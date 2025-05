''Quem o Avisa…'': saiba onde estão os radares da PSP em Maio

A Polícia de Segurança Pública informa os locais do País em que, durante o mês de Maio, irá efectuar operações de controlo de velocidade (RADAR).

As informações divulgadas por distrito inserem-se na campanha de prevenção Quem o Avisa... da PSP.

AÇORES

06/maio/25 » 08h30 / 12h30 » Estrada Regional – Atalaia – Ribeirinha – Angra do Heroísmo

07/maio/25 » 08h30 / 12h30 » Estrada Regional – Grota do Vale – São Bento – Angra do Heroísmo

12/maio/25 » 08h30 / 12h30 » Estrada Regional – Ponta Nova – Feteira – Angra do Heroísmo

16/maio/25 » 08h30 / 12h30 » Caminho do Meio de São Carlos – São Pedro – Angra do Heroísmo

AVEIRO

07/maio/25 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Universidade – Aveiro

07/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Rua de Santa Cruz – Silvalde – Espinho

13/maio/25 » 08h00 / 12h00 » Avenida Europa (junto BP) – Aveiro

14/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Eng.º Vitorino Damásio – Santa Maria da Feira

15/maio/25 » 08h00 / 12h00 » Avenida Europa (junto Corvauto) – Aveiro

15/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Estrada Nacional 109 (junto Xamax) – Ovar

16/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Renato Araújo – São João da Madeira

21/maio/25 » 08h00 / 12h00 » Avenida da Universidade – Aveiro

BEJA

05/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

13/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Francisco Miguel Duarte – Beja

20/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

28/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Francisco Miguel Duarte – Beja

BRAGA

07/maio/25 » 09h00 / 13h00 » Avenida Robert Smith – Braga

07/maio/25 » 14h00 / 17h00 » Circular de Barcelos – Barcelos

20/maio/25 » 08h00 / 10h00 » Circular Urbana (nó São Torcato) – Guimarães

21/maio/25 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 14 – Av. Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão

22/maio/25 » 14h00 / 16h00 » Circular Urbana (nó São Torcato) – Guimarães

23/maio/25 » 08h30 / 11h30 » Circular de Barcelos – Barcelos

23/maio/25 » 16h00 / 18h00 » Estrada Nacional 14 – Av. Santiago de Gavião – Vila Nova de Famalicão

BRAGANÇA

09/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Circular Interna – Bragança

16/maio/25 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 15 – Mirandela

22/maio/25 » 08h00 / 13h00 » Avenida Abade de Baçal – Bragança

28/maio/25 » 08h00 / 13h00 » Estrada Nacional 213 – Mirandela

CASTELO BRANCO

07/maio/25 » 10h00 / 12h00 » Avenida Cidade de Zhuhai – Castelo Branco

09/maio/25 » 08h00 / 12h00 » Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

22/maio/25 » 10h00 / 12h00 » Avenida Adelino Semedo Barata – Castelo Branco

27/maio/25 » 08h00 / 12h00 » Avenida Cidade Rio de Janeiro – Covilhã

COIMBRA

07/maio/25 » 09h00 » Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro – Figueira da Foz

08/maio/25 » 14h00 » I.C. 3 – Banhos Secos – Coimbra

14/maio/25 » 16h00 » Via Augusto Vaz Serra – Coimbra

21/maio/25 » 09h30 » Avenida Inês de Castro – Coimbra

22/maio/25 » 09h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Figueira da Foz

26/maio/25 » 16h00 » Estrada Nacional 341 – Casas Novas – Coimbra

ÉVORA

06/maio/25 » 10h00 » Estrada Nacional 18 (IP2) ao Gil – Estremoz

09/maio/25 » 10h00 / 12h30 » Caminho Municipal 1094 – Estrada do Bairro de Almeirim – Évora

15/maio/25 » 10h00 / 12h30 » Avenida D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora

16/maio/25 » 15h30 / 18h00 » Avenida D. Nuno Álvares Pereira – Évora

21/maio/25 » 10h00 / 12h30 » Estrada Nacional 254 – Bairro da Comenda – Évora

21/maio/25 » 15h00 » Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz

FARO

06/maio/25 » 20h00 / 23h00 » Avenida Gordinho Moreira – Faro

13/maio/25 » 09h30 / 12h30 » Avenida Heróis de 1808 – Olhão

15/maio/25 » 15h00 / 20h00 » Avenida Calouste Gulbenkian – Faro

20/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida de Castro Marim – Vila Real de Santo António

20/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Estrada Moinho da Palmeira – Faro

22/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Rua da Cruz Vermelha Portuguesa – Tavira

GUARDA

16/maio/25 » 09h00 / 13h00 » Avenida Serra da Estrela – Gouveia

17/maio/25 » 16h00 / 20h00 » Avenida 25 de Abril – Guarda

19/maio/25 » 09h00 / 13h00 » Via de Cintura Externa – Guarda

20/maio/25 » 09h00 / 13h00 » Via de Cintura Externa – Guarda

LEIRIA

19/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida Infante D. Henrique – Caldas da Rainha

20/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche

23/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida da Comunidade Europeia – Leiria

26/maio/25 » 14h00 / 17h00 » Estrada da Garcia – Marinha Grande

27/maio/25 » 14h30 / 16h30 » Rua Albergaria dos Doze – Mouriscas – Pombal

LISBOA

05/maio/25 » 09h00 / 13h00 » Avenida Conde Castro Guimarães – Amadora

05/ maio/25 » 13h00 / 16h00 » Estrada dos Salgados – Amadora

06/maio/25 » 14h00 / 17h30 » I.C. 2 – Santa Iria de Azoia

08/maio/25 » 14h00 / 17h30 » Avenida Infante D. Henrique – Lisboa

12/maio/25 » 09h00 / 17h00 » Avenida da Marginal, Km 13,3 – Parede

14/maio/25 » 14h00 / 17h30 » I.P. 7 (Eixo Norte-Sul) – Lisboa

15/maio/25 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 10, Km 123,7 (sentido Vila Franca de Xira / Alverca) – Alhandra

21/maio/25 » 08h30 / 17h30 » Acesso ao Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado – Lisboa

22/maio/25 » 08h00 / 13h00 » Avenida da Marginal – Cascais

22/maio/25 » 13h30 / 16h00 » Rua da Fonte – Leceia – Vila Fria

26/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida Prof. Dr. Armando dos Santos Ferreira – Santo António dos Cavaleiros

26/maio/25 » 14h00 / 17h00 » Rua Pedro Álvares Cabral – Pontinha – Lisboa

27/maio/25 » 08h30 / 11h30 » Estrada Nacional 250-1 – Baratã – Algueirão

27/maio/25 » 13h30 / 16h00 » Avenida Capitães de Abril – Mem Martins

28/maio/25 » 14h00 / 18h00 » A2 / Ponte 25 de Abril – Almada

MADEIRA

07/maio/25 » 08h30 / 11h30 » Via Rápida 1, Km 33,3 – Santa Catarina (junto Quinta Américo Durão) – Santa Cruz

15/maio/25 » 10h00 / 12h30 » Avenida Infante Santo – Funchal

17/maio/25 » 08h00 / 12h00 » Via Expresso 2, Km 1,0 (junto Centro do Ouro) – São Vicente

20/maio/25 » 09h00 / 13h00 » Via Rápida 1, Km 37,7 – Piquinho – Machico

26/maio/25 » 17h00 / 20h00 » Rua 5 de Outubro – Funchal

27/maio/25 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional 104 – Rocha Alta – Ribeira Brava

27/maio/25 » 17h00 / 19h00 » Via Expresso 1 – Moinhos – Machico

PORTALEGRE

02/maio/25 » 16h00 / 18h00 » Estrada Nacional 246 – Portalegre

07/maio/25 » 11h00 / 13h00 » Avenida da Extremadura Espanhola – Portalegre

08/maio/25 » 09h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Elvas

16/maio/25 » 16h00 / 18h00 » Estrada Nacional 246 – Portalegre

28/maio/25 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 373 – Elvas

29/maio/25 » 09h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Elvas

PORTO

02/maio/25 » 08h00 / 15h00 » Avenida D. João II, N.º 1665 – Vila Nova de Gaia

05/maio/25 » 16h00 / 00h00 » Avenida Dr. Antunes Guimarães, N.º 373 – Matosinhos

07/maio/25 » 13h00 / 20h00 » Avenida Dr. Mário Soares, N.º 18 (sentido Gondomar / Fânzeres) – Gondomar

09/maio/25 » 13h00 / 20h00 » Estrada da Circunvalação, N.º 11089 – Porto

14/maio/25 » 08h00 / 15h00 » Estrada da Circunvalação, N.º 13964 – Matosinhos

15/maio/25 » 08h00 / 15h00 » Rua do Fontão, N.º 212 – Canidelo – Vila Nova de Gaia

19/maio/25 » 16h00 / 00h00 » Rua Gomes Amorim, N.º 3084 –Póvoa de Varzim

22/maio/25 » 13h00 / 20h00 » Avenida D. João I, N.º 629 – Águas Santas – Maia

26/maio/25 » 08h00 / 16h00 » Estrada Municipal 556 c/ Rua Major de Diniz – Santo Tirso

28/maio/25 » 08h00 / 15h00 » Avenida Eng.º Duarte Pacheco, N.º 911 – Valongo

30/maio/25 » 08h00 / 15h00 » Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, N.º 885 – Maia

SANTARÉM

12/maio/25 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar

13/maio/25 » 08h00 / 12h00 » Avenida do Bom Amor – Torres Novas

14/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Avenida José Eduardo Vítor das Neves, N.º 96 – Entroncamento

16/maio/25 » 09h00 / 12h00 » Rua Dr. Armando Henriques Reis Vieira – Ourém

19/maio/25 » 10h00 / 13h00 » Rua Cidade d’Agen – Santarém

SETÚBAL

07/maio/25 » 10h30 / 12h30 » Estrada Nacional 378 – Seixal

09/maio/25 » 09h30 / 12h30 » Circular Externa – Montijo

12/maio/25 » 08h30 / 12h00 » Estrada Nacional 10, Km 42,3 – Setúbal

15/maio/25 » 16h00 / 18h00 » Avenida Arsenal do Alfeite (sentido Corroios / Almada) – Almada

23/maio/25 » 09h90 / 10h30 » Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro

VILA REAL

07/maio/25 » 14h00 / 17h30 » Avenida da Galiza – Chaves

08/maio/25 » 08h00 / 13h00 » Rua Vasco Sameiro – Vila Real

14/maio/25 » 08h00 / 13h00 » Avenida de Osnabrück – Vila Real

26/maio/25 » 08h00 / 13h00 » Avenida Aureliano Barrigas – Vila Real

VIANA DO CASTELO

07/maio/25 » 08h00 / 11h00 » Rua da Linha do Vale do Lima – Viana do Castelo

09/maio/25 » 20h30 / 23h30 » Avenida do Meio – Areosa – Viana do Castelo

15/maio/25 » 10h00 / 13h00 » Avenida Paulo VI – Darque – Viana do Castelo

21/maio/25 » 20h30 / 23h30 » Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

31/maio/25 » 20h30 / 23h30 » Estrada da Papanata – Viana do Castelo

VISEU

13/maio/25 » 16h00 / 18h30 » Avenida D. Afonso Henriques – Viseu

21/maio/25 » 08h00 / 11h00 » Avenida Manuel Abreu Lameiras – Viseu

21/maio/25 » 16h30 / 18h30 » Avenida Defensores do Douro – Lamego

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?