''Quem o Avisa…'': saiba onde estão os radares da PSP em Novembro

A Polícia de Segurança Pública informa os locais do País em que, durante o mês de Novembro, irá efectuar (também!) operações de controlo de velocidade (RADAR).
As informações divulgadas por distrito inserem-se na campanha de prevenção Quem o Avisa... da PSP.
Sem indicação de datas de fiscalização
04/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Eng.º Vitorino Damásio – Santa Maria da Feira
05/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Renato Araújo – São João da Madeira
06/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua de Cimo de Vila – Ovar
13/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Variante à Rua 19 / Anta – Espinho
06/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Francisco Miguel Duarte – Beja
14/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Francisco Miguel Duarte – Beja
19/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Francisco Miguel Duarte – Beja
26/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Francisco Miguel Duarte – Beja
03/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida Miguel Torga – Braga
11/nov/25 » 15h00 / 17h00 » Circular Urbana (nó de São Torcato) – Guimarães
12/nov/25 » 09h00/ 11h00 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão
13/nov/25 » 15h00 / 17h00 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão
14/nov/25 » 09h00 / 11h00 » Circular Urbana (nó da Universidade) – Guimarães
17/nov/25 » 21h00 / 23h00 » Circular Urbana – Barcelos
18/nov/25 » 15h00 / 18h00 » Avenida António Macedo – Braga
11/nov/25 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 15 – Mirandela
13/nov/25 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 15 / Quinta de São Lourenço – Bragança
25/nov/25 » 08h00 / 13h00 » Cintura Interna / Quinta do Campelo – Bragança
27/nov/25 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 213 – Mirandela
06/nov/25 » 08h00 / 12h00 » Alameda Pêro da Covilhã (junto à Repsol) – Covilhã
12/nov/25 » 17h00 / 19h00 » Avenida Dia de Portugal – Castelo Branco
18/nov/25 » 10h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Castelo Branco
24/nov/25 » 08h00 / 12h00 » Alameda Pêro da Covilhã (junto ao Hotel D. Maria) – Covilhã
10/nov/25 » 09h30 » Estrada Nacional 341 (sentido Sul / Norte) – Coimbra
12/nov/25 » 09h30 » I.C. 3 / Banhos Secos – Coimbra
13/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Figueira da Foz
19/nov/25 » 09h30 » I.C. 2, Km 194 (sentido Norte / Sul) – Coimbra
26/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro – Figueira da Foz
28/nov/25 » 09h30 » Avenida da Lousã – Coimbra
Sem indicação de datas de fiscalização
04/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Gordinho Moreira – Faro
04/nov/25 » 16h00 / 20h00 » Avenida São Lourenço da Barrosa / V6 – Portimão
05/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua da Cruz Vermelha Portuguesa – Tavira
12/nov/25 » 09h30 / 12h00 » Avenida Heróis de 1808 – Olhão
18/nov/25 » 16h00 / 20h00 » Avenida São Lourenço da Barrosa / V6 – Portimão
25/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Estrada de Monchique / V2 – Portimão
25/nov/25 » 14h00 / 16h00 » Avenida de Castro Marim – Vila Real de Santo António
12/nov/25 » 09h00 / 13h00 » Avenida Serra da Estrela – Gouveia
22/nov/25 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda
23/nov/25 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda
24/nov/25 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda
13/nov/25 » 14h00 / 17h00 » Rua Dr. Artur Figueiroa Rego – Caldas da Rainha
12/nov/25 » 14h00 / 17h00 » Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche
18/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Albergaria dos Doze – Pombal
25/nov/25 » 14h00 / 17h00 » Estrada Nacional 356-1 – Alcogulhe – Leiria
26/nov/05 » 14h00 / 17h00 » Estrada da Nazaré, Km 15,2 – Marinha Grande
03/nov/25 » 14h00 / 17h00 » Avenida Infante D. Henrique – Lisboa
05/nov/25 » 09h30 / 14h00 » Avenida da Marginal) – Oeiras
06/nov/25 » 08h30 / 18h00 » Acesso ao Terminal 2 (Aeroporto Humberto Delgado) – Lisboa
07/nov/25 » 08h00 / 11h00 » I.C. 2 – Santa Iria de Azóia
11/nov/25 » 13h30 / 16h30 » Estrada Nacional 10, Km 123,7 (sentido Norte / Sul) – Alhandra
12/nov/25 » 08h30 / 12h30 » Rua 1.º de Maio – Frielas – Loures
12/nov/25 » 14h00 / 18h00 » Rua António Sérgio – Santo António dos Cavaleiros
18/nov/25 » 09h00 / 17h00 » Avenida da Marginal (junto ao Hotel Miragem) – Cascais
21/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Estrada dos Salgados – Amadora
21/nov/25 » 14h00 / 16h00 » Estrada Nacional 117 (sentido Norte / Sul) – Amadora
24/nov/25 » 08h00 / 11h00 » A.E. 2 / Ponte 25 de Abril – Almada
25/nov/25 » 08h30 / 11h30 » Estrada Nacional 250-1 – Baratã – Algueirão – Sintra
25/nov/25 » 13h30 / 16h00 » Avenida Eng.º Duarte Pacheco – Queluz
26/nov/25 » 14h00 / 17h00 » Avenida da Índia – Lisboa
10/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Via Expresso 5 (Sítio dos Moinhos) – Faial – Santana
10/nov/25 » 14h00 / 18h00 » Via Expresso 1, Km 5,0 – Porto da Cruz
11/out/25 » 10h00 / 12h00 » Rua Levada dos Ilhéus – Funchal
13/nov/25 » 08h00 / 12h00 » Via Rápida 1, Km 6,0 (sentido Oeste / Leste) – Quinta Grande
18/nov/25 » 15h30 / 17h30 » Via Rápida 1, Km 25,5 – Caniço
19/nov/25 » 18h30 / 20h30 » Rua 5 de Outubro – Funchal
25/nov/25 » 18h00 / 22h00 » Via Rápida 1, Km 9,4 (sentido Leste/Oeste) – Câmara de Lobos
03/nov/25 » 17h30 / 19h30 » Avenida de Badajoz – Portalegre
05/nov/25 » 09h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Elvas
12/nov/25 » 09h00 / 11h00 » Avenida Dia de Portugal – Elvas
14/nov/25 » 08h30 / 10h30 » Avenida da Extremadura Espanhola – Portalegre
17/nov/25 » 18h00 / 20h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre
24/nov/25 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 373 – ELVAS
04/nov/25 » 13h00 / 20h00 » Av. Eng. Duarte Pacheco, Valongo
06/nov/25 » 13h00 / 20h00 » Rua Conselheiro Costa Aroso, N.º 913 – Maia
10/nov/25 » 08h00 / 16h00 » Avenida Fernão de Magalhães, N.º 1060 – Porto
11/nov/25 » 08h00 / 15h00 » Avenida D. João II, N.º 1665 – Vila Nova de Gaia
12/nov/25 » 08h00 / 15h00 » Estrada da Circunvalação, N.º 15030 – Matosinhos
14/nov/25 » 08h00 / 15h00 » Rua Luís de Camões, N.º 1211 – Valbom – Gondomar
18/nov/25 » 13h00 / 20h00 » Rua Gomes Amorim, N,.º 1270 – A-Ver-o-Mar – Póvoa de Varzim
20/nov/25 » 13h00 / 20h00 » Estrada Municipal 556 c/ Rua Gabriel Cardoso Miranda – Santo Tirso
21/nov/25 » 13h00 / 20h00 » Rua de Fontão, N.º 212 – Canidelo – Vila Nova de Gaia
24/nov/25 » 08h00/ 16h00 » Avenida Calouste Gulbenkian (junto Instituto Superior Artes e Design) – Matosinhos
26/nov/25 » 08h00 / 15h00 » Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, N.º 885 – Maia
27/nov/25 » 08h00 / 15h00 » Avenida Marechal Gomes da Costa, N.º 1300 – Porto
03/nov/25 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 365-2 – Cartaxo
05/nov/25 » 08h00 / 12h00 » Avenida Dr. Santana Maia – Abrantes
06/nov/25 » 16h00 / 19h00 » Rua Bispo D. Freire Domingos Maria Frutuoso – Santarém
06/nov/25 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar
11/nov/25 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 3 – Barreira Alva – Torres Novas
12/nov/25 » 09h00 / 13h00 » Rua Eng.º Ferreira Mesquita – Entroncamento
27/nov/25 » 08h00 / 12h00 » Rua Dr. Armando Reis Vieira – Ourém
12/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida Arsenal do Alfeite (sentido Corroios / Almada) – Almada
12/nov/25 » 15h00 / 18h00 » Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro
17/nov/25 » 09h30 / 13h00 » Circular Externa – Montijo
18/nov/25 » 08h30 / 12h00 » Estrada Nacional 10, Km 42,3 – Setúbal
26/nov/25 » 09h30 / 13h00 » Avenida do Mar – Corroios – Seixal
21/nov/25 » 10h00 / 13h00 » Rua da Linha – Viana do Castelo
24/nov/25 » 10h00 / 13h00 » Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima
25/nov/25 » 20h30 / 23h30 » Avenida do Meio – Areosa – Viana do Castelo
29/nov/25 » 20h30 / 23h30 » Avenida Paulo VI – Viana do Castelo
04/nov/25 » 08h00 / 12h00 » Avenida Europa – Vila Real
11/nov/25 » 14h00 /18h00 » Rua Rainha D. Mafalda – Chaves
26/nov/25 » 08h00 / 13h00 » Avenida Bracara Augusta – Chaves
26/nov/25 » 14h00 / 16h00 » Avenida Unesco – Vila Real
05/nov/25 » 13h30 / 15h30 » Estrada Nacional 337 – Vildemoinhos – Viseu
07/nov/25 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego
17/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua do Centro Escolar N.º 1 – Lamego
