conhecido bloco turbo PureTech de 1.2 litros com 136 cv e 230 Nm.

A ele está associado uma caixa automática de seis relações com dupla embraiagem, que integra um motor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 50 Nm.



Graças à bateria de 0,89 kWh, recarregável durante a condução, esta tecnologia oferece potência e binário suplementares a baixas rotações.

Na cidade, pode trabalhar até 50% do tempo de condução em modo totalmente eléctrico, com o consumo combinado a cifrar-se nos 5,8 litros/100 km.

Quanto ao 5008 Plug-In Hybrid 195, associa um propulsor eléctrico de 92 kW (125 cv) e 118 Nm ao bloco turbo PureTech de 1.6 litros com 150 cv e 300 Nm.

A potência e binário combinados de 195 cv, passados ao eixo dianteiro através de uma caixa automática e-DCS7 de sete velocidades.

A bateria de 17,9 kWh assegura uma autonomia superior a 80 quilómetros "eléctricos", complementada por um reservatório para 55 litros de gasolina.

Preços Clientes Particulares Preços Clientes Empresariais

Motorizações Acabamento

Allure GT Allure GT

Hybrid 136 39.150 euros 43.650 euros 36.174 euros + IVA 40.225 euros + IVA Plug-in Hybrid 195 47.150 euros 52.150 euros 34.892 euros + IVA 38.510 euros + IVA Electric 210 49.150 euros 54.150 euros 38.262 euros + IVA 42.083 euros + IVA

