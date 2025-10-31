 Pesquisa
Actualidade

''Quem o Avisa…'': saiba onde estão os radares da PSP em Novembro

12:46 - 31-10-2025
 
 
A Polícia de Segurança Pública informa os locais do País em que, durante o mês de Novembro, irá efectuar (também!) operações de controlo de velocidade (RADAR).

As informações divulgadas por distrito inserem-se na campanha de prevenção Quem o Avisa... da PSP.

 

AÇORES

Sem indicação de datas de fiscalização

AVEIRO

04/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Eng.º Vitorino Damásio – Santa Maria da Feira

05/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Renato Araújo – São João da Madeira

06/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua de Cimo de Vila – Ovar

13/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Variante à Rua 19 / Anta – Espinho

BEJA

06/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Francisco Miguel Duarte – Beja

14/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Francisco Miguel Duarte – Beja

19/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Francisco Miguel Duarte – Beja

26/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Francisco Miguel Duarte – Beja

BRAGA

03/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida Miguel Torga – Braga

11/nov/25 » 15h00 / 17h00 » Circular Urbana (nó de São Torcato) – Guimarães

12/nov/25 » 09h00/ 11h00 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão

13/nov/25 » 15h00 / 17h00 » Estrada Nacional 14 / Avenida Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão

14/nov/25 » 09h00 / 11h00 » Circular Urbana (nó da Universidade) – Guimarães

17/nov/25 » 21h00 / 23h00 » Circular Urbana – Barcelos

18/nov/25 » 15h00 / 18h00 » Avenida António Macedo – Braga

BRAGANÇA

11/nov/25 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 15 – Mirandela

13/nov/25 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 15 / Quinta de São Lourenço – Bragança

25/nov/25 » 08h00 / 13h00 » Cintura Interna / Quinta do Campelo – Bragança

27/nov/25 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 213 – Mirandela

CASTELO BRANCO

06/nov/25 » 08h00 / 12h00 » Alameda Pêro da Covilhã (junto à Repsol) – Covilhã

12/nov/25 » 17h00 / 19h00 » Avenida Dia de Portugal – Castelo Branco

18/nov/25 » 10h00 / 12h00 » Avenida da Europa – Castelo Branco

24/nov/25 » 08h00 / 12h00 » Alameda Pêro da Covilhã (junto ao Hotel D. Maria) – Covilhã

COIMBRA

10/nov/25 » 09h30 » Estrada Nacional 341 (sentido Sul / Norte) – Coimbra

12/nov/25 » 09h30 » I.C. 3 / Banhos Secos – Coimbra

13/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Figueira da Foz

19/nov/25 » 09h30 » I.C. 2, Km 194 (sentido Norte / Sul) – Coimbra

26/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro – Figueira da Foz

28/nov/25 » 09h30 » Avenida da Lousã – Coimbra

ÉVORA

Sem indicação de datas de fiscalização

FARO

04/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Gordinho Moreira – Faro

04/nov/25 » 16h00 / 20h00 » Avenida São Lourenço da Barrosa / V6 – Portimão

05/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua da Cruz Vermelha Portuguesa – Tavira

12/nov/25 » 09h30 / 12h00 » Avenida Heróis de 1808 – Olhão

18/nov/25 » 16h00 / 20h00 » Avenida São Lourenço da Barrosa / V6 – Portimão

25/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Estrada de Monchique / V2 – Portimão

25/nov/25 » 14h00 / 16h00 » Avenida de Castro Marim – Vila Real de Santo António

GUARDA

12/nov/25 » 09h00 / 13h00 » Avenida Serra da Estrela – Gouveia

22/nov/25 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda

23/nov/25 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda

24/nov/25 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda

LEIRIA

13/nov/25 » 14h00 / 17h00 » Rua Dr. Artur Figueiroa Rego – Caldas da Rainha

12/nov/25 » 14h00 / 17h00 » Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche

18/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Albergaria dos Doze – Pombal

25/nov/25 » 14h00 / 17h00 » Estrada Nacional 356-1 – Alcogulhe – Leiria

26/nov/05 » 14h00 / 17h00 » Estrada da Nazaré, Km 15,2 – Marinha Grande

LISBOA

03/nov/25 » 14h00 / 17h00 » Avenida Infante D. Henrique – Lisboa

05/nov/25 » 09h30 / 14h00 » Avenida da Marginal) – Oeiras

06/nov/25 » 08h30 / 18h00 » Acesso ao Terminal 2 (Aeroporto Humberto Delgado) – Lisboa

07/nov/25 » 08h00 / 11h00 » I.C. 2 – Santa Iria de Azóia

11/nov/25 » 13h30 / 16h30 » Estrada Nacional 10, Km 123,7 (sentido Norte / Sul) – Alhandra

12/nov/25 » 08h30 / 12h30 » Rua 1.º de Maio – Frielas – Loures

12/nov/25 » 14h00 / 18h00 » Rua António Sérgio – Santo António dos Cavaleiros

18/nov/25 » 09h00 / 17h00 » Avenida da Marginal (junto ao Hotel Miragem) – Cascais

21/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Estrada dos Salgados – Amadora

21/nov/25 » 14h00 / 16h00 » Estrada Nacional 117 (sentido Norte / Sul) – Amadora

24/nov/25 » 08h00 / 11h00 » A.E. 2 / Ponte 25 de Abril – Almada

25/nov/25 » 08h30 / 11h30 » Estrada Nacional 250-1 – Baratã – Algueirão – Sintra

25/nov/25 » 13h30 / 16h00 » Avenida Eng.º Duarte Pacheco – Queluz

26/nov/25 » 14h00 / 17h00 » Avenida da Índia – Lisboa

MADEIRA

10/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Via Expresso 5 (Sítio dos Moinhos) – Faial – Santana

10/nov/25 » 14h00 / 18h00 » Via Expresso 1, Km 5,0 – Porto da Cruz

11/out/25 » 10h00 / 12h00 » Rua Levada dos Ilhéus – Funchal

13/nov/25 » 08h00 / 12h00 » Via Rápida 1, Km 6,0 (sentido Oeste / Leste) – Quinta Grande

18/nov/25 » 15h30 / 17h30 » Via Rápida 1, Km 25,5 – Caniço

19/nov/25 » 18h30 / 20h30 » Rua 5 de Outubro – Funchal

25/nov/25 » 18h00 / 22h00 » Via Rápida 1, Km 9,4 (sentido Leste/Oeste) – Câmara de Lobos

PORTALEGRE

03/nov/25 » 17h30 / 19h30 » Avenida de Badajoz – Portalegre

05/nov/25 » 09h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Elvas

12/nov/25 » 09h00 / 11h00 » Avenida Dia de Portugal – Elvas

14/nov/25 » 08h30 / 10h30 » Avenida da Extremadura Espanhola – Portalegre

17/nov/25 » 18h00 / 20h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre

24/nov/25 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 373 – ELVAS

PORTO

04/nov/25 » 13h00 / 20h00 » Av. Eng. Duarte Pacheco, Valongo

06/nov/25 » 13h00 / 20h00 » Rua Conselheiro Costa Aroso, N.º 913 – Maia

10/nov/25 » 08h00 / 16h00 » Avenida Fernão de Magalhães, N.º 1060 – Porto

11/nov/25 » 08h00 / 15h00 » Avenida D. João II, N.º 1665 – Vila Nova de Gaia

12/nov/25 » 08h00 / 15h00 » Estrada da Circunvalação, N.º 15030 – Matosinhos

14/nov/25 » 08h00 / 15h00 » Rua Luís de Camões, N.º 1211 – Valbom – Gondomar

18/nov/25 » 13h00 / 20h00 » Rua Gomes Amorim, N,.º 1270 – A-Ver-o-Mar – Póvoa de Varzim

20/nov/25 » 13h00 / 20h00 » Estrada Municipal 556 c/ Rua Gabriel Cardoso Miranda – Santo Tirso

21/nov/25 » 13h00 / 20h00 » Rua de Fontão, N.º 212 – Canidelo – Vila Nova de Gaia

24/nov/25 » 08h00/ 16h00 » Avenida Calouste Gulbenkian (junto Instituto Superior Artes e Design) – Matosinhos

26/nov/25 » 08h00 / 15h00 » Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, N.º 885 – Maia

27/nov/25 » 08h00 / 15h00 » Avenida Marechal Gomes da Costa, N.º 1300 – Porto

SANTARÉM

03/nov/25 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 365-2 – Cartaxo

05/nov/25 » 08h00 / 12h00 » Avenida Dr. Santana Maia – Abrantes

06/nov/25 » 16h00 / 19h00 » Rua Bispo D. Freire Domingos Maria Frutuoso – Santarém

06/nov/25 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar

11/nov/25 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 3 – Barreira Alva – Torres Novas

12/nov/25 » 09h00 / 13h00 » Rua Eng.º Ferreira Mesquita – Entroncamento

27/nov/25 » 08h00 / 12h00 » Rua Dr. Armando Reis Vieira – Ourém

SETÚBAL

12/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida Arsenal do Alfeite (sentido Corroios / Almada) – Almada

12/nov/25 » 15h00 / 18h00 » Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro

17/nov/25 » 09h30 / 13h00 » Circular Externa – Montijo

18/nov/25 » 08h30 / 12h00 » Estrada Nacional 10, Km 42,3 – Setúbal

26/nov/25 » 09h30 / 13h00 » Avenida do Mar – Corroios – Seixal

VIANA DO CASTELO

21/nov/25 » 10h00 / 13h00 » Rua da Linha – Viana do Castelo

24/nov/25 » 10h00 / 13h00 » Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

25/nov/25 » 20h30 / 23h30 » Avenida do Meio – Areosa – Viana do Castelo

29/nov/25 » 20h30 / 23h30 » Avenida Paulo VI – Viana do Castelo

VILA REAL

04/nov/25 » 08h00 / 12h00 » Avenida Europa – Vila Real

11/nov/25 » 14h00 /18h00 » Rua Rainha D. Mafalda – Chaves

26/nov/25 » 08h00 / 13h00 » Avenida Bracara Augusta – Chaves

26/nov/25 » 14h00 / 16h00 » Avenida Unesco – Vila Real

VISEU

05/nov/25 » 13h30 / 15h30 » Estrada Nacional 337 – Vildemoinhos – Viseu

07/nov/25 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego

17/nov/25 » 09h00 / 12h00 » Rua do Centro Escolar N.º 1 – Lamego

TEMAS:

PSPpolíciaradar
