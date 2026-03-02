 Pesquisa
''Quem o Avisa…'': saiba onde estão os radares da PSP em Março

A Polícia de Segurança Pública informa os locais do País em que, durante o mês de Março, irá efectuar (também!) operações de controlo de velocidade (RADAR).

As informações divulgadas por distrito inserem-se na campanha de prevenção Quem o Avisa... da PSP.

AÇORES

06/03/2026 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional – Santo António – São Roque do Pico

06/mar/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional das Calhetas – Rabo de Peixe – Ribeira Grande

06/mar/26 » 08h00 / 16h00 » Atalaia – Ribeirinha – Angra do Heroísmo

09/mar/26 » 16h00 / 24h00 » Eixo Norte/Sul – Rabo Peixe – Ribeira Grande

12/mar/26 » 15h00 / 18h00 » Rua do Lameiro Grandr, freguesia dos Flamengos, concelho da Horta / Ilha do Faial

13/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional 1 – Piedade – Lajes do Pico

16/mar/26 » 08h00 / 16h00 » Avenida Alberto I Príncipe do Mónaco – Santa Clara – Ponta Delgada

16/mar/26 » 08h00 / 16h00 » Caminho do Meio de São Carlos – Angra do Heroísmo

19/mar/26 » 16h00 / 24h00 » Avenida Natália Correia – São Pedro – Ponta Delgada

25/mar/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1-1 – Terreiro das Covas – Ribeirinha – Angra do Heroísmo

27/mar/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1-1 – Grota do Vale – São Bento – Angra do Heroísmo

30/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional 1 – Castelo Branco – Horta

AVEIRO

03/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Universidade – Aveiro

05/mar/26 » 14h00 / 18h00 » Avenida da Europa – Aveiro

13/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Aveiro

17/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida do Emigrante – Furadouro – Ovar

23/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Rua de Fundões – São João da Madeira

24/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Aveiro

24/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Rua da Circunvalação – Santa Maria da Feira

25/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida 32 – Espinho

BEJA

06/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

11/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Salgueiro Maia – Beja

16/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Zeca Afonso – Beja

26/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

BRAGA

04/mar/26 » 10h00 / 12h00 » Circular Urbana (Nó de São Torcato) – Guimarães

05/mar/26 » 14h00 / 16h00 » Circular Urbana (Nó da Universidade) – Guimarães

06/mar/26 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão

09/mar/26 » 14h00 / 16h00 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão

13/mar/26 » 14h00 / 17h00 » Circular Urbana – Barcelos

19/mar/26 » 10h00 / 12h00 » Avenida António Macedo – Braga

20/mar/26 » 08h30 / 11h30 » Circular Urbana – Barcelos

27/mar/26 » 18h00 / 20h00 » Avenida Miguel Torga – Braga

BRAGANÇA

06/mar/26 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 213 – Mirandela

17/mar/26 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 15 – Mirandela

20/mar/26 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 15 (Quinta de São Lourenço) – Bragança

30/mar/26 » 08h00 / 13h00 » Rua de Vinhais – Bragança

CASTELO BRANCO

02/mar/26 » 08h30 / 10h30 » Rua Luís Augusto Pinto Garcia – Castelo Branco

03/mar/26 » 09h00 / 13h00 » Avenida Infante D. Henrique – Covilhã

05/mar/26 » 11h00 / 13h00 » Rua Adelino Semedo Barata – Castelo Branco

18/mar/26 » 09h00 / 13h00 » Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

COIMBRA

04/mar/26 » 09h30 / 12h30 » Estrada Nacional 341 (sentido Sul/Norte) – Coimbra

10/mar/26 » 09h30 / 12h30 » Estrada da Guarda Inglesa – Coimbra

12/mar/26 » 09h30 / 12h30 » I.C. 3 – Banhos Secos – Coimbra

16/mar/26 » 09h30 / 12h30 » Avenida da Lousã – Coimbra

31/mar/26 » 09h30 / 12h30 » I.C. 2 (sentido Norte/Sul) – Coimbra

ÉVORA

10/mar/26 » 10h00/12h30 » Avenida D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora

13/mar/26 » 10h00/12H30 » I.P. 2 – Évora

18/mar/26 » 15h00/17h30 » Caminho Municipal 1094 / Estrada do Bairro de Almeirim – Évora

19/mar/26 » 10h00/12h30 » Estrada Regional 114 / Estrada de Arraiolos – Évora

26/mar/26 » 14h30/16h30 » Bairro da Comenda / Estrada do Redondo – Évora

27/mar/26 » 10h00/12H30 » Avenida. Rainha Santa Isabel – Estremoz

FARO

13/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida São Lourenço da Barrosa – Portimão

24/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida São Lourenço da Barrosa – Portimão

25/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Gordinho Moreira – Faro

GUARDA

11/mar/26 » 09h00 / 13h00 » Avenida Serra da Estrela – Gouveia

12/mar/26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda

23/mar/26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda

24/mar/26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda

LEIRIA

16/mar/26 » 14h00 / 17h00 » Estrada da Nazaré – Marinha Grande

17/mar/26 » 14h00 / 17h00 » Rua Albergaria dos Doze – Pombal

19/mar/26 » 13h30 / 16h30 » Avenida da Comunidade Europeia – Leiria

23/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Estrada Nacional 114-1 – Caldas da Rainha

26/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche

LISBOA

05/mar/26 » 14h00 / 17h00 » I.C. 2 – Santa Iria de Azóia

11/mar/26 » 08h00 / 11h30 » A.E. 2 (Ponte 25 de Abril) – Almada

12/mar/26 » 14h00 / 17h00 » Avenida Infante D. Henrique – Lisboa

13/mar/26 » 09h00 / 17h00 » Estrada Nacional 6 / Avenida da Marginal – Cascais

16/mar/26 » 08h00 / 18h00 » Aeroporto Humberto Delgado (Acesso ao Terminal 2) – Lisboa

18/mar/26 » 08h30 / 12h30 » Rua Almirante Gago Coutinho – Ramada – Odivelas

18/mar/26 » 14h00 / 18h00 » Rua Pedro Álvares Cabral – Pontinha – Lisboa

20/mar/26 » 08h30 / 11h30 » Estrada Nacional 250-1 – Baratã – Algueirão – Sintra

20/mar/26 » 13h30 / 16h00 » Avenida Eng. Duarte Pacheco – Queluz

20/mar/26 » 20h00 / 24h00 » Estrada Nacional 10 (sentido Alhandra / Alverca do Ribatejo) – Alhandra

26/mar/26 » 09h00 / 16h00 » Estrada dos Salgados – Amadora

27/mar/26 » 14h00 / 17h00 » Avenida da Índia – Lisboa

MADEIRA

11/mar/26 » 10h00 / 12h00 » Rua 5 de Outubro – Funchal

13/mar/26 » 08h00 / 13h00 » Via Rápida 1 (sentido Oeste / Leste) – Quinta Grande

19/mar/25 » 09h00 / 13h00 » Rua Eng. Santos Costa – Machico

20/mar/26 » 09h30 / 13h00 » Via Expresso 1 – Sítio dos Moinhos – Faial – Santana

27/mar/26 » 08h30 / 10h30 » Via Rápida 1 – Caniço

PORTALEGRE

09/mar/26 » 15h00 / 18h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre

12/mar/26 » 09h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Elvas

16/mar/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida Francisco Fino – Portalegre

17/mar/26 » 09h00 / 11h00 » Avenida Dia de Portugal – Elvas

24/mar/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre

25/mar/26 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 373 – Elvas

PORTO

03/mar/26 » 08h00 / 15h00 » Avenida da Boavista – Porto

04/mar/26 » 08h00 / 15h00 » Estrada da Circunvalação, N.º 14008 – Matosinhos

06/mar/26 » 08h00 / 15h00 » Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos – Maia

09/mar/26 » 16h00 / 24h00 » Avenida Dr. Mário Soares (sentido Gondomar/Fânzeres) – Gondomar

10/mar/26 » 13h00 / 20h00 » Rua Gomes Amorim – Póvoa de Varzim

12/mar/26 » 13h00 / 20h00 » Estrada Nacional 222 (sentido Oeste/Leste) – Vila Nova de Gaia

17/mar/26 » 08h00 / 15h00 » Estrada da Circunvalação – Porto

18/mar/26 » 08h00 / 15h00 » Avenida Eng. Duarte Pacheco – Valongo

20/mar/26 » 08h00 / 15h00 » Estrada Municipal 556 – Santo Tirso

25/mar/26 » 13h00 / 20h00 » Avenida Dr. Antunes Guimarães – Matosinhos

27/mar/26 » 13h00 / 20h00 » Avenida D. João II – Oliveira do Douro – Vila Nova de Gaia

30/mar/26 » 08h00 / 16h00 » Avenida. D. João I – Águas Santas – Maia

SANTARÉM

12/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém

13/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar

17/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Rua Eng. Ferreira Mesquita – Entroncamento

20/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional da Barreira Alva – Torres Novas

23/mar/26 » 08h30/12h30 » Rua Maria de Lurdes Infante da Câmara – Cartaxo

25/mar/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida de Aljubarrota – Abrantes

25/mar/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Escola Regentes Agrícolas – Santarém

SETÚBAL

02/mar/26 » 09h00 / 11h00 » Avenida Arsenal do Alfeite (sentido Corroios / Almada) – Almada

04/mar/26 » 14h30 / 16h30 » Estrada Nacional 11 – Baixa da Banheira – Seixal

06/mar/26 » 09h30 / 11h30 » Avenida 1.º de Dezembro de 1640 – Seixal

09/mar/26 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 10 – Setúbal

10/mar/26 » 09h30 / 12h00 » Circular Externa – Montijo

VIANA DO CASTELO

02/03/2026 » 10h00 / 12h00 » Estrada da Papanata – Viana do Castelo

12/03/2026 » 09h30 / 12h00 » Avenida Agostinho José Taveira – Ponte Lima

25/03/2026 » 10h00 / 12h00 » Avenida Paulo VI – Darque

VILA REAL

09/mar/26 » 08h30 / 12h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Chaves

11/mar/26 » 08h00 / 10h00 » Avenida da Unesco – Vila Real

18/mar/26 » 08h00 / 10h00 » Avenida da Unesco – Vila Real

25/mar/26 » 14h00 / 17h30 » Avenida do Tâmega – Chaves

26/mar/26 » 08h00 / 10h00 » Rua Gaspar Sameiro – Vila Real

VISEU

16/mar/26 » 08h15 / 11h15 » Estrada Nacional 337 – Vildemoinhos – Viseu

16/mar/26 » 08h15 / 11h15 » Avenida da Europa – Viseu

17/mar/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego

24/mar/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego

