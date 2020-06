Este camião é o veículo eléctrico mais potente do mundo

Os veículos usados nas minas são conhecidos pelas suas dimensões XXL e por contarem com motorizações gigantes (e poluentes!), capazes de os levar a todo o lado enquanto transportam várias toneladas de carga. Mas um destes camiões fartou-se deste rótulo e virou um… eléctrico!

Sim, nós também não queríamos acreditar, mas é verdade. O camião que vê na galeria de imagens acima não só é amigo do ambiente como é o maior veículo eléctrico do mundo. Aliás, os seus criadores vão mais longe e afirmam mesmo que este Lynx, como foi apelidado, é o veículo eléctrico mais potente do planeta e também o veículo com a maior bateria alguma vez usada.

Títulos não faltam a este camião eléctrico, mas será que cumpre com as exigências do trabalho diário? A resposta é rápida e simples: sim! Desde há cerca de dois meses que este camião trabalha a "pleno vapor" e já se converteu no veículo eléctrico autopropulsionado com rodas maior do planeta.

A base usada foi a de um Komatsu HD 605-7, que depois foi transformado pela Universidade de Ciências Aplicadas de Buchs, na Suíça. Onde antes encontrávamos um motor turbodiesel de seis cilindros e 23,15 litros que produzia 740 cv de potência e 3324 Nm de binário, agora vemos um "pack" de baterias com 1.440 células que somam 600 kWh de capacidade.

Esta bateria pesa 4,5 toneladas e representa a mesma potência do que a de seis Tesla equipados com o "pack" de baterias mais potentes da marca de Elon Musk. Estas baterias são responsáveis por alimentar dois motores eléctricos, ainda que a potência destes propulsores não tenha sido revelada.

Mas mais impressionante ainda é aquilo que os seus criadores promete. É que os "pais" deste eDumper afirmam que este camião regenera mais energia nas descidas da mina do que a energia que gasta a subi-la. A energia que sobra é depois usada para alimentar outros consumos eléctricos da mina, usando um inversor.

De acordo com as informações dos seus responsáveis, o eDumper permite poupar 130 toneladas de CO2 por ano, bem como cerca de 50 mil litros de diesel anuais.