A edição deste ano do CES, em Las Vegas, já foi palco de alguns anúncios que nos deixaram de "água na boca". Foi assim com o protótipo da Sony, com o Vision AVTR da Mercedes e agora com a Woven City, a cidade do futuro apresentada pela Toyota.

Apesar de muito futurista, esta cidade será real e vai nascer na base do Monte Fuji, no Japão. Vai ocupar uma área de 70,82 ha (hectares) e vai começar a ser construída em 2021. Inicialmente vai destinar-se a funcionários da empresa e respectivas famílias, albergando um total de 2 mil residentes.

Woven City: Toyota apresentou cidade do futuro no CES 2020

Para a fabricante do país do sol nascente, esta cidade do futuro será um "ecossistema totalmente conectado e alimentado por células de combustível a hidrogénio". A Toyota apresenta-a como um "laboratório vivo" e explica que será lá que os trabalhadores da marca vão trabalhar e desenvolver tecnologias ligadas à robótica, mobilidade, condução autónoma, inteligência artificial e casas inteligentes.

Só podia ser "eco-friendly"…

A cidade do futuro da Toyota será amiga do ambiente e terá apenas veículos autónomos e de zero emissões a circular pelas principais estradas. Também os edifícios serão, na sua grande maioria, produzidos com recurso a madeira e contarão com painéis solares próprios.

O plano urbanístico ficou a cargo do arquitecto dinamarquês Bjarke Ingels, que imaginou três tipos de ruas para a Woven City: umas convencionais, para veículos mais rápidos, outras mais pequenas, apenas para peões e pequenos veículos e, por fim, umas exclusivas para peões.

Numa fase inicial esta cidade do futuro estará unicamente destinada aos funcionários da Toyota e suas famílias, mas a marca japonesa já fez saber que poderá colaborar com outras empresas e parceiros académicos para receber investigadores e cientistas que lá queiram trabalhar.