''Quem o Avisa…'': saiba onde estão os radares da PSP em Setembro

A Polícia de Segurança Pública informa os locais do País em que, durante o mês de Setembro, irá efectuar (também!) operações de controlo de velocidade (RADAR).
As informações divulgadas por distrito inserem/se na campanha de prevenção Quem o Avisa... da PSP.
10/set/2025 » 16h00 / 20h00 » Rua do Farrobo – Flamengos – Horta
17/set/2025 » 08h00 / 12h00 » Rua do Lameiro Grande – Flamengos – Horta
02/set /2025 » 09h00 / 12h00 » Rua da Circunvalação – Santa Maria da Feira
05/set/2025 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Universidade – Aveiro
09/set/2025 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Europa (junto à BP) – Aveiro
16/set/2025 » 14h00 / 18h00 » Avenida da Europa (junto à Corvauto) – Aveiro
17/set/2025 » 09h00 /12h00 » Variante à Rua 19 – Anta – Espinho
17/set/2025 » 14h00 / 18h00 » Avenida da Universidade – Aveiro
18/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Avenida da Liberdade – São João da Madeira
28/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Estrada Nacional 109, Km 35.2 – Ovar
15/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
17/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
22/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
25/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
03/set/2025 » 08h30 / 11h30 » Circular Urbana – Barcelos
03/set/2025 » 14h00 / 16h00 » Estrada Nacional 14 c/ Av. Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão
04/set/2025 » 13h30 / 15h30 » Circular Urbana (nó de São Torcato) – Guimarães
12/set/2025 » 08h00 / 11h00 » Avenida António Macedo – Braga
15/set/2025 » 08h00 / 11h00 » Avenida António Macedo – Braga
16/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Avenida Miguel Torga – Braga
17/set/2025 » 16h00 / 19h00 » Avenida Miguel Torga – Braga
22/set/2025 » 08h00 / 11h00 » Avenida António Macedo – Braga
22/set/2025 » 09h00 / 11h00 » Circular Urbana ( nó da Universidade) – Guimarães
24/set/2025 » 14h00 / 17h00 » Circular Urbana – Barcelos
25/set/2025 » 09h30 / 11h00 » Estrada Nacional 14 c/ Av. Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão
30/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Avenida Frei Bartolomeu Mártires – Braga
04/set/25 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 15 – Mirandela
08/set/25 » 08h00 / 13h00 » Avenida Abade de Baçal – Bragança
22/set/25 » 08h00 / 13h00 » Avenida Cidade de León – Bragança
23/set/25 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 213 – Mirandela
08/set/2025 » 16h00 / 20h00 » Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã
09/set/2025 » 09h30 / 11h30 » Avenida da Europa – Castelo Branco
25/set/2025 » 10h00 / 12h00 » Rua Adelino Semedo Barata – Castelo Branco
26/set/2025 » 08h00 / 12h00 » Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã
02/set/2025 » 16h00 / 19h00 » Estrada Nacional 341 (sentido Sul/Norte) – Coimbra
08/set/2025 » 15h30 / 19h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Figueira da Foz
11/set/2025 » 09h30 / 12h30 » I.C. 3 – Banhos Secos – Coimbra
15/set/2025 » 09h30 / 12h30 » Avenida da Guarda Inglesa (sentido Oeste/Leste) – Coimbra
22/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro – Figueira da Foz
24/set/2025 » 16h00 / 19h00 » Avenida da Lousã – Coimbra
11/set/2025 » 10h00 / 12h00 » I.P. 2 – Ao Gil – Estremoz
25/set/2025 » 10h00 / 12h00 » Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz?
09/set/2025 » 20h30 / 23h00 » Estrada Nacional 125 – Olhão
12/set/2025 » 20h00 / 21h30 » Avenida Dr. Gordinho Moreira – Faro
16/set/2025 » 16h00 / 22h00 » Avenida V6 – Portimão
17/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Avenida V6 – Portimão
17/set/2025 » 09h30 / 11h30 » Estrada Nacional 125 – Tavira
23/set/2025 » 09h00 / 11h00 » Avenida de Castro Marim – Vila Real de Santo António
24/set/2025 » 14h00 / 22h00 » Avenida da Fonte Coberta – Lagos
12/set/2025 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda
16/set/2025 » 09h00 / 13h00 » Avenida Serra da Estrela – Gouveia
23/set/2025 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda
26/set/2025 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda
18/set/2025 » 14h00 / 17h00 » Estrada da Garcia – Marinha Grande
23/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Avenida Monsenhor Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche
24/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Rua La Codosera – Caldas da Rainha
25/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Avenida da Comunidade Europeia – Leiria
26/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Rua Albergaria dos Doze – Pombal
02/set/25 » 08h00 / 11h00 » Avenida Infante D. Henrique – Lisboa
09/set/25 » 08h30 / 18h00 » Acesso ao Terminal 2 – Aeroporto Humberto Delgado – Lisboa
12/set/25 » 09h00 / 12h00 » Estrada dos Salgados – Amadora
12/set/25 » 14h00 / 16h00 » Estrada Nacional 117 (sentido Norte/Sul) – Amadora
17/set/25 » 08h30 / 12h00 » Avenida da República (sentido Oeste/Leste) – Oeiras
17/set/25 » 13h00 / 16h00 » Estrada de Leião – Porto Salvo (sentido Norte/Sul) – Oeiras
18/set/25 » 08h00 / 11h00 » I.C. 2 – Santa Iria de Azóia
22/set/25 » 08h00 / 11h00 » A.E. 2 (Ponte 25 de Abril) – Almada
23/set/25 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 10, Km 125.3 (sentido Sul/Norte) – Sobralinho – Alhandra
24/set/25 » 08h30 / 11h30 » Estrada Nacional 250-1 – Baratã – Algueirão – Sintra
24/set/25 » 13h30 / 16h00 » Avenida Eng.º Duarte Pacheco – Queluz
25/set/25 » 14h00 / 17h30 » Avenida Cidade de Praga – Lisboa
29/set/25 » 09h00 / 17h00 » Avenida da Marginal, Km 18.2 (junto Hotel Miragem) – Cascais
04/set/25 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional 104 – Rocha Alta – Ribeira Brava
05/set/25 » 09h00 / 13h00 » Estrada da Queimada – Água de Pena – Machico
17/set/25 » 08h30 / 10h30 » Via Expresso 5 – Camacha
21/set/25 » 10h00 / 13h00 » Via Expresso 5 – Sitio dos Moinhos – Faial – Santana
22/set/25 » 16h00 / 18h00 » Rua 5 de Outubro – Funchal
23/set/25 » 10h00 / 12h00 » Estrada Monumental (entre Fórum e Rotunda do Enforcado) – Funchal
24/set/25 » 08h00 / 12h00 » Via Rápida 1, Km 6.0 (sentido Oeste/Leste) – Quinta Grande
03/set/2025 » 08h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre
12/set/2025 » 16h00 / 19h00 » Avenida Francisco Fino (Zona Industrial) – Portalegre
22/set/2025 » 16h00 / 19h00 » Avenida Extremadura Espanhola – Portalegre
04/set/2025 » 08h00 / 15h00 » Avenida D. João I, N.º 629 – Águas Santas – Maia
09/set/2025 » 13h00 / 20h00 » Rua de Salgueiros, N.º 611 – Vila Nova de Gaia
10/set/2025 » 13h00 / 20h00 » Estrada da Circunvalação, N.º 13184 – Matosinhos
12/set/2025 » 13h00 / 20h00 » Rua Gomes Amorim, N.º 1270 – A-Ver-o-Mar – Póvoa de Varzim
15/set/2025 » 08h00 / 16h00 » Estrada Municipal 556 c/ Rua Gabriel Cardoso Miranda – Santo Tirso
17/set/2025 » 08h00 / 15h00 » Avenida Eng.º Duarte Pacheco, N.º 1026 – Valongo
18/set/2025 » 08h00 / 15h00 » Avenida 25 de Abril (junto escola EB 1 das Flores – sentido descendente) – Porto
23/set/2025 » 13h00 / 20h00 » Estrada Nacional 14, Km 3.4 (sentido Porto-Maia) – Matosinhos
25/set/2025 » 13h00 / 20h00 » Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, N.º 885 – Maia
26/set/2025 » 13h00 / 20h00 » Avenida Dr. Mário Soares c/ Rua do Taralhão – Gondomar
30/set/2025 » 08h00 / 15h00 » Avenida D. João II (sentido Norte/Sul junto à E.B. Prof. Dr. Marques dos Santos) – Vila Nova de Gaia
02/set/2025 » 17h00 / 21h00 » Estrada Nacional da Barreira Alva – Torres Novas
05/set/2025 » 08h00 / 12h00 » Avenida Eng.º Ferreira Mesquita – Entroncamento
05/set/2025 » 08h30 / 12h30 » Alameda do Vinho – Cartaxo
05/set/2025 » 16h30 / 19h30 » Estrada Nacional 3 – Calçadinha – Santarém
12/set/2025 » 08h00 / 12h00 » Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém
17/set/2025 » 08h00 / 12h00 » Avenida D. Manuel I – Abrantes
23/set/2025 » 09h00 / 12h00 » Circular Urbana D. Luis I – Santarém
30/set/2025 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 110 – Alvito – Tomar
10/set/2025 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 10, Km 42.3 – Setúbal
16/set/2025 » 09h00 / 11h00 » Avenida Arsenal do Alfeite (sentido Sul/Norte) – Almada
18/set/2025 » 18h00 / 19h30 » Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro
23/set/2025 » 09h30 / 12h00 » Circular Externa – Montijo
30/set/2025 » 10h00 / 12h00 » Estrada Nacional 378 – Seixal
04/set/2025 » 10h00 / 13h00 » Avenida do Meio – Areosa – Viana do Castelo
06/set/2025 » 20h30 / 23h30 » Avenida Paulo VI – Darque – Viana do Castelo
16/set/2025 » 20h30 / 23h30 » Avenida Capitão Gaspar de Castro – Viana do Castelo
24/set/2025 » 10h00 / 13h00 » Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima
27/set/2025 » 10h00 / 13h00 » Avenida 25 de Abril – Viana do Castelo
02/set/2025 » 08h00 / 13h00 » Avenida da Unesco – Vila Real
10/set/2025 » 16h00 / 20h00 » Rua Vasco Sameiro – Vila Real
17/set/2025 » 08h00 / 13h00 » Avenida Europa – Vila Real
17/set/2025 » 08h00 / 12h30 » Rua Rainha D. Mafalda – Chaves
24/set/2025 » 14h00 / 17h30 » Avenida Bracara Augusta – Chaves
02/set/2025 » 08h00 / 11h00 » Estrada de Nelas – Viseu
05/set/2025 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego
25/set/2025 » 16h00 / 19h00 » Avenida Defensores do Douro – Lamego
29/set/2025 » 16h30 / 19h00 » Avenida D. Afonso Henriques – Viseu
Já segue o Aquela Máquina no Instagram?