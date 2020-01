Com um espelho maior ou mais pequeno e com mais ou menos luzes, de uma forma geral, a pala para-sol dos nossos automóveis não tem sofrido alterações radicais ao longo dos anos, mas isso pode mudar… A "culpa" é da Bosch, que levou ao CES 2020, em Las Vegas (EUA), o "Virtual Visor", um conceito revolucionário de pala para-sol com inteligência artificial.

O objectivo da Bosch com o "Virtual Visor" é muito simples: acabar com um dos principais problemas das palas convencionais, que bloqueiam grande parte do campo de visão do condutor.

A Bosch reinventou a pala para-sol do automóvel

Para resolver este problema a Bosch propõe um painel LCD transparente com uma câmara que monitoriza a cara do condutor, bem como inteligência artificial que é capaz de detectar em que parte da cara do condutor o sol está a incidir.

Está impressionado? Não é para menos, mas ainda há mais, é que o "Virtual Visor" conta ainda com um algoritmo que analisa o campo de visão do condutor e usa tecnologia de cristais líquidos para escurecer a área da pala que permite bloquear o sol que chega ao condutor, mantendo o resto da superfície transparente.

Esta ideia futurista nasceu de uma iniciativa de inovação interna da Bosch, que levou três engenheiros a pegar num ecrã LCD que estava pronto para ser reciclado e a transformar um dos acessórios mais simples que temos dentro dos nossos automóveis.

Resta agora saber se esta tecnologia alguma vez irá chegar a um automóvel de produção. Certo, para já, é que esta ideia já arrecadou o prémio "CES Best of Innovation" na edição deste ano da maior feira de electrónica de consumo do mundo.