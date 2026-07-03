Preços dos combustíveis voltam a aumentar na segunda-feira

Aproveite para atestar o depósito do seu carro este fim de semana porque os preços dos combustíveis vão voltar a aumentar na próxima segunda-feira.

Depois da acalmia registada esta semana, está prevista a subida da gasolina até 2 cêntimos por litro, com o gasóleo a reforçar esse incremento até 3 cêntimos/litro, de acordo com o Automóvel Clube de Portugal.

Tudo aponta, por isso, que o litro da gasolina simples 95 se fixe nos 1,897 euros, enquanto o gasóleo simples deverá chegar aos 1,798 euros/litro.

Todavia, estas previsões poderão sofrer alterações caso haja "mexidas" no ISP: recorde-se que, devido ao conflito, o Governo comprometeu-se a reduzir ou a aumentar o imposto sempre que se verifique uma variação superior a dez cêntimos.

Ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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