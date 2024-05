Chama-se Fúria o primeiro super desportivo português da novel Adamastor revelado esta terça-feira no centro de congressos da Alfândega do Porto.

A Fúria do Adamastor: conheça o primeiro super desportivo português

Apontado a um mercado de luxo em franco crescimento ou não custasse ele perto de 2 milhões de euros, é o primeiro exemplo do investimento de 17 milhões de euros na sua concepção e desenvolvimento.

Com mais de 650 cv de potência debitados por um V6 biturbo de 3.5 litros, o super modelo agora revelado é destinado às vias públicas para em breve ser acompanhado por uma versão para circuito.

A insígnia lusa aponta para uma produção anual de 25 unidades mas limitada a 60 exemplares para assegurar a sua exclusividade.

Em 2025, está prevista a entrega de dois Fúria Road para estrada, alinhados com mais dois Fúria Race para a pura competição em pista.

Exclusividade distinta

O Fúria Road agora apresentado combina exclusividade e livre personalização com o alto desempenho em estrada, como avança a Adamastor.

Construído num chassis monocasco em fibra de carbono, assume-se com a maior leveza possível mas com uma elevada rigidez estrutural, tendo a aerodinâmica como elemento fulcral no seu desenvolvimento.

Essa optimização está bem definida nas superfícies em fibra de carbono, tendo a traseira os elementos necessários para criar o efeito Venturi.



A 250 km/hora na variante Road são gerados 1.000 quilos de força descendente mas para a versão Race é elevada para os 1.800 quilos, superando mesmo os 1.100 quilos que pesa.

Mais de 650 cv

Um V6 biturbo de 3.5 litros da Ford Performance, e capacitado para combustíveis sintéticos além da vulgar gasolina, assegura ao Fúria uma potência superior a 650 cv, com o binário a ultrapassar os 570 Nm.

Não são números exactos mas a Adamastor confirma acelerações dos zero aos 100 km/hora em redor dos 3,5 segundos, para uma velocidade de ponta superior a 300 km/hora para a versão Road.

A travar o bólide estão discos de 378 mm à frente com pinças de seis êmbolos, e de 356 mm atrás "apertados" por pinças de quatro êmbolos.



A geometria da suspensão, com triângulos duplos desacoplados e molas helicoidais sobre os amortecedores, foi concebida para quase todas as afinações para pista e estrada.

O Adamastor Fúria será fabricado em Perafita, Matosinhos, num espaço de 2.225 metros quadrados que pode ser alargado aos 5.000 de acordo com as conveniências do mercado.

Com as primeiras entregas a acontecerem já em 2025, cada Adamastor Fúria terá um preço de partida de 1,6 milhões de euros antes de taxas e impostos, para o valor final ficar na fronteira dos 2 milhões de euros.

