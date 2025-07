O delirante W1 será peça central na apresentação que a McLaren tem preparada para o Festival de Velocidade de Goodwood que arranca esta quinta-feira no Reino Unido.

McLaren W1 estreia-se em Goodwood ao lado do P1

Com os seus 1.275 cv e 1.340 Nm híbridos, o hiper desportivo britânico irá ter por companhia o fabuloso McLaren P1, sem esquecer o monolugar que tem liderado o Mundial de Fórmula 1 quase sem oposição.

O 30º aniversário da icónica vitória nas 24 Horas de Le Mans será também celebrado com a primeira aparição pública do novo McLaren 750S Le Mans Special Edition, a que se somará uma exibição do McLaren F1 GTR vencedor em 1995 no circuito de La Sarthe.

E depois é o regresso do personalizado Solus GT, com o hiper GT exclusivo para pista a acelerar na rampa de Goodwood com os 840 cv debitados a toda a força pelo V10 de 5.2 litros que o equipa.

Também nos testes dinâmicos do festival irão ser "testados" os McLaren 750S e Artura MCL38 Celebration Edition, numa linhagem composta por nove exemplares para cada modelo, a celebrar a vitória da insígnia no Mundial de Construtores de Fórmula 1 de 2024.

