''Quem o Avisa…'': saiba onde estão os radares da PSP em Março

A Polícia de Segurança Pública informa os locais do País em que, durante o mês de Março, irá efectuar (também!) operações de controlo de velocidade (RADAR).
As informações divulgadas por distrito inserem-se na campanha de prevenção Quem o Avisa... da PSP.
06/03/2026 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional – Santo António – São Roque do Pico
06/mar/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional das Calhetas – Rabo de Peixe – Ribeira Grande
06/mar/26 » 08h00 / 16h00 » Atalaia – Ribeirinha – Angra do Heroísmo
09/mar/26 » 16h00 / 24h00 » Eixo Norte/Sul – Rabo Peixe – Ribeira Grande
12/mar/26 » 15h00 / 18h00 » Rua do Lameiro Grandr, freguesia dos Flamengos, concelho da Horta / Ilha do Faial
13/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional 1 – Piedade – Lajes do Pico
16/mar/26 » 08h00 / 16h00 » Avenida Alberto I Príncipe do Mónaco – Santa Clara – Ponta Delgada
16/mar/26 » 08h00 / 16h00 » Caminho do Meio de São Carlos – Angra do Heroísmo
19/mar/26 » 16h00 / 24h00 » Avenida Natália Correia – São Pedro – Ponta Delgada
25/mar/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1-1 – Terreiro das Covas – Ribeirinha – Angra do Heroísmo
27/mar/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1-1 – Grota do Vale – São Bento – Angra do Heroísmo
30/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional 1 – Castelo Branco – Horta
03/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Universidade – Aveiro
05/mar/26 » 14h00 / 18h00 » Avenida da Europa – Aveiro
13/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Aveiro
17/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida do Emigrante – Furadouro – Ovar
23/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Rua de Fundões – São João da Madeira
24/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Aveiro
24/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Rua da Circunvalação – Santa Maria da Feira
25/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida 32 – Espinho
06/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
11/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Salgueiro Maia – Beja
16/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Zeca Afonso – Beja
26/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
04/mar/26 » 10h00 / 12h00 » Circular Urbana (Nó de São Torcato) – Guimarães
05/mar/26 » 14h00 / 16h00 » Circular Urbana (Nó da Universidade) – Guimarães
06/mar/26 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão
09/mar/26 » 14h00 / 16h00 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão
13/mar/26 » 14h00 / 17h00 » Circular Urbana – Barcelos
19/mar/26 » 10h00 / 12h00 » Avenida António Macedo – Braga
20/mar/26 » 08h30 / 11h30 » Circular Urbana – Barcelos
27/mar/26 » 18h00 / 20h00 » Avenida Miguel Torga – Braga
06/mar/26 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 213 – Mirandela
17/mar/26 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 15 – Mirandela
20/mar/26 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 15 (Quinta de São Lourenço) – Bragança
30/mar/26 » 08h00 / 13h00 » Rua de Vinhais – Bragança
02/mar/26 » 08h30 / 10h30 » Rua Luís Augusto Pinto Garcia – Castelo Branco
03/mar/26 » 09h00 / 13h00 » Avenida Infante D. Henrique – Covilhã
05/mar/26 » 11h00 / 13h00 » Rua Adelino Semedo Barata – Castelo Branco
18/mar/26 » 09h00 / 13h00 » Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã
04/mar/26 » 09h30 / 12h30 » Estrada Nacional 341 (sentido Sul/Norte) – Coimbra
10/mar/26 » 09h30 / 12h30 » Estrada da Guarda Inglesa – Coimbra
12/mar/26 » 09h30 / 12h30 » I.C. 3 – Banhos Secos – Coimbra
16/mar/26 » 09h30 / 12h30 » Avenida da Lousã – Coimbra
31/mar/26 » 09h30 / 12h30 » I.C. 2 (sentido Norte/Sul) – Coimbra
10/mar/26 » 10h00/12h30 » Avenida D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora
13/mar/26 » 10h00/12H30 » I.P. 2 – Évora
18/mar/26 » 15h00/17h30 » Caminho Municipal 1094 / Estrada do Bairro de Almeirim – Évora
19/mar/26 » 10h00/12h30 » Estrada Regional 114 / Estrada de Arraiolos – Évora
26/mar/26 » 14h30/16h30 » Bairro da Comenda / Estrada do Redondo – Évora
27/mar/26 » 10h00/12H30 » Avenida. Rainha Santa Isabel – Estremoz
13/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida São Lourenço da Barrosa – Portimão
24/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida São Lourenço da Barrosa – Portimão
25/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Gordinho Moreira – Faro
11/mar/26 » 09h00 / 13h00 » Avenida Serra da Estrela – Gouveia
12/mar/26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda
23/mar/26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda
24/mar/26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda
16/mar/26 » 14h00 / 17h00 » Estrada da Nazaré – Marinha Grande
17/mar/26 » 14h00 / 17h00 » Rua Albergaria dos Doze – Pombal
19/mar/26 » 13h30 / 16h30 » Avenida da Comunidade Europeia – Leiria
23/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Estrada Nacional 114-1 – Caldas da Rainha
26/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche
05/mar/26 » 14h00 / 17h00 » I.C. 2 – Santa Iria de Azóia
11/mar/26 » 08h00 / 11h30 » A.E. 2 (Ponte 25 de Abril) – Almada
12/mar/26 » 14h00 / 17h00 » Avenida Infante D. Henrique – Lisboa
13/mar/26 » 09h00 / 17h00 » Estrada Nacional 6 / Avenida da Marginal – Cascais
16/mar/26 » 08h00 / 18h00 » Aeroporto Humberto Delgado (Acesso ao Terminal 2) – Lisboa
18/mar/26 » 08h30 / 12h30 » Rua Almirante Gago Coutinho – Ramada – Odivelas
18/mar/26 » 14h00 / 18h00 » Rua Pedro Álvares Cabral – Pontinha – Lisboa
20/mar/26 » 08h30 / 11h30 » Estrada Nacional 250-1 – Baratã – Algueirão – Sintra
20/mar/26 » 13h30 / 16h00 » Avenida Eng. Duarte Pacheco – Queluz
20/mar/26 » 20h00 / 24h00 » Estrada Nacional 10 (sentido Alhandra / Alverca do Ribatejo) – Alhandra
26/mar/26 » 09h00 / 16h00 » Estrada dos Salgados – Amadora
27/mar/26 » 14h00 / 17h00 » Avenida da Índia – Lisboa
11/mar/26 » 10h00 / 12h00 » Rua 5 de Outubro – Funchal
13/mar/26 » 08h00 / 13h00 » Via Rápida 1 (sentido Oeste / Leste) – Quinta Grande
19/mar/25 » 09h00 / 13h00 » Rua Eng. Santos Costa – Machico
20/mar/26 » 09h30 / 13h00 » Via Expresso 1 – Sítio dos Moinhos – Faial – Santana
27/mar/26 » 08h30 / 10h30 » Via Rápida 1 – Caniço
09/mar/26 » 15h00 / 18h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre
12/mar/26 » 09h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Elvas
16/mar/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida Francisco Fino – Portalegre
17/mar/26 » 09h00 / 11h00 » Avenida Dia de Portugal – Elvas
24/mar/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre
25/mar/26 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 373 – Elvas
03/mar/26 » 08h00 / 15h00 » Avenida da Boavista – Porto
04/mar/26 » 08h00 / 15h00 » Estrada da Circunvalação, N.º 14008 – Matosinhos
06/mar/26 » 08h00 / 15h00 » Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos – Maia
09/mar/26 » 16h00 / 24h00 » Avenida Dr. Mário Soares (sentido Gondomar/Fânzeres) – Gondomar
10/mar/26 » 13h00 / 20h00 » Rua Gomes Amorim – Póvoa de Varzim
12/mar/26 » 13h00 / 20h00 » Estrada Nacional 222 (sentido Oeste/Leste) – Vila Nova de Gaia
17/mar/26 » 08h00 / 15h00 » Estrada da Circunvalação – Porto
18/mar/26 » 08h00 / 15h00 » Avenida Eng. Duarte Pacheco – Valongo
20/mar/26 » 08h00 / 15h00 » Estrada Municipal 556 – Santo Tirso
25/mar/26 » 13h00 / 20h00 » Avenida Dr. Antunes Guimarães – Matosinhos
27/mar/26 » 13h00 / 20h00 » Avenida D. João II – Oliveira do Douro – Vila Nova de Gaia
30/mar/26 » 08h00 / 16h00 » Avenida. D. João I – Águas Santas – Maia
12/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém
13/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar
17/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Rua Eng. Ferreira Mesquita – Entroncamento
20/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional da Barreira Alva – Torres Novas
23/mar/26 » 08h30/12h30 » Rua Maria de Lurdes Infante da Câmara – Cartaxo
25/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida de Aljubarrota – Abrantes
25/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Escola Regentes Agrícolas – Santarém
02/mar/26 » 09h00 / 11h00 » Avenida Arsenal do Alfeite (sentido Corroios / Almada) – Almada
04/mar/26 » 14h30 / 16h30 » Estrada Nacional 11 – Baixa da Banheira – Seixal
06/mar/26 » 09h30 / 11h30 » Avenida 1.º de Dezembro de 1640 – Seixal
09/mar/26 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 10 – Setúbal
10/mar/26 » 09h30 / 12h00 » Circular Externa – Montijo
02/03/2026 » 10h00 / 12h00 » Estrada da Papanata – Viana do Castelo
12/03/2026 » 09h30 / 12h00 » Avenida Agostinho José Taveira – Ponte Lima
25/03/2026 » 10h00 / 12h00 » Avenida Paulo VI – Darque
09/mar/26 » 08h30 / 12h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Chaves
11/mar/26 » 08h00 / 10h00 » Avenida da Unesco – Vila Real
18/mar/26 » 08h00 / 10h00 » Avenida da Unesco – Vila Real
25/mar/26 » 14h00 / 17h30 » Avenida do Tâmega – Chaves
26/mar/26 » 08h00 / 10h00 » Rua Gaspar Sameiro – Vila Real
16/mar/26 » 08h15 / 11h15 » Estrada Nacional 337 – Vildemoinhos – Viseu
16/mar/26 » 08h15 / 11h15 » Avenida da Europa – Viseu
17/mar/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego
24/mar/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego
