Está já no mercado nacional para encomenda o novo Volvo XC40 Recharge, o primeiro modelo 100% eléctrico da marca sueca.





XC40 Recharge: primeiro 'eléctrico' da Volvo já tem preços

Proposto em duas versões, a variante Twin Plus, que dá entrada à gama, tem preços a partir dos 57.151 euros. Na variante Twin Pro, os preços começam no 61.106 euros

Está igualmente disponível a opção de renting, com valores a partir de 800 euros mensais na versão Twin Plus, ou 850 euros/mês na versão Twin Pro.

Até 418 km de autonomia

O Volvo XC40 Recharge dispõe de uma bateria de 78 kWh capaz de oferecer até 418 quilómetros de autonomia segundo o ciclo WLTP.

Os motores eléctricos, um por cada eixo a dar a tracção integral, oferecem uma potência de 300 kW (408 cv) e um binário de 660 Nm.

Significa isso que o Volvo XC40 Recharge é capaz de chegar aos 100 km/hora em 4,9 segundos para uma velocidade máxima limitada a 180 km/hora.

Desempenhos bem interessantes se se pensar que o SUV pesa 2.188 quilos, muito por "culpa" dos 500 quilos que pesa o módulo de baterias.

O recarregamento de 80% da bateria a 150 kW é feito em 40 minutos, enquanto numa wallbox a 11 kW chega às oito horas.

Reforço da segurança

Em termos estilísticos, não há grandes diferenças deste "eléctrico" em relação ao "irmão" XC40 com motor de combustão.

As dimensões são as mesmas: 4.425 mm de comprimento por 1.863 mm de largura e 1.651 mm de altura, com 2.702 mm de distância entre eixos.

A capacidade da bagageira baixa dos 460 para os 414 litros, mas são ganhos mais 31 litros no "porta-bagagens" da frente, libertado do motor a combustão.





A estrutura frontal, no entanto, foi redesenhada e reforçada para se confrontar com a ausência do motor térmico, assim como a área traseira.

A filosofia de segurança da marca escandinava está patente na "caixa de segurança" para as baterias, integrada na estrutura do SUV, assim como a motorização eléctrica.

A grelha dianteira, que deixa de ter uso de refrigeração, guarda os sensores do novo sistema ADAS de assistência ao condutor.

Entre eles contam-se alerta de estrada escorregadia, manutenção de faixa, segurança na cidade, aviso de ponto cego, e assistentes de arranque em subida e controlo de descida.

A Volvo também aproveitou para redesenhar o sistema de infoentretenimento, presente num ecrã táctil de nove polegadas.

Assente no sistema Android e com serviços da Google, nele incluem-se o Google Assistant, Google Maps e Google Play Store, actualizados em tempo real.

O XC40 Recharge é também o primeiro modelo da marca a receber actualizações aéreas do sistema operativo.

