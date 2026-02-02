 Pesquisa
''Quem o Avisa…'': saiba onde estão os radares da PSP em Fevereiro

11.56h
 
 
''Quem o Avisa…'': saiba onde estão os radares da PSP em Fevereiro

A Polícia de Segurança Pública informa os locais do País em que, durante o mês de Fevereiro, irá efectuar (também!) operações de controlo de velocidade (RADAR).

As informações divulgadas por distrito inserem-se na campanha de prevenção Quem o Avisa... da PSP.

AÇORES

02/fev/26 » 15h00 / 18h00 » Variante – Feteira – Horta

03/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Avenida Natália Correia – São Pedro – Ponta Delgada

03/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional – Negrito – São Mateus – Angra Heroísmo

04/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional – Ladeira Grande – Ribeirinha – Angra Heroísmo

05/fev/26 » 16h00 / 24h00 » Eixo Norte/Sul – Rabo Peixe

06/fev/26 » 08h00 / 14h00 » Estrada Regional N.º 1 – Prainha – São Roque

13/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Rua São Gonçalo – São Pedro – Ponta Delgada

13/fev/26 » 08h00 / 14h00 » Estrada Regional N.º 1 – Lajes – Lajes do Pico

13/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional – Grota do Vale – São Bento – Angra Heroísmo

15/fev/26 » 16h00 / 24h00 » São José – Ponta Delgada

20/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional N.º 1 – Castelo Branco – Horta

23/ fev /26 » 08h00 / 16h00 » Ribeirinha – Ribeira Grande

23/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Chanoca – São Bartolomeu – Angra Heroísmo

24/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional – Terra do Pão – São Mateus – Angra Heroísmo

25/ fev /26 » 16h00 / 24h00 » Avenida Alberto I Príncipe do Mónaco – Santa Clara – Ponta Delgada

AVEIRO

03/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Estrada de Santiago – Silvalde – Espinho

04/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Rua da Circunvalação – Santa Maria da Feira

05/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida do Emigrante – Furadouro – Ovar

06/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida da Liberdade – São João da Madeira

11/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Aveiro

12/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Aveiro

23/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Universidade – Aveiro

27/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Aveiro

BEJA

02/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

07/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Zeca Afonso – Beja

19/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

24/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Zeca Afonso – Beja

BRAGA

03/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida do Cávado – Braga

06/fev/26 » 08h30 / 11h30 » Circular Urbana – Barcelos

13/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida António Macedo – Braga

16/fev/26 » 09h00 / 11h00 » Circular Urbana (nó de São Torcato) – Guimarães

18/fev/26 » 14h00 / 16h30 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião) – Vila Nova de Famalicão

19/fev/26 » 08h30 / 10h30 » Circular Urbana (nó da Universidade) – Guimarães

23/fev/26 » 09h30 / 11h00 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião) – Vila Nova de Famalicão

24/fev/26 » 14h30 / 16h30 » Circular Urbana (nó da Universidade) – Guimarães

25/fev/26 » 08h30 / 10h30 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião) – Vila Nova de Famalicão

27/fev/26 » 14h00 / 17h00 » Circular Urbana – Barcelos

BRAGANÇA

03/fev/26 » 08h00 / 13h00 » Circular Interna (Quinta do Campelo) – Bragança

06/fev/26 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 15 – Mirandela

16/fev/26 » 08h00 / 13h00 » Circular Interna –Bragança

20/fev/26 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 213 – Mirandela

CASTELO BRANCO

05/fev/26 » 10h00 / 12h00 » Avenida Europa – Castelo Branco

06/fev/26 » 10h00 / 14h00 » Avenida Infante D. Henrique – Covilhã

16/fev/26 » 09h00 / 13h00 » Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

25/fev/26 » 08h30 / 10h30 » Estrada Nacional 233 / Rua dos Buenos Aires – Castelo Branco

COIMBRA

03/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Ponte Edgar Cardoso – Figueira da Foz

09/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida da Lousã – Coimbra

18/fev/26 » 09h00 / 12h00 » I.C. 2 – Coimbra

23/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Figueira da Foz

25/fev/26 » 09h00 / 12h00 » I.C. 3 – Coimbra

27/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Estrada Nacional 341 – Coimbra

ÉVORA

12/fev/26 » 09h30 / 12h00 » Estrada do Bairro de Almeirim – Évora

13/fev/26 » 14h00 / 16h30 » Estrada Regional 114 / Estrada de Arraiolos – Évora

16/fev/26 » 10h00 / 12h00 » Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz

20/fev/26 » 15h30 / 18h00 » Avenida D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora

24/fev/26 » 09h30 / 12h00 » Bairro da Comenda – Estrada Redondo – Évora

26/fev/26 » 10h00 / 12h30 » I.P. 2 ao Gil – Estremoz

FARO

12/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida V6 – Portimão

23/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida V6 – Portimão

GUARDA

09/fev/26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda

10/fev/26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda

13/fev/26 » 09h00 / 13h00 » Avenida Serra da Estrela – Gouveia

14/fev/26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda

LEIRIA

06/fev/26 » 14h00 / 17h00 » Avenida da Comunidade Europeia – Leiria

20/fev/26 » 14h00 / 17h00 » Rua Albergaria dos Doze – Pombal

23/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Estrada da Nazaré – Marinha Grande

25/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Via de Cintura Ingterna – Alcobaça

27/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Nogent-sur-Marne – Nazaré

LISBOA

04/fev/25 » 09h30 / 14h00 » Estrada Nacional 6 / Avenida da Marginal – Oeiras

05/fev/26 » 08h00 / 11h00 » I.C. 2 – Santa Iria de Azóia

09/fev/26 » 09h00 / 13h00 » Estrada Nacional 10 – Alhandra

11/fev/26 » 09h00/17h00 » Estrada Nacional 6 / Avenida da Marginal – Cascais

12/fev/26 » 14h00 / 17h00 » Av. Infante D. Henrique – Lisboa

13/fev/26 » 08h00 / 11h00 » A.E. 2 – Ponte 25 de Abril – Almada

18/fev/26 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 347 – Loures

18/fev/26 » 14h00 / 18h00 » Avenida Nicolau Breyner – Loures

23/fev/26 » 08h30 / 11h30 » Estrada Nacional 250 – Baratã – Algueirão – Sintra

23/fev/26 » 13h30 / 16h00 » Avenida Eng. Duarte Pacheco – Queluz

24/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Estrada dos Salgados – Amadora

24/fev/26 » 14h00 / 16h00 » Estrada Nacional 117 (sentido Amadora / Restelo) – Amadora

26/fev/26 » 14h00 / 17h00 » Avenida da Índia – Lisboa

MADEIRA

03/fev/26 » 18h00 / 22h00 – Via Rápida 1 – Câmara de Lobos

06/fev/26 » 09h00 / 13h00 » Maiata – Porto da Cruz – Machico

10/fev/26 » 16h00 / 20h00 » Rua 5 de Outubro – Funchal

12/fev/25 » 08h30 / 10h30 » Aeroporto da Madeira – Santa Cruz

19/fev/26 » 09h30 / 13h00 » Sítio dos Moinhos – Faial – Santana

21/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Rocha Alta – Ribeira Brava

PORTALEGRE

03/fev/26 » 08h00 /12h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre

11/fev/26 » 09h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Elvas

19/fev/26 » 14h00 / 17h00 » Avenida Frei Amador Arrais – Portalegre

20/fev/26 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 373 – Elvas

23/fev/26 » 09h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Elvas

27/fev/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre

PORTO

02/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Avenida D. João I – Águas Santas – Maia

04/fev/26 » 08h00 / 15h00 » Avenida D. João II – Vila Nova de Gaia

06/fev/26 » 08h00 / 15h00 » Avenida D. João II – Urb. Light Place – Vila Nova de Gaia

10/fev/26 » 13h00 / 20h00 » Avenida Dr. Mário Soares c/ Rua do Taralhão – Gondomar

11/fev/26 » 13h00 / 20h00 » Avenida Eng. Duarte Pacheco – Valongo

12/fev/26 » 13h00 / 20h00 » Rua Gabriel Cardoso Miranda – Santo Tirso

16/fev/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada da Circunvalação – Porto

18/fev/26 » 08h00 / 15h00 » Estrada da Circunvalação – Porto

20/fev/26 » 08h00 / 15h00 » Estrada da Circunvalação –Matosinhos

24/fev/26 » 13h00 / 20h00 » Estrada da Circunvalação –Matosinhos

26/fev/26 » 13h00 / 20h00 » Rua Gomes Amorim – Póvoa de Varzim

27/fev/26 » 13h00 / 20h00 » Via Ardegães – Maia

SANTARÉM

04/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar

09/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 3 – Barreira Alva – Torres Novas

10/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 2 – Abrantes

11/fev/26 » 09h00 / 11h00 » Rua Dr. Francisco Sá Carneiro – Entroncamento

20/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém

23/fev/26 » 09h00 / 12h00 » Estrada Nacional 3 – Calçadinha – Santarém

SETÚBAL

03/jan/26 » 09h00 / 11h00 » Circular Externa – Montijo

03/fev/26 » 16h00 / 17h30 » Avenida Arsenal do Alfeite (sentido Corroios/Almada) – Almada

06/fev/26 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 10 – Setúbal

12/fev/26 » 10h00 / 13h00 » Avenida Baía Natural – Corroios

19/fev/26 » 13h30 / 15h30 » Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro

VIANA DO CASTELO

11/fev/26 » 10h00 / 13h00 » Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

13/fev/26 » 10h00 / 13h00 » Estrada da Papanata – Viana do Castelo

VILA REAL

04/fev/26 » 08h00 / 12h30 » Rua Rainha D. Mafalda – Chaves

04/fev/26 » 14h00 / 18h00 » Rua Vasco Sameiro – Vila Real

10/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Noruega – Vila Real

11/fev/25 » 08h00 / 12h30 » Avenida Bracara Augusta – Chaves

25/fev/25 » 14h00 / 17h30 » Rua da Paz – Chaves

26/fev/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida Aureliano Barrigas – Vila Real

VISEU

05/fev/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamecgo

06/fev/26 » 14h00 / 16h00 » Avenida Regimento de Infantaria N.º 14 – Viseu

13/fev/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego

19/fev/26 » 14h00 / 16h00 » Avenida D. Afonso Henriques – Viseu

