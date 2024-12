A Brabus volta a fazer das suas com o Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ mas com uma potência bem menor do que seria expectável para o super coupé.

Brabus 750 solta o demónio: 2,9 segundos para ''bater'' nos 100 km/h

Baptizado como Brabus 750, o bólide passa a debitar uns equivalentes 750 cv, a que se somam 900 Nm, depois de devidamente mexido o V8 biturbo de 4.0 litros que o alimenta.

Os números na estrada falam por si: 2,9 segundos para o sprint dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade de ponta a fixar-se nos 315 km/hora graças às novas afinações no chassis e na suspensão.

A anunciar a sua passagem está um sistema de escape desportivo em aço inoxidável com controle electrónico das válvulas.

E, para não enervar mochos e corujas nas suas caçadas à noite, basta activar o modo Coming Home como derradeiro sussurro antes do motor ser desligado.

Fibra de carbono em alta

Claro que tal potência teria de ser alinhada com uma "roupagem" a condizer: a fibra de carbono que o rodeia vem com os habituais acabamentos brilhantes, foscos ou coloridos.

Esta aerodinâmica é reforçada com um divisor com aletas elevadas dos dois lados do pára-choques, enquanto a grelha do radiador foi ligeiramente modificada.

A traseira é "realçada" pela discreta asa fixada na ponta do porta-bagagens, que quase passa despercebida face ao volumoso difusor em fibra de carbono que abriga as quatro ponteiras de escape.

Jantes forjadas de dez raios, com 21 polegadas à frente e 22 atrás dão um vigor redobrado ao super desportivo, que viu a altura ao solo ser reduzida em 25 mm.

Acessórios exclusivos a bordo

Para o interior, os estilistas da Brabus criaram acessórios exclusivos como os pedais em alumínio ou em fibra de carbono exposta, o revestimento de alta qualidade do piso e da bagageira.

Para quem não ficar satisfeito com esta decoração poderá sempre optar por um visual Brabus Masterpiece refinado em couro, totalmente personalizável para reflectir o estilo e o gosto pelo detalhe do condutor.

Não será nada barata esta proposta, como seria de prever para um carro da preparadora germânica, ao arrancar nos 318.500 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?