Mais de seis meses passados sobre a apresentação europeia, chega ao nosso país o radical Ariya Nismo da Nissan com os seus 320 kW (435 cv) e 600 Nm de poder eléctrico.

À procura de emoções fortes? Nissan Ariya Nismo já tem preços

O SUV assume novas afinações no chassis para acelerações e travagens potentes mas suaves o suficiente para o condutor não perder o controlo.

O sistema e-4ORCE foi para tal recalibrado, de maneira a conseguir a melhor distribuição de potência e de binário às quatro rodas, com a estabilidade e a tracção a serem reforçadas com pneus de elevada aderência.

As pré-encomendas arrancam já esta quinta-feira, com os primeiros 100 "reservistas" a receberem um ano de carregamento gratuito através do serviço Nissan Charge.

Aerodinâmica total

A assinalar o regresso da linha mais desportiva da insígnia japonesa à Europa está uma proposta que, se não foge às linhas do Ariya original, ganha uma série de apêndices que o transformam num verdadeiro Nismo.

São quatro as cores à escolha para decorar o exterior, com detalhes em vermelho "picante", enquanto as portas foram remodeladas para reduzir o degrau e criar uma sensação de integração perfeita ao conjunto.

A frente ostenta um divisor plástico em negro laqueado, com o conjunto a ser realçado por novas jantes em liga leve de 20 polegadas em preto.

Atrás, um pequena asa adorna a porta da bagageira a toda a largura, a complementar o spoiler que dá continuidade ao tejadilho, com o difusor lacado preto a integrar ao meio a terceira luz de travão.

Os logótipos Nismo estão bem definidos no divisor e no difusor, assim como nos bancos anatómicos, dando ao habitáculo uma atmosfera desportiva mas sem que se perca o conforto para todos os ocupantes.

Recuperações em alta

Afinações muito próprias do chassis não poderiam ser descuradas para proporcionar maior força lateral e de direcção, reforçada por uma suspensão dinâmica com molas, estabilizadores e amortecedores melhorados.

Um modo de condução Nismo ajusta o acelerador para uma resposta mais rápida e, opcionalmente, poder-se-á contar com uma banda sonora artificial derivada da Fórmula E.

Já os 320 kW (435 cv) e 600 Nm debitados pelos dois propulsores eléctricos às quatro rodas "atiram-no" dos zero aos 100 km/hora em cinco segundos, com recuperações dos 80 aos 120 km/hora em 2,4 segundos.

Claro que estas acelerações levam a um consumo bem acima dos 20 kWh/100 km mas, graças à bateria de 91 kWh brutos, a autonomia passa dos 420 quilómetros, demorando 40 minutos a recarregar até 80% em 130 kW DC.

As pré-reservas para o Nissan Ariya Nismo e-4ORCE abrem já esta quinta-feira com um preço de partida de 57.750 euros.

