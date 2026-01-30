 Pesquisa
Preços dos combustíveis quase não mexem na segunda-feira

Há uma ligeira acalmia nos preços dos combustíveis previstos para o início da próxima semana: o gasóleo poderá ter um incremento de meio cêntimo por litro enquanto a gasolina deverá manter o mesmo valor.

A confirmarem-se as previsões avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal, segunda-feira o litro da gasolina simples 95 deverá fixar-se nos 1,664euros/litro, e o gasóleo simples nos 1,579 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

