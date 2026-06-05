Ainda o novo Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portas mal aqueceu os motores (eléctricos!!!) e já o hiper desportivo tem as reservas nacionais abertas passados 15 dias sobre o lançamento mundial.

À procura de emoções fortes? Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portas já tem preços

À escolha estão duas variantes – Mercedes AMG GT 63 Coupé e Mercedes-AMG GT 55 Coupé –, "acompanhadas" duma extensa selecção de opcionais para uma amplo leque de personalizações.

Na sua base estão três motores de fluxo axial, com dois deles montados no eixo traseiro e um no dianteiro, capazes de até 1.169 cv e 2.000 Nm.

A "corrida" dos zero aos 100 km/hora é alcançada em apenas 2,1 segundos, ou 6,4 segundos para bater nos 200 km/hora, com a velocidade máxima a chegar aos 300 km/hora desde que equipado com o pacote de condução AMG.

A complementar todo este poder está uma bateria de alto desempenho com 106 kWh úteis para uma autonomia combinada em redor dos 700 quilómetros.

Quanto a preços, o AMG GT 55 Coupé 4 portas começa nos 160.500 euros, enquanto o preço inicial para o AMG GT 63 Coupé 4 portas arranca nos 206.500 euros.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?