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Preços dos combustíveis voltam a descer na segunda-feira

10.49h
 
 
Preços dos combustíveis voltam a descer na segunda-feira

As tréguas na guerra no Médio Oriente, com o encerramento do Estreito de Ormuz pelo meio, deverão permitir uma nova descida nos preços dos combustíveis pela segunda semana consecutiva, depois dos drásticos aumentos de que foram alvo.

A gasolina só deverá registar uma descida até um cêntimos por litro na segunda-feira, com o gasóleo a ter a "fatia de leão" cin uma queda que pode chegar até aos dez cêntimos em cada litro.

A confirmarem-se estas previsões, significa que no arranque da próxima semana a gasolina simples 95 poderá fixar-se nos 1,899 euros/litro, enquanto o gasóleo poderá baixar para 1,997 euros/litro.

A média final só ficará fechada ao final desta sexta-feira, podendo ainda registar-se alterações face à evolução das cotações internacionais do petróleo.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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