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Preços dos combustíveis voltam a baixar na segunda-feira

16:08 - 13-11-2026
 
 
Preços dos combustíveis voltam a baixar na segunda-feira

Até menos seis cêntimos por litro de gasóleo, e uma descida até dois cêntimos para a mesma quantidade de gasolina no arranque da próxima semana.

A confirmarem-se estes movimentos, significa que o preço da gasolina simples 95 deverá fixar-se nos 1,891 euros, enquanto o gasóleo simples deverá baixar para os 2,065 euros por litro.

Estas previsões poderão sofrer ainda alterações caso haja "mexidas" no ISP: devido ao conflito no Médio Oriente, o Governo comprometeu-se a reduzir ou a aumentar o imposto sempre que se verifique uma variação superior a dez cêntimos.

Ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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