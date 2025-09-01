 Pesquisa
Actualidade

''Quem o Avisa…'': saiba onde estão os radares da PSP em Setembro

15:28 - 01-09-2025
 
 
A Polícia de Segurança Pública informa os locais do País em que, durante o mês de Setembro, irá efectuar (também!) operações de controlo de velocidade (RADAR).

As informações divulgadas por distrito inserem/se na campanha de prevenção Quem o Avisa... da PSP.

AÇORES

10/set/2025 » 16h00 / 20h00 » Rua do Farrobo – Flamengos – Horta

17/set/2025 » 08h00 / 12h00 » Rua do Lameiro Grande – Flamengos – Horta

AVEIRO

02/set /2025 » 09h00 / 12h00 » Rua da Circunvalação – Santa Maria da Feira

05/set/2025 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Universidade – Aveiro

09/set/2025 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa (junto à BP) – Aveiro

16/set/2025 » 14h00 / 18h00 » Avenida da Europa (junto à Corvauto) – Aveiro

17/set/2025 » 09h00 /12h00 » Variante à Rua 19 – Anta – Espinho

17/set/2025 » 14h00 / 18h00 » Avenida da Universidade – Aveiro

18/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Avenida da Liberdade – São João da Madeira

28/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Estrada Nacional 109, Km 35.2 – Ovar

BEJA

15/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

17/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

22/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

25/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

BRAGA

03/set/2025 » 08h30 / 11h30 » Circular Urbana – Barcelos

03/set/2025 » 14h00 / 16h00 » Estrada Nacional 14 c/ Av. Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão

04/set/2025 » 13h30 / 15h30 » Circular Urbana (nó de São Torcato) – Guimarães

12/set/2025 » 08h00 / 11h00 » Avenida António Macedo – Braga

15/set/2025 » 08h00 / 11h00 » Avenida António Macedo – Braga

16/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Avenida Miguel Torga – Braga

17/set/2025 » 16h00 / 19h00 » Avenida Miguel Torga – Braga

22/set/2025 » 08h00 / 11h00 » Avenida António Macedo – Braga

22/set/2025 » 09h00 / 11h00 » Circular Urbana ( nó da Universidade) – Guimarães

24/set/2025 » 14h00 / 17h00 » Circular Urbana – Barcelos

25/set/2025 » 09h30 / 11h00 » Estrada Nacional 14 c/ Av. Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão

30/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Avenida Frei Bartolomeu Mártires – Braga

BRAGANÇA

04/set/25 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 15 – Mirandela

08/set/25 » 08h00 / 13h00 » Avenida Abade de Baçal – Bragança

22/set/25 » 08h00 / 13h00 » Avenida Cidade de León – Bragança

23/set/25 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 213 – Mirandela

CASTELO BRANCO

08/set/2025 » 16h00 / 20h00 » Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

09/set/2025 » 09h30 / 11h30 » Avenida da Europa – Castelo Branco

25/set/2025 » 10h00 / 12h00 » Rua Adelino Semedo Barata – Castelo Branco

26/set/2025 » 08h00 / 12h00 » Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

COIMBRA

02/set/2025 » 16h00 / 19h00 » Estrada Nacional 341 (sentido Sul/Norte) – Coimbra

08/set/2025 » 15h30 / 19h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Figueira da Foz

11/set/2025 » 09h30 / 12h30 » I.C. 3 – Banhos Secos – Coimbra

15/set/2025 » 09h30 / 12h30 » Avenida da Guarda Inglesa (sentido Oeste/Leste) – Coimbra

22/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro – Figueira da Foz

24/set/2025 » 16h00 / 19h00 » Avenida da Lousã – Coimbra

ÉVORA

11/set/2025 » 10h00 / 12h00 » I.P. 2 – Ao Gil – Estremoz

25/set/2025 » 10h00 / 12h00 » Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz?

FARO

09/set/2025 » 20h30 / 23h00 » Estrada Nacional 125 – Olhão

12/set/2025 » 20h00 / 21h30 » Avenida Dr. Gordinho Moreira – Faro

16/set/2025 » 16h00 / 22h00 » Avenida V6 – Portimão

17/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Avenida V6 – Portimão

17/set/2025 » 09h30 / 11h30 » Estrada Nacional 125 – Tavira

23/set/2025 » 09h00 / 11h00 » Avenida de Castro Marim – Vila Real de Santo António

24/set/2025 » 14h00 / 22h00 » Avenida da Fonte Coberta – Lagos

GUARDA

12/set/2025 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda

16/set/2025 » 09h00 / 13h00 » Avenida Serra da Estrela – Gouveia

23/set/2025 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda

26/set/2025 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda

LEIRIA

18/set/2025 » 14h00 / 17h00 » Estrada da Garcia – Marinha Grande

23/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Avenida Monsenhor Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche

24/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Rua La Codosera – Caldas da Rainha

25/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Avenida da Comunidade Europeia – Leiria

26/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Rua Albergaria dos Doze – Pombal

LISBOA

02/set/25 » 08h00 / 11h00 » Avenida Infante D. Henrique – Lisboa

09/set/25 » 08h30 / 18h00 » Acesso ao Terminal 2 – Aeroporto Humberto Delgado – Lisboa

12/set/25 » 09h00 / 12h00 » Estrada dos Salgados – Amadora

12/set/25 » 14h00 / 16h00 » Estrada Nacional 117 (sentido Norte/Sul) – Amadora

17/set/25 » 08h30 / 12h00 » Avenida da República (sentido Oeste/Leste) – Oeiras

17/set/25 » 13h00 / 16h00 » Estrada de Leião – Porto Salvo (sentido Norte/Sul) – Oeiras

18/set/25 » 08h00 / 11h00 » I.C. 2 – Santa Iria de Azóia

22/set/25 » 08h00 / 11h00 » A.E. 2 (Ponte 25 de Abril) – Almada

23/set/25 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 10, Km 125.3 (sentido Sul/Norte) – Sobralinho – Alhandra

24/set/25 » 08h30 / 11h30 » Estrada Nacional 250-1 – Baratã – Algueirão – Sintra

24/set/25 » 13h30 / 16h00 » Avenida Eng.º Duarte Pacheco – Queluz

25/set/25 » 14h00 / 17h30 » Avenida Cidade de Praga – Lisboa

29/set/25 » 09h00 / 17h00 » Avenida da Marginal, Km 18.2 (junto Hotel Miragem) – Cascais

MADEIRA

04/set/25 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional 104 – Rocha Alta – Ribeira Brava

05/set/25 » 09h00 / 13h00 » Estrada da Queimada – Água de Pena – Machico

17/set/25 » 08h30 / 10h30 » Via Expresso 5 – Camacha

21/set/25 » 10h00 / 13h00 » Via Expresso 5 – Sitio dos Moinhos – Faial – Santana

22/set/25 » 16h00 / 18h00 » Rua 5 de Outubro – Funchal

23/set/25 » 10h00 / 12h00 » Estrada Monumental (entre Fórum e Rotunda do Enforcado) – Funchal

24/set/25 » 08h00 / 12h00 » Via Rápida 1, Km 6.0 (sentido Oeste/Leste) – Quinta Grande

PORTALEGRE

03/set/2025 » 08h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre

12/set/2025 » 16h00 / 19h00 » Avenida Francisco Fino (Zona Industrial) – Portalegre

22/set/2025 » 16h00 / 19h00 » Avenida Extremadura Espanhola – Portalegre

PORTO

04/set/2025 » 08h00 / 15h00 » Avenida D. João I, N.º 629 – Águas Santas – Maia

09/set/2025 » 13h00 / 20h00 » Rua de Salgueiros, N.º 611 – Vila Nova de Gaia

10/set/2025 » 13h00 / 20h00 » Estrada da Circunvalação, N.º 13184 – Matosinhos

12/set/2025 » 13h00 / 20h00 » Rua Gomes Amorim, N.º 1270 – A-Ver-o-Mar – Póvoa de Varzim

15/set/2025 » 08h00 / 16h00 » Estrada Municipal 556 c/ Rua Gabriel Cardoso Miranda – Santo Tirso

17/set/2025 » 08h00 / 15h00 » Avenida Eng.º Duarte Pacheco, N.º 1026 – Valongo

18/set/2025 » 08h00 / 15h00 » Avenida 25 de Abril (junto escola EB 1 das Flores – sentido descendente) – Porto

23/set/2025 » 13h00 / 20h00 » Estrada Nacional 14, Km 3.4 (sentido Porto-Maia) – Matosinhos

25/set/2025 » 13h00 / 20h00 » Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, N.º 885 – Maia

26/set/2025 » 13h00 / 20h00 » Avenida Dr. Mário Soares c/ Rua do Taralhão – Gondomar

30/set/2025 » 08h00 / 15h00 » Avenida D. João II (sentido Norte/Sul junto à E.B. Prof. Dr. Marques dos Santos) – Vila Nova de Gaia

SANTARÉM

02/set/2025 » 17h00 / 21h00 » Estrada Nacional da Barreira Alva – Torres Novas

05/set/2025 » 08h00 / 12h00 » Avenida Eng.º Ferreira Mesquita – Entroncamento

05/set/2025 » 08h30 / 12h30 » Alameda do Vinho – Cartaxo

05/set/2025 » 16h30 / 19h30 » Estrada Nacional 3 – Calçadinha – Santarém

12/set/2025 » 08h00 / 12h00 » Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém

17/set/2025 » 08h00 / 12h00 » Avenida D. Manuel I – Abrantes

23/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Circular Urbana D. Luis I – Santarém

30/set/2025 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 110 – Alvito – Tomar

SETÚBAL

10/set/2025 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 10, Km 42.3 – Setúbal

16/set/2025 » 09h00 / 11h00 » Avenida Arsenal do Alfeite (sentido Sul/Norte) – Almada

18/set/2025 » 18h00 / 19h30 » Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro

23/set/2025 » 09h30 / 12h00 » Circular Externa – Montijo

30/set/2025 » 10h00 / 12h00 » Estrada Nacional 378 – Seixal

VIANA DO CASTELO

04/set/2025 » 10h00 / 13h00 » Avenida do Meio – Areosa – Viana do Castelo

06/set/2025 » 20h30 / 23h30 » Avenida Paulo VI – Darque – Viana do Castelo

16/set/2025 » 20h30 / 23h30 » Avenida Capitão Gaspar de Castro – Viana do Castelo

24/set/2025 » 10h00 / 13h00 » Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

27/set/2025 » 10h00 / 13h00 » Avenida 25 de Abril – Viana do Castelo

VILA REAL

02/set/2025 » 08h00 / 13h00 » Avenida da Unesco – Vila Real

10/set/2025 » 16h00 / 20h00 » Rua Vasco Sameiro – Vila Real

17/set/2025 » 08h00 / 13h00 » Avenida Europa – Vila Real

17/set/2025 » 08h00 / 12h30 » Rua Rainha D. Mafalda – Chaves

24/set/2025 » 14h00 / 17h30 » Avenida Bracara Augusta – Chaves

VISEU

02/set/2025 » 08h00 / 11h00 » Estrada de Nelas – Viseu

05/set/2025 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego

25/set/2025 » 16h00 / 19h00 » Avenida Defensores do Douro – Lamego

29/set/2025 » 16h30 / 19h00 » Avenida D. Afonso Henriques – Viseu

TEMAS:

Polícia de Segurança PúblicaPSPradar
