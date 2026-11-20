Os preços dos combustíveis deverão manter na segunda-feira a tendência de descida registadas nas últimas semanas no nosso país.

De acordo com o AutomóvelCclube de Portugal, espera-se uma baixa até 4,5 cêntimos por litro na gasolina e no gasóleo, mas com este último carburante a manter-se bem acima dos 2 euros/litro

A confirmarem-se estes movimentos, significa que o preço da gasolina simples 95 deverá fixar-se nos 1,837 euros, enquanto o gasóleo simples deverá baixar para os 2,071 euros por litro.

Estas previsões poderão sofrer ainda alterações caso haja "mexidas" no ISP: devido ao conflito no Médio Oriente, o Governo comprometeu-se a reduzir ou a aumentar o imposto sempre que se verifique uma variação superior a dez cêntimos.

Ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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