A partir de quarta-feira: filmagens de 'Velocidade Furiosa' cortam trânsito em Almada e Cacilhas

Almada e Cacilhas vão estar sujeitas a cortes no trânsito e no acesso pedonal a partir desta quarta-feira e até ao próximo sábado, devido às filmagens de Fast X, décimo capítulo da saga Velocidade Furiosa.

A rodagem em Portugal do filme "Fast X", da saga "Velocidade Furiosa", vai obrigar a cortes ao trânsito e ao acesso pedonal em Cacilhas, Almada, entre os dias 27 e 30 de julho, anunciou a autarquia.

A câmara municipal explica, em comunicado, que as filmagens "consistem em passagens de carros entre o elevador da Boca de Vento e a entrada da Quinta da Arealva, cruzando o Olho de Boi".

Os primeiros dois dias serão de "preparação e ensaios gerais" e, os restantes dois de "filmagens".

Segundo a autarquia, entre as restrições impostas estão o "corte de trânsito automóvel e pedonal a seguir à rotunda do Cristo Rei, na estrada de terra de acesso à Quinta da Arealva", e apenas será permitido o acesso a viaturas afectas às Infra-Estruturas de Portugal e de emergência".

Os cortes no trânsito pedonal incidem na Rua do Ginjal, no final do Jardim do Rio junto à Fonte da Pipa", e na "limpeza de estacionamento no largo da Boca de Vento, em frente à Casa da Cerca, e de toda a Rua do Ginjal".

Recorde-se que, em Maio, Sofia Noronha, da Sagesse Productions, confirmou à agência Lusa que estavam previstas filmagens do mais recente filme da série Velocidade Furiosa nas regiões Norte, Centro e em Lisboa.

As filmagens, que irão decorrer "durante umas boas semanas", envolvem diversos municípios e conta com a presença em Portugal de uma equipa de 600 a 700 pessoas, entre profissionais portugueses e estrangeiros.

Realizado pelo francês Louis Leterrier, Fast X conta no elenco com Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez e a portuguesa Daniela Melchior.

Com um orçamento de 284 milhões de euros, o décimo capítulo da saga tem estreia prevista a 19 de Maio de 2023 nos Estados Unidos.

