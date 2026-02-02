''Quem o Avisa…'': saiba onde estão os radares da PSP em Fevereiro

A Polícia de Segurança Pública informa os locais do País em que, durante o mês de Fevereiro, irá efectuar (também!) operações de controlo de velocidade (RADAR).
As informações divulgadas por distrito inserem-se na campanha de prevenção Quem o Avisa... da PSP.
02/fev/26 » 15h00 / 18h00 » Variante – Feteira – Horta
03/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Avenida Natália Correia – São Pedro – Ponta Delgada
03/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional – Negrito – São Mateus – Angra Heroísmo
04/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional – Ladeira Grande – Ribeirinha – Angra Heroísmo
05/fev/26 » 16h00 / 24h00 » Eixo Norte/Sul – Rabo Peixe
06/fev/26 » 08h00 / 14h00 » Estrada Regional N.º 1 – Prainha – São Roque
13/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Rua São Gonçalo – São Pedro – Ponta Delgada
13/fev/26 » 08h00 / 14h00 » Estrada Regional N.º 1 – Lajes – Lajes do Pico
13/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional – Grota do Vale – São Bento – Angra Heroísmo
15/fev/26 » 16h00 / 24h00 » São José – Ponta Delgada
20/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional N.º 1 – Castelo Branco – Horta
23/ fev /26 » 08h00 / 16h00 » Ribeirinha – Ribeira Grande
23/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Chanoca – São Bartolomeu – Angra Heroísmo
24/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional – Terra do Pão – São Mateus – Angra Heroísmo
25/ fev /26 » 16h00 / 24h00 » Avenida Alberto I Príncipe do Mónaco – Santa Clara – Ponta Delgada
03/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Estrada de Santiago – Silvalde – Espinho
04/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Rua da Circunvalação – Santa Maria da Feira
05/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida do Emigrante – Furadouro – Ovar
06/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida da Liberdade – São João da Madeira
11/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Aveiro
12/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Aveiro
23/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Universidade – Aveiro
27/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Aveiro
02/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
07/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Zeca Afonso – Beja
19/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
24/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Zeca Afonso – Beja
03/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida do Cávado – Braga
06/fev/26 » 08h30 / 11h30 » Circular Urbana – Barcelos
13/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida António Macedo – Braga
16/fev/26 » 09h00 / 11h00 » Circular Urbana (nó de São Torcato) – Guimarães
18/fev/26 » 14h00 / 16h30 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião) – Vila Nova de Famalicão
19/fev/26 » 08h30 / 10h30 » Circular Urbana (nó da Universidade) – Guimarães
23/fev/26 » 09h30 / 11h00 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião) – Vila Nova de Famalicão
24/fev/26 » 14h30 / 16h30 » Circular Urbana (nó da Universidade) – Guimarães
25/fev/26 » 08h30 / 10h30 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião) – Vila Nova de Famalicão
27/fev/26 » 14h00 / 17h00 » Circular Urbana – Barcelos
03/fev/26 » 08h00 / 13h00 » Circular Interna (Quinta do Campelo) – Bragança
06/fev/26 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 15 – Mirandela
16/fev/26 » 08h00 / 13h00 » Circular Interna –Bragança
20/fev/26 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 213 – Mirandela
05/fev/26 » 10h00 / 12h00 » Avenida Europa – Castelo Branco
06/fev/26 » 10h00 / 14h00 » Avenida Infante D. Henrique – Covilhã
16/fev/26 » 09h00 / 13h00 » Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã
25/fev/26 » 08h30 / 10h30 » Estrada Nacional 233 / Rua dos Buenos Aires – Castelo Branco
03/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Ponte Edgar Cardoso – Figueira da Foz
09/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida da Lousã – Coimbra
18/fev/26 » 09h00 / 12h00 » I.C. 2 – Coimbra
23/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Figueira da Foz
25/fev/26 » 09h00 / 12h00 » I.C. 3 – Coimbra
27/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Estrada Nacional 341 – Coimbra
12/fev/26 » 09h30 / 12h00 » Estrada do Bairro de Almeirim – Évora
13/fev/26 » 14h00 / 16h30 » Estrada Regional 114 / Estrada de Arraiolos – Évora
16/fev/26 » 10h00 / 12h00 » Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz
20/fev/26 » 15h30 / 18h00 » Avenida D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora
24/fev/26 » 09h30 / 12h00 » Bairro da Comenda – Estrada Redondo – Évora
26/fev/26 » 10h00 / 12h30 » I.P. 2 ao Gil – Estremoz
12/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida V6 – Portimão
23/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida V6 – Portimão
09/fev/26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda
10/fev/26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda
13/fev/26 » 09h00 / 13h00 » Avenida Serra da Estrela – Gouveia
14/fev/26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda
06/fev/26 » 14h00 / 17h00 » Avenida da Comunidade Europeia – Leiria
20/fev/26 » 14h00 / 17h00 » Rua Albergaria dos Doze – Pombal
23/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Estrada da Nazaré – Marinha Grande
25/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Via de Cintura Ingterna – Alcobaça
27/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Nogent-sur-Marne – Nazaré
04/fev/25 » 09h30 / 14h00 » Estrada Nacional 6 / Avenida da Marginal – Oeiras
05/fev/26 » 08h00 / 11h00 » I.C. 2 – Santa Iria de Azóia
09/fev/26 » 09h00 / 13h00 » Estrada Nacional 10 – Alhandra
11/fev/26 » 09h00/17h00 » Estrada Nacional 6 / Avenida da Marginal – Cascais
12/fev/26 » 14h00 / 17h00 » Av. Infante D. Henrique – Lisboa
13/fev/26 » 08h00 / 11h00 » A.E. 2 – Ponte 25 de Abril – Almada
18/fev/26 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 347 – Loures
18/fev/26 » 14h00 / 18h00 » Avenida Nicolau Breyner – Loures
23/fev/26 » 08h30 / 11h30 » Estrada Nacional 250 – Baratã – Algueirão – Sintra
23/fev/26 » 13h30 / 16h00 » Avenida Eng. Duarte Pacheco – Queluz
24/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Estrada dos Salgados – Amadora
24/fev/26 » 14h00 / 16h00 » Estrada Nacional 117 (sentido Amadora / Restelo) – Amadora
26/fev/26 » 14h00 / 17h00 » Avenida da Índia – Lisboa
03/fev/26 » 18h00 / 22h00 – Via Rápida 1 – Câmara de Lobos
06/fev/26 » 09h00 / 13h00 » Maiata – Porto da Cruz – Machico
10/fev/26 » 16h00 / 20h00 » Rua 5 de Outubro – Funchal
12/fev/25 » 08h30 / 10h30 » Aeroporto da Madeira – Santa Cruz
19/fev/26 » 09h30 / 13h00 » Sítio dos Moinhos – Faial – Santana
21/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Rocha Alta – Ribeira Brava
03/fev/26 » 08h00 /12h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre
11/fev/26 » 09h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Elvas
19/fev/26 » 14h00 / 17h00 » Avenida Frei Amador Arrais – Portalegre
20/fev/26 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 373 – Elvas
23/fev/26 » 09h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Elvas
27/fev/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre
02/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Avenida D. João I – Águas Santas – Maia
04/fev/26 » 08h00 / 15h00 » Avenida D. João II – Vila Nova de Gaia
06/fev/26 » 08h00 / 15h00 » Avenida D. João II – Urb. Light Place – Vila Nova de Gaia
10/fev/26 » 13h00 / 20h00 » Avenida Dr. Mário Soares c/ Rua do Taralhão – Gondomar
11/fev/26 » 13h00 / 20h00 » Avenida Eng. Duarte Pacheco – Valongo
12/fev/26 » 13h00 / 20h00 » Rua Gabriel Cardoso Miranda – Santo Tirso
16/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada da Circunvalação – Porto
18/fev/26 » 08h00 / 15h00 » Estrada da Circunvalação – Porto
20/fev/26 » 08h00 / 15h00 » Estrada da Circunvalação –Matosinhos
24/fev/26 » 13h00 / 20h00 » Estrada da Circunvalação –Matosinhos
26/fev/26 » 13h00 / 20h00 » Rua Gomes Amorim – Póvoa de Varzim
27/fev/26 » 13h00 / 20h00 » Via Ardegães – Maia
04/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar
09/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 3 – Barreira Alva – Torres Novas
10/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 2 – Abrantes
11/fev/26 » 09h00 / 11h00 » Rua Dr. Francisco Sá Carneiro – Entroncamento
20/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém
23/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Estrada Nacional 3 – Calçadinha – Santarém
03/jan/26 » 09h00 / 11h00 » Circular Externa – Montijo
03/fev/26 » 16h00 / 17h30 » Avenida Arsenal do Alfeite (sentido Corroios/Almada) – Almada
06/fev/26 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 10 – Setúbal
12/fev/26 » 10h00 / 13h00 » Avenida Baía Natural – Corroios
19/fev/26 » 13h30 / 15h30 » Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro
11/fev/26 » 10h00 / 13h00 » Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima
13/fev/26 » 10h00 / 13h00 » Estrada da Papanata – Viana do Castelo
04/fev/26 » 08h00 / 12h30 » Rua Rainha D. Mafalda – Chaves
04/fev/26 » 14h00 / 18h00 » Rua Vasco Sameiro – Vila Real
10/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Noruega – Vila Real
11/fev/25 » 08h00 / 12h30 » Avenida Bracara Augusta – Chaves
25/fev/25 » 14h00 / 17h30 » Rua da Paz – Chaves
26/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida Aureliano Barrigas – Vila Real
05/fev/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamecgo
06/fev/26 » 14h00 / 16h00 » Avenida Regimento de Infantaria N.º 14 – Viseu
13/fev/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego
19/fev/26 » 14h00 / 16h00 » Avenida D. Afonso Henriques – Viseu
