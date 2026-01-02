''Quem o Avisa…'': saiba onde estão os radares da PSP em Janeiro

A Polícia de Segurança Pública informa os locais do País em que, durante o mês de Janeiro, irá efectuar (também!) operações de controlo de velocidade (RADAR).
As informações divulgadas por distrito inserem-se na campanha de prevenção Quem o Avisa... da PSP.
05/jan/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1-1 – Grota do Vale – São Bento – Angra do Heroísmo
06/jan/26 » 08h00 / 10h00 » Estrada Regional – Criação Velha – Madalena
07/jan/26 » 15h00 / 18h00 » Rua do Lameiro Grande – Flamengos – Horta
09/jan/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1-1 – Chanoca – São Bartolomeu – Angra do Heroísmo
14/jan/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 6-2 – Terra do Pão – São Mateus - – Angra do Heroísmo
15/jan/26 » 08h00 / 16h00 » Atalaia – Ribeirinha – Angra do Heroísmo
15/jan/26 » 17h00 / 19h00 » Estrada Regional – Candelária – Madalena
19/jan/26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1-1 / Rua Padre João Lourenço da Rocha – Cinco Ribeiras – Angra do Heroísmo
» 23/jan/26 » 15h00 / 18h00 » Rua da Travessa – Flamengos – Horta
02/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Aveiro
05/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Aveiro
24/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Aveiro
27/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Variante à Rua 19 – Anta – Espinho
28/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Dr. Eduardo Vaz – Santa Maria da Feira
29/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Cimo de Vila – Ovar
30/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Renato Araújo – São João da Madeira
30/jan/26 » 14h00 / 18h00 » Avenida da Universidade – Aveiro
08/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
13/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
20/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
30/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
09/jan/26 » 08h30/11h30 » Circular Urbana – Barcelos
19/jan/26 » 10h00 / 12h00 » Avenida António Macedo – Braga
20/jan/26 » 14h30 / 16h30 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão
21/jan/26 » 14h30 / 16h30 » Circular Urbana (nó de São Torcato) Guimarães
22/jan/26 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão
23/jan/26 » 09h00 / 11h00 » Circular Urbana (nó da Universidade) – Guimarães
27/jan/26 » 18h00 / 20h00 » Avenida Miguel Torga – Braga
30/jan/26 » 14h00 / 17h00 » Circular Urbana – Barcelos
08/jan/26 » 08h00 / 13h00 » Estrada de Vinhais – Bragança
09/jan/26 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 213 – Mirandela
21/jan/26 » 08h00 / 13h00 » Avenida do Sabor – Bragança
22/jan/26 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 15 – Mirandela
05/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã
06/jan/26 » 08h30 / 10h30 » Rua Luís Augusto Pinto Garcia – Castelo Branco
15/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã
27/jan/26 » 11h30 / 13h30 » Rua Adelino Semedo Barata – Castelo Branco
09/jan/26 » 09h30 » Estrada Nacional 341 (sentido Sul/Norte) – Coimbra
12/jan/26 » 09h30 » I.C. 2 – Km 194 (sentido Norte/Sul) – Coimbra
16/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Figueira da Foz
20/jan/26 » 09h30 » I.C. 3 – Banhos Secos – Coimbra
26/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Ponte Edgar Cardoso – Figueira da Foz
26/jan/26 » 09h30 » Avenida da Lousã – Coimbra
08/jan/26 » 09h30 / 12h00 » Estrada Nacional 114 / Avenida Túlio Espanca – Évora
13/jan/26 » 10h00 / 12h00 » I.P. 2 / Ao Gil » Estremoz
15/jan/26 » 09h00 / 11h30 » Caminho Municipal 1094 / Estrada do Bairro de Almeirim – Évora
22/jan/25 » 14h30 / 17h00 » Avenida D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora
27/jan/25 » 14h00 / 16h30 » Estrada Regional 114-A / Estrada de Arraiolos » Évora
29/jan/26 » 10h00 / 12h00 » Avenida Rainha Santa Isabel » Estremoz
09/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida V6 / Avenida São Lourenço da Barrosa – Portimão
22/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida V2 / Estrada de Monchique – Portimão
14/jan/26 » 09h00 / 13h00 » Via de Cintura Externa – Guarda
15/jan/26 » 09h00 / 13h00 » Via de Cintura Externa – Guarda
20/jan/26 » 09h00 / 13h00 » Avenida da Serra da Estrela – Gouveia
21/jan/26 » 09h00 / 13h00 » Via de Cintura Externa – Guarda
15/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Avenida da Comunidade Europeia – Leiria
20/jan/26 » 14h00 / 17h00 » Rua Central do Moinho de Cima – Marinha Grande
26/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Rua General Amílcar Mota – Caldas da Rainha
28/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Rua Albergaria dos Doze – Pombal
30/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Aenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche
12/jan/26 » 09h00 / 17h00 » Estrada Nacional 6 / Avenida Marginal – Km 15,3 – São João do Estoril – Cascais
13/jan/26 » 14h00 / 17h00 » Avenida Infante D. Henrique – Lisboa
15/jan/26 » 09h30 / 14h00 » Estrada Nacional 6 / Avenida Marginal – Oeiras
16/jan/26 » 20h00 / 24h00 » Estrada Nacional 10 – Km 126,3 (sentido Sobralinho/Alverca) » Alverca
19/jan/26 » 08h00 / 11h00 » I.C.2 – Santa Iria de Azóia
20/jan/26 » 09h00 / 12h00 » Estrada dos Salgados – Amadora
20/jan/26 » 14h00 / 16h00 » Estrada Nacional 117 – Restelo (sentido Amadora/Lisboa) » Lisboa
21/jan/26 » 08h30 / 12h30 » Rua Pedro Álvares Cabral – Pontinha – Odivelas
21/jan/26 » 14h00 / 18h00 » Avenida Nicolau Breyner – Loures
23/jan/26 » 14h00 / 17h00 » Avenida da Índia – Lisboa
26/jan/26 » 08h00 / 11h00 » A.E. 2 / Ponte 25 de Abril – Almada
29/jan/26 » 08h30 / 11h30 » Estrada Nacional 250-1 – Baratã – Algueirão – Sintra
29/jan/26 » 13h30 / 16h00 » Avenida Eng. Duarte Pacheco – Queluz
06/jan/26 » 16h00 / 18h00 » Via Rápida 1 – Km 33,3 – Santa Catarina (junto Quinta Américo Durão) – Santa Cruz
15/jan/26 » 16h00 / 20h00 » Rua 5 de Outubro – Funchal
19/jan/26 » 09h30 / 13h00 » Avenida 25 de Maio – Santana
22/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Via Rápida 1 – Km 6,0 (sentido Oeste/Leste) – Quinta Grande – Câmara de Lobos
28/jan/26 » 09h00 / 13h00 » Rotunda da Terça – Machico
05/jan/26 » 09h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Elvas
09/jan/26 » 16h00 / 19h00 » Avenida de Badajoz com intersecção (velocidade mínima 75 km/h) – Elvas
15/jan/26 » 09h00 / 11h00 » Avenida Dia de Portugal – Elvas
23/jan/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz com intersecção (velocidade mínima 75 km/h) – Elvas
26/jan/26 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 373 – Elvas
30/jan/26 » 16h00 / 19h00 » Avenida de Badajoz com intersecção (velocidade mínima 75 km/h) – Elvas
02/jan/26 » 13h00 / 20h00 » Alameda de Cartes (sentido Sul/Norte junto à APPC) – Porto
05/jan/26 » 08h00 / 16h00 » Avenida D. João II, N.º 1665 – Vila Nova de Gaia
07/jan/26 » 08h00 / 15h00 » Avenida Dr. Antunes Guimarães – Matosinhos
09/jan/26 » 08h00 / 15h00 » Avenida Eng. Duarte Pacheco c/ R. Padre Américo – Valongo
13/jan/26 » 13h00 / 20h00 » Avenida 25 de Abril (sentido descendente junto escola EB 1 das Flores) – Porto
15/jan/26 » 13h00 / 20h00 » Avenida Dr. Mário Soares (sentido Gondomar/Fânzeres) – Gondomar
16/jan/26 » 13h00 / 20h00 » Via Ardegães – Maia
19/jan/26 » 08h00 / 16h00 » Rua Fontão, N.º 212 – Canidelo – – Vila Nova de Gaia
21/jan/26 » 08h00 / 15h00 » Estrada Nacional 14 – Km 3,4 (sentido Porto/Maia) – Matosinhos
26/jan/26 » 16h00 / 00h00 » Estrada Municipal 556 c/ Rua Major de Diniz – Santo Tirso
28/jan/26 » 13h00 / 20h00 » Rua Gomes Amorim, N.º 1270 – A Ver-o-Mar – Póvoa de Varzim
30/jan/26 » 13h00 / 20h00 » Rua Conselheiro Costa Aroso, N.º 913 – Maia
08/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida Eng. Ferreira Mesquita – Entroncamento
09/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar
14/jan/26 » 08h30 / 12h30 » Avenida D. Manuel I – Abrantes
19/jan/26 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional da Barreira Alva – Torres Novas
20/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém
06/jan/26 » 09h00 / 11h30 » Circular Externa – Montijo
07/jan/26 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 10 – Km 42,3 – Setúbal
07/jan/26 » 09h00 / 11h00 » Avenida Arsenal do Alfeite (sentido Corroios/Almada) – Almada
21/jan/26 » 17h00 / 18h30 » Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro
22/jan/26 » 10h00 / 12h00 » Estrada Nacional 378 – Seixal
06/jan/26 » 10h00 / 13h00 » Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima
24/jan/26 » 21h00 / 24h00 » Estrada da Papanata – Viana do Castelo
13/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Avenida de Osnabrück – Vila Real
14/jan/26 » 14h00 / 18h00 » Rua D. António de Medeiros – Chaves
21/jan/26 » 08h00 / 12h00 » Rua Vasco Sameiro – Vila Real
22/jan/26 » 08h30 / 12h30 » Avenida Bracara Augusta – Chaves
28/jan/26 » 14h00 / 18h00 » Avenida da Unesco – Vila Real
30/jan/26 » 08h30 / 12h30 » Rua Rainha D. Mafalda – Chaves
02/jan/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida Manuel Abreu Lameiras – Viseu
05/jan/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego
12/jan/26 » 08h00 / 11h00 » Avenida Regimento de Infantaria N.º 14 – Viseu
27/jan/26 » 16h30 / 19h30 » Avenida Defensores do Douro – Lamego
