A saga RS eléctrica da Skoda entrou em velocidade de cruzeiro com chegada ao nosso país da versão mais poderosa do Elroq… e o preço já está definido!

À procura de novas emoções? Skoda Elroq RS já tem preço

A suportá-lo estão dois propulsores com uns máximos 250 kW (340 cv) passados às quatro rodas, precisando apenas de 5,4 segundos para cumprir em 5,4 segundos a "corrida" dos zero aos 100 km/hora.

Sendo o modelo mais veloz da gama da Skoda, a par do Enyaq RS, teria de ter uma bateria com capacidade a condizer: são 84 kWh brutos, recarregáveis de dez a 80% em 26 minutos a 185 kW DC, para uma autonomia a roçar os 550 quilómetros.

Apontamentos personalizados

Detalhes exteriores em preto e jantes exclusivas em liga leve de 20 ou 21 polegadas sublinham a raça do "eléctrico", com o tom desportivo a prosseguir a bordo com as superfícies em preto na Design Selection RS Lounge.

Estofos em microfibra Suedia, combinada com pele sintética e pespontos em verde lima dão um ambiente bem dinâmico, sem esquecer os apontamentos a simular a fibra de carbono.

O banco do condutor, ajustável por via eléctrica, comporta funções de massagem e de ajuste do apoio lombar de série, com o pacote opcional Maxx a juntar estas soluções ao banco do acompanhante.

O Digital Cockpit de cinco polegadas e o ecrã de infoentretenimento de 13 polegadas, com grafismos RS, fazem parte do equipamento de série, sendo opção o visor head-up com realidade aumentada.

Chassis no ponto

A nova configuração da direção progressiva foi ajustada para adequar-se à afinação específica do chassis RS, com os modos de condução a somarem um modo de tracção especial aliado à integral, sem esquecer o reforço dos travões dianteiros.

As definições do chassis adaptativo DCC, que é de série, são adaptadas às dimensões compactas do Elroq RS, com os amortecedores a disporem de 15 parâmetros ajustáveis no modo Individual.

O SUV compacto assume ainda de série a mais recente versão do Travel Assist, que combina a velocidade de cruzeiro adaptativa preditiva à manutenção de faixa, e às assistências de emergência.

A aplicação MySkoda suporta novas funções do sistema opcional de estacionamento "inteligente", com o condutor a poder controlar através do telemóvel as manobras automáticas em espaços paralelos e perpendiculares.

O Skoda Elroq RS já está disponível para reserva, com a entrada na linha a fazer-se a partir dos 52.086 euros antes das devidas personalizações.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?