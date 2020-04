525 cv de emoção. Posaidon criou o Mercedes-AMG A45 S mais potente do mundo

O Mercedes-AMG A 45 S é o "hot hatch" do momento. Nós já o conduzimos e ficámos impressionados com as reacções imediatas e com o "poder de fogo" do motor, que nos deixou muitas vezes de sorriso na cara (pode ler o ensaio aqui).



Mas se por acaso achar que os 421 cv do motor de 2.0 litros com 4 cilindros em linhasão "curtos" para si, saiba que a Posaidon acaba de lançar o RS 525, uma versão modificada do A45 S que produz 525 cv de potência e 600 Nm de binário máximo.

Estamos a falar de um aumento de potência considerável, tendo em conta que este bloco - o motor de quatro cilindros de produção mais potente de sempre - produz 421 cv e 500 Nm à saída da fábrica.

Para conseguir estes números, esta preparadora equipou o A45 S com um turbo maior e mais eficiente e optimizou a Unidade de Controlo do Motor, mostrando que o motor M 139 da Mercedes ainda tem muito mais para dar.

Contas feitas, e depois da caixa automática AMG Speedshuft também ter sido optimizada, o A 45 S é agora capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,4 segundos, chegando aos 324 km/h de velocidade máxima.

Esta versão pode não ser tão impressionante quanto a primeira, com 525 cv, mas nem por isso deixa de elevar o rendimento deste AMG, que agora acelera até aos 318 km/h e atinge os 100 km/h em apenas 3,6 segundos.

A Posaidon não revela o custo de nenhuma destas transformações, mas adivinhamos que não serão baratas. E já sabe, a tudo isto ainda é preciso somar o preço do Mercedes-AMG A45 S, que em Portugal arranca nos 77.749 euros.