''Quem o Avisa…'': saiba onde estão os radares da PSP em Outubro

A Polícia de Segurança Pública informa os locais do País em que, durante o mês de Outubro, irá efectuar (também!) operações de controlo de velocidade (RADAR).

As informações divulgadas por distrito inserem/se na campanha de prevenção Quem o Avisa... da PSP.

AÇORES

09/10/2025 » 09h00/12h00 » Estrada Longitudinal – Madalena – Pico

17/10/2025 » 11h30/14h30 » Avenida Padre Nunes da Rosa –Madalena – Pico

AVEIRO

06/out/2025 » 08h00/12h00 » Avenida da Europa (junto à BP) – Aveiro

14/out/2025 » 08h00/12h00 » Avenida da Europa (junto à Corvauto) – Aveiro

16/out/2025 » 14h00/18h00 » Avenida da Universidade – Aveiro

20/out/2025 » 08h00/12h00 » Avenida da Europa (junto à BP) – Aveiro

22/out/2025 » 09h00/12h00 » Av. Dr. Liberdade – São João da Madeira

23/out/2025 » 09h00/12h00 » Variante à Rua19 – Anta – Espinho

24/out/2025 » 09h00/12h00 » Rua da Circunvalação – Santa Maria da Feira

29/out/2025 » 09h00/12h00 » Rua do Sobral – São João – Ovar

BEJA

07/out/2025 » 09h00/12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

17/out/2025 » 09h00/12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

20/out/2025 » 09h00/12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

30/out/2025 » 09h00/12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

BRAGA

07/out/2025 » 14h00/17h00 » Circular Urbana – Barcelos

14/out/2025 » 15h00/17h00 » Circular Urbana (nó da Universidade) – Guimarães

15/out/2025 » 09h00/11h00 » Estrada Nacional 14 (Avenida Santiago de Gavião) – Vila Nova de Famalicão

16/out/2025 » 15h00 /17h00 » Estrada Nacional 14 (Avenida Santiago de Gavião) – Vila Nova de Famalicão

17/out/2025 » 08h30/11h30 » Circular Urbana – Barcelos

17/out/2025 » 09h00/11h00 » Circular Urbana (nó de São Torcato) –

Guimarães

24/out/2025 » 16h00/18h00 » Avenida Miguel Torga – Braga

27/out/2025 » 09h00/11h00 » Avenida António Macedo – Braga

BRAGANÇA

02/out/2025 » 08h00/13h00 » Avenida do Sabor – Bragança

07/out/2025 » 08h00/13h00 » Avenida Olímpio Guedes de Andrade – Mirandela

22/out/2025 » 08h00/13h00 » Estrada de Vinhais – Bragança

23/out/2025 » 08h00/13h00 » Estrada Nacional 15 – Mirandela

CASTELO BRANCO

08/out/2025 » 09h00/11h00 » Avenida Dia de Portugal – Castelo Branco

10/out/2025 » 13h00/17h00 » Avenida Infante D. Henrique – Covilhã

14/out/2025 » 10h00/12h00 » Rua Adelino Semedo Barata – Castelo Branco

27/out/2025 » 08h00/12h00 » Avenida Cidade Rio de Janeiro – Covilhã

COIMBRA

03/out/2025 » 16h00/19h00 » Estrada Nacional 341 (sentido Sul/Norte) – Coimbra

08/out/2025 » 09h30/12h30 » I.C.3 – Banhos Secos – Coimbra

10/out/2025 » 09h00/12h00 » Avenida do Brasil (sentido Norte/Sul) – Coimbra

14/out/2025 » 16h00/19h00 » Avenida da Guarda Inglesa (sentido Oeste/Leste) – Coimbra

17/out/2025 » 09h30/12h30 » Avenida da Lousã » Coimbra

21/out/2025 » 09h00/12h00 » Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro – Coimbra

ÉVORA

Não foram indicados pontos de fiscalização

FARO

16/out/2025 » 14h00/18h00 » Avenida São Lourenço da Barrosa – Avenida V6 – Portimão

17/out/2025 » 09h00/12h00 » Estrada de Monchique – Avenida V2 – Portimão

27/out/2025 » 09h00/11h00 » Rua da Cruz Vermelha Portuguesa – Tavira

29/out/2025 » 09h00/11h00 » Rua Almirante Cândido dos Reis – Tavira

30/out/2025 » 09h00/12h00 » Avenida de Castro Marim – Vila Real de Santo António

31/out/2025 » 09h00/12h00 » Avenida de Castro Marim – Vila Real de Santo António

GUARDA

03/out/2025 » 09h00/13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda

14/out/2025 » 09h00/13h00 » Avenida da Serra da Estrela – Gouveia

17/out/2025 » 09h00/13h00 » Rua da Cadeia – Guarda

27/out/2025 » 09h00/13h00 » Estrada Nacional 16 – Guarda

LEIRIA

07/out/2025 » 09h00/12h00 » Avenida da Comunidade Europeia – Leiria

09/out/2025 » 09h00/12h00 » Rua Albergaria dos Doze – Pombal

10/out/2025 » 09h00/12h00 » Estrada da Nazaré (Km 15,2) – Marinha Grande

20/out/2025 » 09h00/12h00 » Via de Cintura Interna (sentido descendente) – Alcobaça

21/out/2025 » 09h00/12h00 » Avenida Nogent-sur-Marne (junto ao McDonald’s) – Nazaré

LISBOA

04/out/2025 » 14h00/17h00 » Avenida. Infante D. Henrique – Lisboa

07/out/2025 » 08h00/14h00 » Estrada Nacional 6 / Avenida da Marginal – Oeiras

08/out/2025 » 08h00/18h00 » Aeroporto Humberto Delgado (acesso ao Terminal 2) – Lisboa

14/out/2025 » 08h30/12h30 » Estrada Nacional (Km 137) – Santa Iria de Azóia

14/out/2025 » 08h00/18h00 » Rua António Sérgio – Santo António dos Cavaleiros

16/out/2025 » 08h00/11h00 » I.C. 2 – Santa Iria de Azóia

17/out/2025 » 09h00/12h00 » Estrada dos Salgados – Amadora

17/out/2025 » 14h00/16h00 » Estrada Nacional 117 (sentido Amadora/Lisboa) – Amadora

20/out/2025 » 08h00/11h00 » Auto-Estrada 2 (Ponte 25 de Abril) – Almada

22/out/2025 » 08h30/11h30 » Estrada Nacional 250-1 – Baratã – Algueirão

22/out/2025 » 13h30/16h00 » Avenida Eng.º Duarte Pacheco – Queluz

23/out/2025 » 14h00/17h00 » Rua Cidade de Praga – Lisboa

24/out/2025 » 08h00/17h00 » Estrada Nacional 6 / Avenida da Marginal (Km 18,2 / Hotel Miragem) – Cascais

30/out/2025 » 20h00/24h00 » Estrada Nacional 10 (sentido Sobralinho/Alverca) – Alverca

MADEIRA

Não foram indicados pontos de fiscalização

PORTALEGRE

08/out/2025 » 09h00/11h00 » Avenida de Badajoz – Elvas

15/out/2025 » 09h00/11h00 » Avenida Dia de Portugal – Elvas

22/out/2025 » 08h00/11h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre

29/out/2025 » 16h00 /19h00 » Avenida Francisco Fino (Zona Industrial) – Portalegre

PORTO

03/out/2025 » 08h00/15h00 » Avenida D. João I, N.º 629 – Águas Santas – Maia

07/out/2025 » 13h00/20h00 » Avenida D. João II c/ Rua Dr. Alfredo Faria Magalhães – Oliveira do Douro – Vila Nova de Gaia

09/out/2025 » 13h00/20h00 » Rua Luís de Camões, N.º 1211 – Valbom – Gondomar

13/out/2025 » 08h00/16h00 » Avenida Dr. Antunes Guimarães – Matosinhos

14/out/2025 » 08h00/15h00 » Avenida Marechal Gomes da Costa, N.º 1300 – Porto

16/out/2025 » 08h00/15h00 » Rua Gomes Amorim, N.º 3084 – Póvoa de Varzim

20/out/2025 » 16h00/00h00 » Estrada Municipal 556 c/ Rua Major de Diniz – Santo Tirso

22/out/2025 » 13h00/20h00 » Rua Heróis do Ultramar, N.º 1268 – Vilar de Andorinho – Vila Nova de Gaia

23/out/2025 » 13h00/20h00 » Avenida Eng.º Duarte Pacheco c/ Rua Padre Américo – Valongo

27/out/2025 » 08h00/16h00 » Via Ardegães – Maia

29/out/2025 » 08h00/15h00 » Estrada da Circunvalação, N.º 14022 – Matosinhos

SANTARÉM

03/out/2025 » 08h00/12h00 » Avenida das Forças Armadas – Entroncamento

03/out/2025 » 09h00/12h00 » Circular Urbana D. Luís I – Santarém

07/out/2025 » 08h00/12h00 » Avenida D. Manuel I – Abrantes

13/out/2025 » 08h00/12h00 » Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém

14/out/2025 » 16h00/20h00 » Estrada Nacional 110 – Carvalhos de Figueiredo (em frente à lavagem de viaturas) – Tomar

15/out/2025 » 16h00/19h00 » Estrada Nacional 3 – Calçadinha – Santarém

16/out/2025 » 08h30/12h30 » Rua do Progresso – Cartaxo

17/set/2025 » 08h30/12h30 » Estrada Nacional da Barreira Alva – Torres Novas

SETÚBAL

06/out/2025 » 09h00/12h00 » Circular Externa – Montijo

07/out/2025 » 08h30/11h30 » Estrada Nacional 10 (Km 42,3) – Setúbal

17/out/2025 » 16h00/17h30 » Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro

22/out/2025 » 15h00/17h00 » Avenida 1.º de Dezembro de 1640 – Seixal

27/out/2025 » 16h00/18h00 » Avenida Arsenal do Alfeite (sentido Corroios/Almada) – Almada

VIANA DO CASTELO

14/out/2025 » 10h00/13h00 » Estrada da Papanata – Viana do Castelo

16/out/2025 » 20h30/23h00 » Avenida Capitão Gaspar de Castro – Viana do Castelo

24/out/2025 » 10h30/13h00 » Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

26/out/2025 » 20h30/23h00 » Avenida do Meio – Areosa – Viana do Castelo

VILA REAL

07/out/2025 » 08h00/12h00 » Rua de Santa Iria – Vila Real

14/out/2025 » 14h00/17h30 » Avenida da Galiza – Chaves

20/out/2025 » 08h00/12h00 » Avenida Aureliano Barrigas – Vila Real

27/out/2025 » 08h00/12h30 » Rua Dr. António de Medeiros – Chaves

28/out/2025 » 08h00/12h00 » Avenida da Noruega – Vila Real

VISEU

08/out/2025 » 08h00/11h00 » Estrada Nacional 337 – Vildemoinhos – Viseu

10/out/2025 » 16h00/19h00 » Avenida Defensores do Douro – Lamego

14/out/2025 » 16h30/19h00 » Avenida Prof. Reinaldo Cardoso – Viseu

27/out/2025 » 08h00/11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego

