''Quem o Avisa…'': saiba onde estão os radares da PSP em Abril

A Polícia de Segurança Pública informa os locais do País em que, durante o mês de Abril, irá efectuar operações de controlo de velocidade (RADAR).

As informações divulgadas por distrito inserem-se na campanha de prevenção Quem o Avisa... da PSP.

AÇORES

02/abr/25 » 07h45 » Estrada Regional – Grota do Vale – São Bento – Angra do Heroísmo

04/abr/25 » 09h00 » Estrada Regional 1-2.ª – Bandeiras – Madalena – Pico

05/abr/25 » 08h00 » Rua 5 de Outubro – Conceição – Horta – Faial

07/abr/25 » 07h45 » Estrada Regional – Atalaia – Ribeirinha – Angra do Heroísmo

11/abr/25 » 07h45 » Estrada Regional – Grota do Vale – São Bento – Angra do Heroísmo

13/abr/25 » 09h00 » Estrada Regional 1-2.ª – Bandeiras – Madalena – Pico

29/abr/25 » 16h00 » Estrada Regional 1-2.ª – Castelo Branco – Horta – Faial

AVEIRO

07/abr/25 » 08h00 » Avenida Europa – Aveiro

08/abr/25 » 09h30 » Rua Dr. Eduardo Vaz – Santa Maria da Feira

10/abr/25 » 14h00 » Avenida Europa – Aveiro

11/abr/25 » 08h00 » Avenida Europa – Aveiro

22/abr/25 » 09h30 » Rua Cimo de Vila – Ovar

29/abr/25 » 09h30 » Avenida 32 – Espinho

30/abr/25 » 09h30 » Avenida Dr. Renato Araújo – São João da Madeira

BEJA

08/abr/25 » 09h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

10/abr/25 » 09h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

15/abr/25 » 09h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

23/abr/25 » 09h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

BRAGA

08/abr/25 » 09h00 » Avenida António Macedo – Braga

09/abr/25 » 21h00 » Circular de Barcelos – Barcelos

11/abr/25 » 09h00 » Avenida João Paulo II – Braga

14/abr/25 » 08h30 » Circular Urbana – Guimarães

14/abr/25 » 15h00 » Avenida Miguel Torga – Braga

15/abr/25 » 14h00 » Estrada Nacional 14 – Vila Nova de Famalicão

15/abr/25 » 16h00 » Avenida António Macedo – Braga

16/abr/25 » 08h30 » Estrada Nacional 14 – Vila Nova de Famalicão

17/abr/25 » 14h30 » Circular Urbana – Guimarães

22/abr/25 » 21h00 » Circular de Barcelos – Barcelos

28/abr/25 » 15h00 » Avenida João Paulo II – Braga

BRAGANÇA

03/abr/25 » 14h00 » Estrada Nacional 15 – Mirandela

04/abr/25 » 08h00 » Circular Interior – Bragança

17/abr/25 » 08h00 » Rua Olímpio Guedes de Andrade – Mirandela

29/abr/25 » 08h00 » Quinta de São Lourenço (Casa do Cantoneiro) – Bragança

CASTELO BRANCO

02/abr/25 » 08h00 » Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

14/abr/25 » 17h00 » Avenida Cidade de Zhuhai – Castelo Branco

21/abr/25 » 16h00 » Avenida Infante D. Henrique – Covilhã

29/abr/25 » 17h00 » Rua Adelino Semedo Barata – Castelo Branco

COIMBRA

02/abr/25 » 09h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Figueira da Foz

05/abr/25 » 08h30 » Via Augusto Vaz Serra – Coimbra

11/abr/25 » 09h00 » Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro – Figueira da Foz

16/abr/25 » 09h30 » Estrada Nacional 341 – Casas Novas – Coimbra

23/abr/25 » 14h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Figueira da Foz

24/abr/25 » 16h00 » Ponte Rainha Santa Isabel – Coimbra

29/abr/25 » 09h30 » Avenida da Guarda Inglesa – Coimbra

29/abr/25 » 16h00 » Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro – Figueira da Foz

ÉVORA

03/abr/25 » 14h30 » Avenida D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora

07/abr/25 » 10h00 » Estrada Nacional 18 (IP2) ao Gil – Estremoz

10/abr/25 » 10h00 » Caminho Municipal 1094 – Estrada do Bairro de Almeirim – Évora

16/abr/25 » 14h00 » Estrada Regional 114-A – Estrada de Arraiolos – Évora

24/abr/25 » 10h00 » Estrada Nacional 254 – Bairro da Comenda – Évora

30/abr/25 » 15h00 » Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz

FARO

02/abr/25 » 09h00 » Avenida V6 – Portimão

10/abr/25 » 09h00 » Avenida Heróis de 1808 – Olhão

14/abr/25 » 09h00 » Avenida de Castro Marim – Vila Real de Santo António

15/abr/25 » 15h00 » Rua Almirante Cândido dos Reis – Tavira

17/abr/25 » 20h00 » Avenida Gordinho Moreira – Faro

23/abr/25 » 16h00 » Avenida V6 – Portimão

24/abr/25 » 20h00 » Avenida Gordinho Moreira – Faro

GUARDA

09/abr/25 » 09h00 » Via de Cintura Externa (entre rotunda do G e saída para as piscinas) – Guarda

10/abr/25 » 09h00 » Avenida Serra da Estrela – Gouveia

15/abr/25 » 09h00 » Via de Cintura Externa (entre rotunda do Mac Donald’s e rotunda da ponte pedonal) – Guarda

16/abr/25 » 09h00 » Via de Cintura Externa (entre rotunda do G e rotunda dos bombeiros) – Guarda

LEIRIA

07/abr/25 » 09h00 » Via de Cintura Externa – Alcobaça

08/abr/25 » 09h00 » Avenida Nogent-sur-Marne – Nazaré

11/abr/25 » 09h00 » Avenida da Comunidade Europeia – Leiria

15/abr/25 » 14h00 » Rua Figueira da Foz – Souto / Rua Albergaria dos Doze – Pombal

29/abr/25 » 14h00 » Estrada da Nazaré, Km 15,2 – Amieirinha – Cartaxo

LISBOA

02/abr/25 » 08h30 » Avenida da República (sentido Poente / Nascente) – Oeiras

02/abr/25 » 13h30 » Estrada de Leião (sentido Norte / Sul) – Porto Salvo – Oeiras

03/abr/25 » 08h00 » Acesso ao Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado – Lisboa

05/abr/25 » 14h00 » Avenida Infante D. Henrique – Lisboa

10/abr/25 » 09h00 » Avenida Poente – Torres Vedras

10/abr/25 » 14h00 » Avenida Carlos Lopes – Torres Vedras

10/abr/25 » 20h00 » Estrada Nacional 10, Km 126,3 (sentido Alhandra / Alverca) – Alhandra

12/abr/25 » 14h00 » I.P. 7 (Eixo Norte-Sul) – Lisboa

15/ abr/25 » 09h00 » Avenida Conde Castro Guimarães / Estrada dos Salgados – Amadora

17/abr/25 » 14h00 » A2 – Ponte 25 de Abril – Almada

22/abr/25 » 09h00 » Avenida da Marginal – Cascais

24/abr/25 » 08h30 » Estrada Nacional 250-1 – Barata – Algueirão

24/abr/25 » 13h30 » Avenida de Lisboa – Casal de Cambra

29/abr/25 » 09h00 » Estrada Nacional 10, Km 137 – Santa Iria de Azóia

29/abr/25 » 14h00 » Rua Pedro Álvares Cabral – Pontinha – Odivelas

MADEIRA

07/abr/25 » 08h00 » Via Rápida 1, Km 8 (sentido Oeste / Leste) – Quinta Grande

08/abr/25 » 08h30 » Via Expresso 5 – Camacha

10/abr/25 » 14h00 » Via Rápida 1, Km 37,7 – Piquinho – Machico

16/abr/25 » 08h30 » Via Rápida 1, Km 31,1 – Santa Cruz

16/abr/25 » 09h00 » Antiga Estrada Regional 101 – Água de Pena – Machico

17/abr/25 » 17h00 » Via Expresso 1 – Moinhos – Santana

28/abr/25 » 16h00 » Rua Manuel dos Passos – Machico

29/abr/25 » 18h00 » Via Rápida 1, Km 9,4 (sentido Leste / Oeste) – Câmara de Lobos

30/abr/25 » 10h00 » Estrada Monumental (entre o Fórum e a Rotunda do Enforcado) – Funchal

PORTALEGRE

04/abr/25 » 16h00 » Estrada Nacional 246 – Portalegre

07/abr/25 » 09h00 » Avenida de Badajoz – Elvas

14/abr/25 » 09h00 » Avenida de Badajoz – Elvas

19/abr/25 » 16h00 » Estrada Nacional 246 – Portalegre

28/abr/25 » 09h00 » Avenida do Dia de Portugal – Elvas

28/abr/25 » 11h00 » Avenida de Badajoz – Elvas

PORTO

03/abr/25 » 08h00 » Via Ardegães – Maia

07/abr/25 » 16h00 » Avenida Dr. Antunes Guimarães, 325 – Matosinhos

08/abr/25 » 13h00 » Estrada Municipal 556 c/ Rua Major de Diniz – Santo Tirso

10/abr/25 » 13h00 » Rua Gomes Amorim, 1270 – A-Ver-o-Mar – Póvoa de Varzim

15/abr/25 » 08h00 » Estrada Nacional 222, Km 2 (sentido Oeste / Leste)– Vila Nova de Gaia

17/abr/25 » 08h00 » Avenida da Boavista, 4892 – Porto

21/abr/25 » 16h00 » Avenida Dr. Mário Soares (sentido Gondomar / Fânzeres) – Gondomar

22/abr/25 » 13h00 » Estrada da Circunvalação, 14036 – Matosinhos

24/abr/25 » 13h00 » Avenida D. João II, 1665 – Vila Nova de Gaia

28/abr/25 » 08h00 » Rua D. Pedro IV – Susão – Valongo

30/abr/25 » 08h00 » Avenida D. João I, 1665 – Vila Nova de Gaia

SANTARÉM

02/abr/25 » 08h00 » Variante do Bom Amor – Torres Novas

07/abr/25 » 10h30 » Circular Urbana D. Luís I – Santarém

09/abr/25 » 08h30 » Rua do Progresso – Cartaxo

10/abr/25 » 08h00 » Rua Eng.º Ferreira Mesquita – Entroncamento

11/abr/25 » 08h00 » Estrada Nacional 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar

15/abr/25 » 08h00 » Rua Dr. Armando Henriques Reis Vieira – Ourém

SETÚBAL

07/abr/25 » 08h30 » Estrada Nacional 11-1 – Baixa da Banheira – Barreiro

08/abr/25 » 09h00 » Avenida Arsenal do Alfeite (sentido Corroios / Almada) – Almada

23/abr/25 » 14h30 » Circular Externa – Montijo

28/abr/25 » 10h00 » Avenida 1.º Dezembro de 1640 – Seixal

VILA REAL

02/abr/25 » 08h30 / 12h30 » Avenida Bracara Augusta – Chaves

08/abr/25 » 08h00 » Avenida da Noruega – Vila Real

14/abr/25 » 08h00 » Avenida da Unesco – Vila Real

16/abr/25 » 14h00 » Avenida do Tâmega – Chaves

29/abr/25 » 14h00 » Avenida de Santa Iria – Vila Real

30/abr/25 » 08h30 » Avenida Dr. Mário Soares – Chaves

VIANA DO CASTELO

07/abr/25 » 10h00 » Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

09/abr/25 » 20h00 » Avenida do Meio – Areosa – Viana do Castelo

11/abr/25 » 20h30 » Avenida 25 de Abril – Viana do Castelo

27/abr/25 » 09h30 » Avenida Paulo VI – Darque – Viana do Castelo

VISEU

03/abr/25 » 16h30 » Avenida Prof. Reinaldo Cardoso – Viseu

08/abr/25 » 08h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego

08/abr/25 » 08h00 » Avenida Eng.º Nobre da Costa – Viseu

28/abr/25 » 16h00 » Avenida Defensores do Douro – Lamego

