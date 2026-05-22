À espera de quatro novos modelos: Polestar reforça vendas nacionais

Já lá vão quatro anos sobre a entrada da Polestar no mercado nacional, e nada melhor do que celebrar a data no recente ECAR Show realizado no último fim de semana em Lisboa.

Apenas com o Polestar 2 na carteira, a construtora sino-sueca tem vindo a reforçar anualmente a sua posição de forma consistente pela expansão da sua gama de produtos e da sua base de clientes.

Para tal contribuiu a entrada em cena dos mais recentes Polestar 3 e Polestar 4, com este crossover eléctrico a representar já 70% das actuais entregas da marca.

Um sucesso que se alarga a toda a Europa, com a construtora a avançar com quatro novos modelos nos próximos três anos, onde se inclui uma variante station wagon do Polestar 4 e uma renovação por completo do Polestar 2.

Em breve começara a chegar o desportivo Polestar 5, já com preços definidos e encomendas abertas no nosso país, ficando para 2028 o novo SUV compacto Polestar 7.

A acolhê-los estará uma rede comercial mais alargada, constituída actualmente pelos Polestar Spaces do Porto, Lisboa e Faro.

"Estamos muito orgulhosos do que construímos em Portugal ao longo destes quatro anos", afirma Miguel Pinto, responsável pela Polestar Portugal.

"Desde o lançamento com apenas um modelo até à actual oferta duma gama totalmente eléctrica, este percurso reflecte a confiança que os clientes portugueses depositam na nossa marca".

Texto: P.R.S.

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