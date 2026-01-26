1101 'Tudor': Skoda festeja 80 anos do primeiro modelo pós-guerra

Skoda 1101 'Tudor': assim se chama o primeiro carro com que a construtora checa arrancou a sua produção automóvel na Primavera de 1946, quase um ano após o fim das hostilidades da Segunda Guerra Mundial.

A celebrar os 80 anos sobre esse "feito", está em curso no museu da marca em Mladá Boleslav uma exposição dedicada ao modelo que foi um sucesso em mais de 70 países pela fiabilidade, conforto e eficiência nos consumos.

A berlina com pouco mais de quatro metros de comprimento ficou rapidamente conhecido como Tudor devido à sua carroçaria fechada de duas portas.

Na sua base está um chassis de arquitectura tubular com suspensão independente às quatro rodas, e equipado com um pequeno motor de quatro cilindros OHV de 1.089 cm³.

Os seus 32 cv eram suficientes para chegar aos 100 km/hora de velocidade máxima, associado a um gasto médio de gasolina de oito litros por cada 100 quilómetros, um consumo considerado bem económico para a sua época.

O modelo evoluiu em 1948 para o modernizado Skoda 1102 que, para além dos arranjos estéticos mais evoluídos, dava a opção de ter a alavanca da caixa de quatro velocidades na coluna da direcção em vez de estar no piso.

Até 1952, quando terminou a produção do Skoda 1101/1102, tinham sido produzidas 66.904 unidades convencionais e 4.237 versões especiais.

A história deste automóvel está agora em destaque na exposição temática 80 Anos do Skoda 1101 'Tudor' do museu da construtora, com versões típicas e raras do modelo apoiadas em filmagens e artefactos da época.

