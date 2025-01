A partir de 2026: IUC poderá pagar-se até Fevereiro ou em duas prestações

O pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC) até 100 euros passará a ser feito até ao final de Fevereiro a partir de 2026.

Caso ultrapasse os 100 euros, o proprietário da viatura poderá pagá-lo em duas prestações em Fevereiro e Outubro.

A medida faz parte do pacote de simplificação fiscal apresentado esta quinta-feira pelos detentores das pastas das Finanças e da Economia após o Conselho de Ministros.

Actualmente, o IUC é pago no mês da matrícula do veículo mas "muitas pessoas esquecem-se qual é o mês em que compraram carro" ou quando o adquiriram em segunda mão, justifica Miranda Sarmento.

O ministro das Finanças apontou para os atrasos no pagamento do IUC devido a essa questão, com as consequentes coimas.

