2º Dia Electric Summit: Líderes do sector automóvel e das baterias discutem futuro da Mobilidade Elétrica. Reveja o video da conferência

Programa | 25 março

Hélder Barata Pedro, Secretário Geral da ACAP, será o Keynote speaker no 2º dia da conferência Electric Summit que conta com os líderes de marcas automóveis e responsáveis da fileira das bateriasDuas manhãs de debate sobre os avanços da mobilidade elétrica. No primeiro dia, João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Transição Energética, deu início aos trabalhos. O segundo dia será dedicado ao Futuro da Mobilidade no Setor Automóvel e às Oportunidades para o país na cadeia das baterias.Fique a par dos mais recentes avanços do setor automóvel, das vantagens, das oportunidades e das questões mais sensíveis, que suscitam debates acesos.Veja em direto:

10h30 BOAS-VINDAS

Celso Filipe, Diretor-Adjunto, Jornal de Negócios

10h35 KEYNOTE SPEECH

Hélder Barata Pedro, Secretário-Geral, ACAP

10h50 PAINEL DE DEBATE | O FUTURO DA MOBILIDADE NO SETOR AUTOMÓVEL

António Melica, Diretor Geral, Nissan

João Mendes, Diretor Geral, Peugeot Espanha e Portugal

Zineb Ghout, Diretora Geral, Renault

Massimo Senatore, Diretor Geral, BMW

Nuno Castel-Branco, Diretor-Geral Standvirtual

11h30 PAINEL DE DEBATE | CADEIA DE VALOR DAS BATERIAS: OPORTUNIDADE PARA O PAÍS

Helena Braga, Professora, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Joana Prazeres, Head of Communication and Community Affairs, Savannah

José Mª Veiga de Macedo, Battery Value Chain, Project lead da Galp

Paulo Ferreira, Investigador e Professor, INL - Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia

Sérgio Rodrigues, CEO, MeterBoost

Moderação dos painéis: Celso Filipe, Diretor-Adjunto, Jornal de Negócios





