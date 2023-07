Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1 e deu à Red Bull o 12.º triunfo consecutivo, um novo recorde na modalidade.

A ladainha do costume na F1: Verstappen não dá hipóteses no GP Hungria

O bicampeão mundial cortou a meta após 70 voltas, com o tempo de 1:38.08,634 horas.

Já no pódio, o holandês viu Lando Norris a partir-lhe o troféu ao festejar de forma efusiva o segundo lugar.

O piloto da McLaren, ficou a 33,731 segundos, com o mexicano Sergio Pérez em terceiro, a 37,603 segundos do companheiro de equipa.

Com este resultado, o piloto mexicano foi considerado o homem do dia, depois de ter largado da nona posição.

Esta foi a 44.ª vitória de Max Verstappen, nona da temporada e sétima consecutiva.

É também a 30.ª corrida seguida em que o holandês termina num lugar pontuável nos dez primeiros, que é também outro recorde para a Red Bull.

A vitória deste domingo permitiu ainda à escuderia britânica ultrapassar o anterior máximo de 11 vitórias seguidas.

Essa marca pertencia à McLaren, conseguida entre o GP do Brasil de 1988 e o da Bélgica do mesmo ano.

Hamilton sem hipóteses

A história desta prova ficou escrita logo no arranque: Lewis Hamilton, que partia da pole position, foi lento a reagir com o apagar das luzes vermelhas.

O seu Mercedes viu-se "engolido" pelo Red Bull de Verstappen e o McLaren de Oscar Piastri.

Como um mal nunca vem só, acabou por ser também ultrapassado por Lando Norris poucas curvas mais tarde, e acabaria por cruzar a meta no quarto lugar.

Verstappen mostrou, a partir daí, um ritmo inalcançável, sem forçar muito o andamento, enquanto os dois McLaren competiam entre si.

Norris ganhou vantagem após a primeira paragem nas boxes e segurou a segunda posição.

Também Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, teve um arranque para esquecer, ao perder 13 posições, quando saíra de quinto na grelha de partida.

Além disso, provocou uma colisão que acabaria por deixar de fora os dois Alpine de Pierre Gasly e Esteban Ocon.

Com duas paragens para troca de pneus como estratégia dominante, houve poucas surpresas para além da recuperação de Pérez.

O piloto mexicano foi de nono a terceiro, e ainda chegou a pensar no segundo lugar antes de os pneus médios darem de si.

Os Ferrari voltaram a mostrar que estão longe do ritmo da frente, com Charles Leclerc em sétimo, seguido do companheiro de equipa Carlos Sainz.

Ambos ficaram atrás de George Russell, da Mercedes, que foi sexto, depois de partir da 18.ª posição.

Os Aston Martin também estão longe das prestações do início da temporada: Fernando Alonso foi nono, seguido do companheiro de equipa, Lance Stroll.

Com estes resultados, Max Verstappen cimentou ainda mais a liderança do campeonato.

Soma agora 281 pontos, mais 110 do que Sergio Pérez, e mais 139 do que Fernando Alonso.

O "circo" da Fórmula 1 regressa às pistas no próximo fim de semana com o GP Bélgica no circuito de Spa-Francorchamps.

